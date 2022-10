Llega una DANA a España: vuelven las lluvias y se disparan las temperaturas en estas zonas

Una DANA -Depresión Aislada Niveles Altos- procedente del norte de África dejará desde este domingo chubascos en el sur de la Península y sureste, una estabilidad que se prolongará a comienzos de la semana que empieza. Sin embargo, esto no interrumpirá el repunte de temperaturas que ha traído el 'veranillo de San Miguel' con retraso, explica Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Los días serán cálidos para la época, explica Del Campo, aunque el desplazamiento de la DANA en dirección hacia la Península provocará incertidumbre y podrá hacer que el lunes se registren chubascos tormentosos en puntos de Andalucía Oriental, Región de Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y sur de Aragón.



El martes y miércoles los chubascos, ya con carácter disperso, se restringirían al archipiélago balear. No se puede descartar alguno de mayor intensidad, advierte el portavoz de Aemet, pero "no parece" que se vaya a tratar de una situación especialmente adversa, valora. "No siempre que nos visita una DANA hay que esperar lluvias torrenciales", explica el portavoz.

La dorsal se impondrá en los próximos días, pero será "atacada" por una DANA ➰ que avanzará por el sur-entorno del Estrecho.



"Desde el mismo lunes, una depresión aislada en niveles altos (DANA) se situará al sur peninsular donde se producirá un incremento de la nubosidad y el desarrollo de chubascos tormentosos dispersos en el tercio sur. A lo largo del día y durante el martes se irán extendiendo a otras zonas, especialmente de montaña del interior y mitad este, pudiendo afectar con mayor intensidad a Baleares", apunta por su parte Víctor González, de Meteored.

"El desplazamiento de esta DANA es bastante incierto, aunque lo más probable es que se mueva hacia el este, afectando únicamente al entorno de Baleares durante el miércoles y días posteriores, sin descartar nubosidad y algún chubasco en zonas de la costa mediterránea. En el resto de la Península, en cambio, la situación será estable, con cielos poco nubosos y temperaturas elevadas", explica en su previsión.

Temperaturas elevadas para la época

Las temperaturas en esta primera mitad de la semana continuarán dejando un ambiente cálido para la época del año. Las máximas estarán "5 y 10 grados por encima de lo normal en casi todo el país", advierte Aemet, y se registrarán hasta 35 grados el miércoles en el Valle del Guadalquivir.



Se espera el regreso de la estabilidad para la segunda mitad de la semana, con cierta nubosidad en el área mediterránea que hará que no se descarten los chubascos en el este y en Baleares, y lloviznas en Galicia y zonas próximas.



Durante la segunda mitad de la semana las temperaturas bajarán un poco. Pero seguirán todavía altas para la época del año, especialmente en el centro y oeste peninsular, con valores entre 4 y 6 grados superiores a los habituales. De este modo, el "veranillo de San Miguel" se seguirá prolongando, apunta Del Campo.

Esta podría ser la tendencia para octubre, que los modelos prevén en general "más cálido" de lo normal en todo el país.



Las temperaturas serán superiores a las habituales durante todo el mes y las precipitaciones lluvias serán inferiores a las normales durante la primera quincena, sobre todo en el oeste de la Península. En el área mediterránea y Baleares podría llover durante esa primera quincena en torno a los valores habituales de precipitación. Para la segunda quincena del mes, sin embargo, no hay una tendencia clara.

