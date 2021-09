El tiempo para el miércoles 8 de septiembre: lluvias en el norte y bajada de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles una bajada generalizada de temperaturas con descensos "notables" en el este de la Meseta, además de nubes y precipitaciones en el norte peninsular.

La caída de los termómetros no afectará al área mediterránea ni a Canarias y, de hecho, en puntos del archipiélago serán "significativamente altas".

Respecto a las lluvias, la presencia de un centro de bajas presiones ubicado al noroeste de la Península generará cielos nubosos y chubascos en Galicia, oeste del área cantábrica y noroeste de Castilla y León.

Además, el área pirenaica verá nubosidad de evolución y algunas tormentas en la segunda mitad del día, con lluvias más débiles y dispersas en el Cantábrico oriental, áreas de la meseta norte y resto del cuadrante noroeste, mientras que en el resto de España predominarán los cielos despejados.

El tiempo para el miércoles 8 de septiembre.

La calima alta puede hacer acto de presencia en Canarias, además de Melilla y el tercio sureste peninsular, mientras que en el interior de Cataluña se prevé algún banco de niebla matinal.

El viento será fuerte y de poniente en el Estrecho y Alborán, del suroeste en Galicia, predominantemente del oeste en el resto de la vertiente atlántica, sureste en Baleares y el norte del área mediterránea y del noreste en Canarias.



Predicción por comunidades



GALICIA: Nuboso y con chubascos, más frecuentes e intensos en la mitad oeste de la región donde las precipitaciones podrían ser localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente tormentosas; temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en descenso, más acusado en el cuadrante nororiental, y viento flojo del sur y suroeste, algo más intenso en el litoral atlántico.



ASTURIAS: Las lluvias comenzarán por la mañana en la parte occidental del Principado, se irán extendiendo progresivamente hacia el este y serán localmente fuertes e incluso tormentosas en la Cordillera por la tarde; bajan los termómetros, sobre todo en la mitad oriental, donde el descenso puede ser notable; el viento será flojo variable, con algún intervalo más intenso de componente sur en el tercio oeste.



CANTABRIA: Intervalos nubosos tendiendo a nuboso con chubascos dispersos por la mañana que serán más abundantes durante la segunda mitad del día; las temperaturas irán en descenso, que será localmente notable en las máximas del interior, y el viento soplará flojo variable.



PAÍS VASCO: Intervalos nubosos que pueden llegar acompañados de alguna lluvia débil y dispersa, menos probable en el litoral; termómetros a la baja, sobre todo en lo que se refiere a las máximas en las costas de Guipúzcoa y Vizcaya, y viento flojo variable.



CASTILLA Y LEÓN: Nubosidad de evolución que puede aparecer acompañada de precipitaciones en la zona oeste y en la Ibérica; las temperaturas bajarán, de forma notable en la mitad este, con vientos de dirección suroeste que tenderán a oeste por la tarde.



NAVARRA: Los intervalos nubosos de primera irán a más y dejarán caer lluvias y chubascos dispersos, más intensos en el tercio norte durante la segunda mitad del día y sin descartar que sean localmente fuertes y con tormenta en la zona pirenaica; termómetros en descenso y viento flojo variable.



LA RIOJA: La nubosidad de evolución puede aportar chubascos dispersos en la Sierra; las temperaturas descenderán en toda la región y el viento soplará del suroeste al oeste en la Ibérica y del sureste o variable en el Valle.



ARAGÓN: Pocas nubes a primera hora aunque la nubosidad irá en aumento sobre todo en el Pirineo, donde por la tarde se esperan tormentas localmente fuertes, y en la Ibérica, aunque con menor intensidad y de manera más dispersa; los termómetros tienden a descender y el viento soplará del sur y sureste flojo con intervalos de moderado, si bien disminuirá por la tarde a variable flojo.



CATALUÑA: Brumas y nubes bajas en las zonas de costa y más despejado en el resto, aun con intervalos generales de nubes altas que irán en aumento por la tarde sobre todo en el tercio norte y propiciarán chubascos vespertinos, localmente tormentosos; las temperaturas no experimentarán grandes cambios en general aunque bajarán las máximas en el Pirineo; viento del sur y sureste flojo, con intervalos de moderado en el litoral norte.



EXTREMADURA: Intervalos nubosos con nubosidad de evolución, sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas en el noroeste; termómetros a la baja y vientos de componente oeste.



COMUNIDAD DE MADRID: Cielo en general despejado aunque a partir de mediodía se registrará algún intervalo nuboso en la Sierra; las temperaturas descienden, sobre todo las máximas, mientras que el viento soplará flojo del oeste y suroeste con intervalos más intensos en las horas centrales de la jornada.



CASTILLA - LA MANCHA: Intervalos de nubes altas en la primera mitad del día y nubosidad de evolución a partir del final de la mañana, más abundante en los sistemas Central e Ibérico, con brumas, nieblas dispersas y nubes bajas en La Manchuela; el descenso de temperaturas será notable en La Mancha y los vientos soplarán flojos del oeste y suroeste con intervalos más intensos en las horas centrales del día.



COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón sin descartar algún chubasco o tormenta aislado por la tarde; las temperaturas mínimas no sufrirán grandes cambios pero las máximas irán en ascenso en el interior de la región; el viento soplará variable flojo, predominando la componente este y sur en el litoral.



REGIÓN DE MURCIA: Cielos en general despejados con algunos intervalos de nubes altas: las temperaturas mínimas no experimentan cambios pero las máximas subirán en el Noroeste y el Altiplano y bajarán en el litoral; viento variable flojo, tendiendo a componente sur en el litoral y a componente oeste en el interior.



BALEARES: Brumas matinales e intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional acompañada de barro, aunque por la tarde el cielo despejará; temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios; el viento del sureste irá disminuyendo por la tarde hasta ser flojo en Ibiza y Formentera.



ANDALUCÍA: En general despejado aunque con brumas matinales y nubes bajas en el tercio occidental y algunos intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada; bajan las temperaturas, de forma notable en el interior oriental, en la mayor parte de la región si bien subirán en el litoral mediterráneo occidental; el viento soplará de componente oeste y arreciará por la tarde con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, muy fuertes en Sierra Nevada y ocasionalmente muy fuertes en el litoral almeriense.



CANARIAS: Cielo despejado, salvo en el norte de las islas donde durante la madrugada y primeras horas del día habrá intervalos de nubes bajas, aunque también puede registrarse una calima ligera; las temperaturas, con pocos cambios en las costas y en ascenso en el interior de las islas, con probabilidad de que se alcancen los 34ºC en medianías y zonas altas del sur de Gran Canaria; el viento soplará del noreste.

