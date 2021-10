El tiempo de mañana miércoles 13 de octubre: cielos despejados salvo en puntos del Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana miércoles tiempo anticiclónico, seco y estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país.



No obstante, habrá intervalos nubosos en el área mediterránea oriental, con posibilidad de chubascos aislados ocasionales en litorales, más probables y abundantes en los entornos del este de Cataluña, Baleares y cabo de la Nao. Estos no pueden descartarse por completo en el litoral sudeste de Andalucía y área del Estrecho.



En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles. Nubes bajas, brumas y posibilidad de bancos de niebla matinales aislados en el interior de Galicia, alto Ebro, interior de Cataluña y área del Estrecho.

El tiempo del miércoles 13 de octubre



Las temperaturas máximas bajarán en el nordeste peninsular, meseta norte y Baleares, y las mínimas lo harán en la vertiente atlántica y sur del Mediterráneo; heladas débiles en Pirineos.



Viento del norte con rachas fuertes o muy fuertes en los litorales de Ampurdán, Mallorca y Menorca, e intervalos de viento fuerte del este en el litoral norte de Galicia y Cantábrico occidental. Levante en el Estrecho y flojo en Alborán; noroeste en el valle del Ebro y alisio poco intenso en Canarias.

Predicción por comunidades autónomas:

GALICIA: poco nuboso o despejado, y brumas y algún banco de niebla matinal en el interior de Lugo. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. En el litoral norte, viento del este y noreste con intervalos de fuerte; en el resto, viento flojo de componente este.



PRINCIPADO DE ASTURIAS: poco nuboso o despejado y temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. En el litoral, viento del este y en el interior, flojo variable con predominio de la componente este.



CANTABRIA: despejado con algunos intervalos de nubes bajas al principio y al final del día en zonas del este y del sur, donde no se descartan brumas o bancos de niebla matinales. Temperaturas con pocos cambios; heladas débiles aisladas en cotas altas del tercio más meridional. Viento flojo variable tendiendo a este en el litoral y aumentando de intensidad.



PAÍS VASCO: despejado salvo intervalos de nubes bajas al principio y al final del día, cuando son probables brumas y bancos de niebla en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios. Viento flojo del este y nordeste en el litoral, aumentando al final a intervalos más intensos; en el interior, viento flojo variable tendiendo a norte y nordeste.



CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, con nubosidad baja matinal en el nordeste, donde no se descartan brumas y algunos bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero, y vientos del nordeste.



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas al principio y al final del día en el noroeste. Probables brumas y bancos de niebla aislados en la vertiente cantábrica y sierras del noroeste. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad sur, en descenso en la parte más oriental del Pirineo y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios, salvo en el nordeste donde descenderán. Heladas débiles aisladas en cotas altas del Pirineo. Viento del noroeste, más intenso en la mitad oriental y durante las horas centrales.



LA RIOJA: poco nuboso o despejado, con nubosidad baja matinal en la Rioja Alta. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en descenso ligero. Vientos del norte y noroeste, más intensos en la Rioja Baja.



ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, y temperaturas mínimas en ascenso en el valle del Ebro; máximas en descenso en el Pirineo y en la Ibérica. En el valle del Ebro, viento del noroeste moderado amainando a flojo; en el resto, variable flojo con predominio de las componentes norte y oeste.



CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral central; probables bancos de niebla matinales en el norte de la depresión central. Temperaturas mínimas en ascenso en el Ampurdán; máximas en descenso en el Pirineo y sin cambios significativos en el resto. En el Ampurdán, viento del norte moderado con intervalos de fuerte y algunas rachas muy fuertes; en el sur de Tarragona, del noroeste moderado en la primera mitad del día; en el resto, variable flojo.



EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, y temperaturas sin cambios, o en ligero descenso las mínimas. Vientos flojos entre el norte y el este.



COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado y temperaturas con pocos cambios, salvo las mínimas en la sierra donde descenderán ligeramente. Viento flojo del este.



CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo de nubes bajas en el sudeste al principio y final del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso, algo más acusado en La Mancha y con pocos cambios en Guadalajara; y máximas con pocos cambios, salvo en Guadalajara que descenderán ligeramente. Viento flojo del nordeste rolando a este.



COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, tendiendo en la mitad sur a intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas en el nordeste de Alicante por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en ligero descenso en el interior. Viento del noroeste flojo a moderado en el norte de Castellón hasta mediodía y variable flojo en el resto, tendiendo en general a este por la tarde.



REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas; no se descarta algún chubasco aislado y ocasional al este de la región. Temperaturas sin cambios o mínimas en descenso. Vientos flojos variables.



ISLAS BALEARES: intervalos nubosos y en Mallorca, Ibiza y Formentera con alguna precipitación ocasional, tendiendo a lo largo de la tarde a cielo poco nuboso..Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en descenso. En Menorca y nordeste de Mallorca, viento del norte con intervalos fuertes y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora; en el resto del archipiélago, viento del nordeste.



ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados; en la vertiente mediterránea se esperan intervalos de nubes bajas y brumas. No se descartan chubascos aislados y ocasionales en el extremo oriental por la tarde. Brumas matinales en el valle del Guadalquivir, sin descartar nieblas. Temperaturas con pocos cambios, y vientos de levante en la vertiente mediterránea y el Estrecho, y variables flojos en el resto.



CANARIAS: intervalos nubosos acompañados de baja probabilidad de lluvia débil y dispersa en la vertiente suroeste de Tenerife. Temperaturas con pocos cambios y viento del nordeste moderado.

