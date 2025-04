Llega la borrasca Nuria a España: fuertes lluvias con hasta 60 l/m2 en estas zonas como anticipo de Semana Santa

La tregua de final de marzo, con sol, estabilidad en la mayor parte del territorio y temperaturas por encima de lo habitual para la época del año, ha terminado. "Vuelven las lluvias a España", anuncia Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La primera de estas nuevas borrascas, bautizada como Nuria, hace su entrada por el golfo de Cádiz y dejará entre 50 y 60 litros de lluvia en una amplia franja que abarca el sur peninsular, el centro y el oeste.

Como ocurrió el mes pasado, la configuración atmosférica favorece que las borrascas formadas en el océano Atlántico atraviesen nuestro país. "Ahora mismo tenemos una circulación de borrascas más meridional de lo habitual, con el anticiclón de bloqueo entre Reino Unido y Escandinavia", explica a EL ESPAÑOL Mar Gómez, meteoróloga de ElTiempo.es. Las borrascas se ven así obligadas a descender de latitud, y en lugar de entrar por Galicia o el Cantábrico, "lo están haciendo por el suroeste peninsular, sobre todo por Andalucía Occidental y el Golfo de Cádiz".

No obstante, y pese al descenso de temperaturas que se prevé entre el miércoles y el viernes, y que puede ser de hasta 13 ºC menos de máxima en lugares como Teruel en comparación con el martes, "el ambiente será templado", anuncia Aemet. "No se trata de una irrupción fría como las que vivimos en marzo, sino de un descenso más moderado, asociado al paso de frentes y nubosidad", aclara Gómez. "El temporal no estará marcado por masas de aire polar o ártico, sino por la influencia de masas de aire subtropicales atlánticas, más templadas y húmedas".

La inestabilidad irá extendiéndose de mano de Nuria a lo largo de hoy miércoles por el este peninsular, con lluvias y chubascos desde las primeras horas en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. También lloverá en las islas occidentales de Canarias. Desde este mediodía se esperan lluvias intensas en el sistema Central y sur de Galicia. Para el jueves y viernes, Aemet anuncia "lluvias persistentes" en la mayor parte de la península, en especial en el norte de Extremadura, sur de Castilla y León, sierra de Guadarrama y Andalucía occidental.

🌀 Cuenta atrás para la lluvia en abril. 🌧️ A partir del miércoles, una borrasca atlántica traerá lluvias intensas a buena parte del país.



💨 El viento también se intensificará: rachas de hasta 90 km/h en zonas altas del norte y centro.https://t.co/ArR7WgIZl3 pic.twitter.com/8ErBOvDVD7 — Eltiempo.es (@ElTiempoes) March 31, 2025



El día más frío de la semana será el jueves, sobre todo en el oeste de la península. Para el viernes, sin embargo, las temperaturas estarán de remontada de cara al fin de semana. Las lluvias irían a menos a medida que la borrasca se aleje según adelanta Aemet, afectando sobre todo a Galicia y al entorno del sistema central, pero Del Campo matiza que la incertidumbre es todavía alta. Además, la persistencia de esta configuración atmosférica dejará abierto el 'pasillo' para nuevas borrascas en las próximas semanas.

Semana Santa pasada por agua

El bloqueo anticiclónico posicionado más al norte permitirá que las borrascas sigan esta circulación con tendencia a atravesar España, pero las masas de aire subtropical serán las dominantes, adelanta Gómez. "Los mapas apuntan a que la mayor parte de la Península Ibérica experimentará temperaturas dentro de los valores normales para esta época del año. No obstante, algunas zonas del litoral mediterráneo, como la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares, así como Canarias, podrían registrar temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual".

Al recibir más directamente la entrada de borrascas, por el contrario, "Extremadura, oeste de Castilla La Mancha y Andalucía podrían tener temperaturas ligeramente por debajo de la media". En cuanto a la precipitación, precisa la meteoróloga, el modelo europeo prevé "una Semana Santa ligeramente más lluviosa de lo normal en prácticamente todo el país, incluyendo Canarias y Baleares". Solo quedaría al margen de esta tendencia el extremo norte peninsular, "principalmente las comunidades del Cantábrico que se mantendrían dentro de lo normal".

Un marzo histórico

El mes de marzo de 2025 ha sido el tercero más húmedo desde 1961 en el conjunto de España y el más húmedo en áreas del Sistema Central y Andalucía, según los datos recopilados por Eltiempo.es. También ha sido el mes más frío desde noviembre de 2021, con anomalías de hasta -2ºC en el interior del España.

A destacar el acumulado de lluvias durante el mes pasado en la estación de Madrid-Retiro, que ha supuesto el mayor acumulado mensual desde finales del siglo XIX. Según destaca el portal meteorológico, en zonas del norte de la provincia de Cáceres se han recogido más de 600 litros por metro cuadrado, mientras que el aeropuerto de Córdoba, el acumulado ha sido de 299,4 l/m2.

Además, Cataluña ha registrado el marzo "más lluvioso de este siglo", superando ligeramente el de 2011, y ha sido uno de los más lluviosos medidos hasta ahora, comparable con el de 1974, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). El mes ha sido "extremadamente lluvioso", aunque ligeramente menor en los extremos norte y sur del litoral y en el noroeste de la Val d'Aran (Lleida).