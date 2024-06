Llega lo peor de la DANA: 'reventones' de lluvia torrencial y hasta 100 l/m² en estas zonas de España

El episodio final de fuertes lluvias y bajas temperaturas para la época que pondrá el broche a un mes de junio anómalo en España se prolongará hasta el domingo, avanza el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. La causante es una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que se desplazará sobre la Península Ibérica al comienzo del fin de semana. Las tormentas más intensas, acompañadas de tiempo fresco, se producirán en el centro y en el norte peninsular. El calor persistirá en el nordeste peninsular y en el área mediterránea.

"Estamos precisamente en la época de mayor riesgo por fenómenos como los reventones o el pedrisco -granizo grueso-. Las precipitaciones que se producen en los meses estivales están asociadas a chubascos y tormentas que se forman al paso de vaguadas, gotas frías o DANAs como la de estos días", explica Samuel Biener, climatólogo de Meteored. El reventón del martes por la tarde en Madrid, que dejó 17 l/m2 en diez minutos en Ciudad Universitaria, fue "un buen ejemplo" de lo que ocurre cuando fuertes rachas de viento convectivo caen desde nubes de tormenta.

Se produjo así una precipitación torrencial acompañada de desplome térmico y rachas de viento muy intensas", describe el experto. En esas circunstancias, se pueden producir picos de viento "de 120 a 140 kilómetros por hora, comparables a un tornado moderado". Así, hasta el domingo, zonas del norte y el centro -sobre todo Castilla y León, la Cordillera Cantábrica, La Rioja y zonas adyacentes- pueden registrar nuevos reventones húmedos "con rachas de más de 80 a 90 kilómetros por hora", precisa Biener.

🔴⛈️ En unas horas estallarán las tormentas: lluvias fuertes, muchos rayos, vendavales y granizo en varias regiones.



📹 Ahí tienes a la responsable.



🗞️ Más info con @samuel_biener. https://t.co/KSaOzspIQi pic.twitter.com/qf4wkPH8nu — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) June 25, 2024

El jueves, la DANA se situará en el entorno del Golfo de Cádiz e impulsará chubascos tormentosos en el interior peninsular, más probables e intensos en zonas de Andalucía y del noroeste de la Península. Castilla y León, el sur de Asturias y Galicia, y el entorno de los Pirineos serán las áreas más afectadas. Todavía se podrán superar los 34ºC en zonas de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, destacando los 36 a 38ºC en el Valle del Ebro, zonas bajas de Huesca y de la provincia de Lleida.

No será hasta el viernes y el sábado, no obstante, cuando la DANA propiamente dicha se desplazará sobre España. "La zona más inestable no es su centro, sino su extremo nororiental. Así, mientras esté frente a las costas de Portugal, provocará tormentas intensas en el centro y norte peninsular", prosigue Biener. De cara al fin de semana, se irá desplazando desde el suroeste dejando fuertes precipitaciones. "Se pueden llegar a acumular más de 90 o 100 litros a lo largo de este episodio en las zonas en la que haya más de una tormenta. Hay riesgo de 'inundaciones relámpago' y de crecidas de barrancos o de ramblas.

Aemet prevé que la DANA se desplazará de suroeste a nordeste durante el viernes, dejando chubascos "en buena parte del territorio" exceptuando en las regiones mediterráneas. Andalucía oriental, zona centro y amplias zonas de la mitad norte estarán en riesgo por tormenta, granizo y rachas intensas de viento, así como precipitaciones torrenciales. Las temperaturas bajarán en casi todo el país, con el Valle del Guadalquivir por debajo de los 30ºC. Los 34ºC solo se superarán en el Valle del Ebro y de forma puntual en Mallorca.

La DANA se irá alejando de España a lo largo del fin de semana, aunque una vaguada de bajas presiones seguirá manteniendo la inestabilidad. El sábado sea una jornada con chubascos y tormentas ampliamente repartidos por la mitad norte y el centro, pero disminuirá la nubosidad en la mitad sur peninsular. Las temperaturas bajarán por el norte "de forma notable" según Aemet, pero subirán en el Mediterráneo y mitad sur. En puntos del Levante se superarán los 34ºC.

Por último, Del Campo apunta que Canarias quedará al margen de la situación de inestabilidad provocada por la DANA. En el archipiélago continuará el régimen de vientos alisios, bien establecido y propio de esta época del año, con rachas fuertes y nubes en el norte de las islas. Podría lloviznar en el norte de las islas más montañosas. En líneas generales, los cielos estarán más despejados en el sur del archipiélago y las temperaturas serán suaves. Las mínimas estarán entre 19 y 21ºC mientras que las máximas serán de entre 26 y 28ºC en zonas costeras.