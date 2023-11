Adiós al frío: estos son los lugares de España en los que hace 10 años que no bajan las temperaturas

Seguro que muchas veces hemos escuchado a algunos de nuestros mayores decir aquello de "ya no hace el frío que hacía antes". Aunque muchos de ellos realicen esta información sin haber contrastado ningún dato, lo cierto es que la voz de la experiencia también sirve para que estén cargados de razón. Lo que pudiera parecer una simple letanía, es una circunstancia cada vez más repetida en España.

Aunque parezca imposible, hay sitios de nuestro país que están diciendo adiós al frío. Al menos, al que hacía antaño. Por ello, el otoño y el invierno castigan con menos fuerza de lo que lo hacían años atrás. Nuestro país ha vivido en los últimos lustros un ascenso imparable de las temperaturas, lo que ha provocado que muchas regiones se instalen en una eterna primavera solo alterada por olas de calor y frío.

Sin ir más lejos, hace unos días gozábamos del 'veranillo de San Martín' con temperatura por encima de los 30 grados, lo que trae consigo graves problemas como el de la sequía. Es una realidad que el frío ya es historia para algunas zonas de nuestro país que se caracterizaban, precisamente, por las bajas temperaturas.

¿En qué regiones de España ya no hace frío?

España es un país conocido por su clima cálido y por las regiones en las que pasar el invierno se convierte casi en un disfrute. Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un repunte de las temperaturas que está provocando que zonas tradicionalmente frías dejen de serlo. Por ello, parece que hay lugares a los que nunca llega el invierno y que viven esperando un otoño tardío que muchas veces se camufla en una gran primavera.

Los últimos datos recogidos por la AEMET señalan que hay zonas que llevan más de diez años con valores muy por encima de lo normal. Las nieves y las bajas temperaturas propias del mes de noviembre han dejado paso a la manga corta. Y ni siquiera la llegada de diciembre garantiza ya ese frío típico del final del año.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado una alerta que pone sobre la mesa este problema. Con temperaturas tan altas, el invierno pasa a ser mucho más corto de lo habitual y en algunas regiones casi inexistente. Los años 2022 y 2023 han batido récords de temperaturas cálidas en estas fechas: "El otoño más cálido en España sido el de 2022".

La AEMET no solo pone el foco en el problema, sino que también explica cuál está siendo la zona de España más afectada: "La zona interior-este peninsular es una de las que más está acusando el cambio de temperaturas durante el otoño".

Ante este problema, el foco se pone en ciudades como Cuenca, donde parece que los inviernos y los fríos otoños hayan desaparecido. Estas épocas del año se saldan con algunos días en los que los termómetros caen en picado y se registran algunas nevadas, pero nada que ver los registros de hace unas décadas.

Por ello, no es descabellado pensar que se trata de regiones que van camino de decir adiós al invierno y al frío tal y como se conocía. El mercurio ya no baja lo habitual y lo debido para estas fechas y los días transcurren entre una cálida primavera y un otoño que no termina de avanzar hasta que una ola de frío efímera lo hace endurecerse. Unos cambios que producen reacciones en cadena muy perjudiciales para el planeta.

