El tiempo para el lunes 16 de agosto: temperaturas aún altas en el sur peninsular y Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un descenso de las temperaturas de manera casi generalizada, aunque estas seguirán siendo significativamente altas en gran parte de la mitad sur peninsular y en Canarias.



Se podrían superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir y, puntualmente, en el sur de islas montañosas.



El lunes predominará un tiempo anticiclónico, seco y soleado, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las zonas; no obstante, en el Cantábrico y noroeste de Navarra se esperan cielos nubosos, con lluvias débiles y dispersas.

El tiempo para el lunes 16 de agosto

En el norte de Girona, probables chubascos dispersos y ocasionales en la segunda mitad del día. Intervalos de nubes medias y altas en el interior del extremo sudeste peninsular, que podrían provocar algunas tormentas aisladas y ocasionales por la tarde en zonas de montaña, sin apenas precipitación pero con rachas fuertes de viento.



Intervalos de nubes bajas en el litoral norte de Galicia, alto Ebro y, pudiendo ir acompañados de nieblas costeras, en el litoral de Alborán.



Probables calimas en el oeste de Canarias, sin descartarlas en el sudeste peninsular, tendiendo a retirarse durante el día.



Las temperaturas descienden de manera casi generalizada, aunque todavía pueden subir más en el área del Estrecho, Melilla, litoral de Málaga y zonas del sur y este de las Islas Canarias.



Las máximas todavía superarán los 36-38 grados en gran parte de la mitad sur peninsular y Canarias, superándose los 40 grados en el valle del Guadalquivir y, puntualmente, en puntos de algunas islas.



Además, en el valle del Guadalquivir y litoral sudeste peninsular, las mínimas rondarán los 25 grados.



Predominio de vientos de componente norte en la mitad norte peninsular y este de Baleares, con intervalos de fuerte en el valle del Ebro, Ampurdán y, al final del día, en Menorca.



De componente este en el resto del área mediterránea y de componente oeste en el suroeste peninsular. Alisios localmente fuertes en Canarias.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- GALICIA: en el norte, intervalos de nubes bajas tendiendo por la mañana a poco nuboso o despejado, salvo en A Mariña y litoral norte de A Coruña donde se mantendrán las nubes bajas y no se descarta alguna lluvia débil y dispersa; en el sur, despejado, salvo algún intervalo de nubes bajas de madrugada.



Temperaturas en descenso ligero, siendo algo más acusado y generalizado el de las máximas en Lugo y oeste de Ourense. Viento del norte y nordeste, flojo en el interior y más intenso en el litoral atlántico, donde arreciará por la tarde con intervalos de fuerte al sur de Fisterra.



- PRINCIPADO DE ASTURIAS: nuboso o intervalos de nubes bajas, con una baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas y algún chubasco ocasional en el interior, algo más probable en el este. Brumas matinales en puntos de la cordillera.



Temperaturas sin cambios o en descenso ligero, siendo algo más acusado y generalizado el de las máximas en la cordillera; viento flojo de componente norte.



- CANTABRIA: abundante nubosidad baja con lluvias débiles que irán remitiendo por la tarde y serán menos probables en el tercio sur; brumas matinales.



Temperaturas en ligero descenso, más acusado el de las máximas en el interior, y viento flojo de componente norte.



- PAÍS VASCO: abundante nubosidad baja con lluvias débiles que irán remitiendo por la tarde y serán menos probables en Álava; brumas matinales.



Temperaturas en ligero descenso, más acusado el de las máximas en el tercio sur. Viento flojo del noroeste, más intenso en el litoral y en horas centrales en el tercio sur.



- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el extremo norte, sin descartar alguna llovizna ocasional y algunos bancos de niebla.



Temperaturas en descenso, que puede ser notable, especialmente en las máximas, y en las mínimas en el sureste; vientos del norte y noreste.



- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: nuboso en el noroeste, con lluvias débiles, y poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes bajas al principio y al final del día.



Temperaturas en descenso, poco significativo el de las mínimas y más acusado el de las máximas, sobre todo en el tercio oriental, donde el descenso será notable. Viento del norte y noroeste con probables rachas muy fuertes por la tarde en la mitad suroriental.



- LA RIOJA: cielos con nubosidad baja tendiendo a poco nuboso al final de la mañana y de nuevo a nuboso al final del día; bancos de niebla matinales. Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas, y vientos del norte y noroeste.



- ARAGÓN: predominio de cielo despejado, con nubosidad de retención en la divisoria del Pirineo donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. En las sierras orientales de Teruel, nubosidad de evolución diurna con baja probabilidad de algún chubasco aislado por la tarde.



Temperaturas en descenso; las máximas bajarán de forma notable en general. Viento del noroeste, moderado con intervalos de fuerte por la tarde en el valle del Ebro y flojo a moderado en el resto.



- CATALUÑA: predominio de cielo despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en puntos del litoral central, y con nubosidad de retención en la vertiente norte del Pirineo donde no se descarta alguna lluvia débil, dispersa y ocasional. En el interior del cuadrante nordeste, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos aislados por la tarde, ocasionalmente con tormenta.



Temperaturas en descenso generalizado en el interior y de forma más ligera en el litoral. En el Ampurdán, viento del norte moderado con intervalos de fuerte; en el sur de Tarragona, intervalos de noroeste moderado; en el resto, variable flojo.



- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado y no se descarta algo de calima en el sur. Temperaturas en descenso y vientos del noroeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado, y temperaturas en descenso, ligero el de las mínimas en el área metropolitana. Viento flojo del norte y nordeste con intervalos más intensos por la tarde.



- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el sureste, donde no se descarta alguna tormenta aislada con escasa o nula precipitación. Posibilidad de calima en la mitad sureste de la comunidad.



Temperaturas en descenso, notable el de las máximas en las montañas del extremo norte y ligero o sin cambios en el entorno de la Sierra de Alcaraz. Viento flojo variable tendiendo a oeste y noroeste, salvo en Guadalajara, que será del nordeste, girando durante la tarde a este y nordeste en el resto, y aumentando la intensidad.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso en general, con algunos intervalos nubosos en la mitad sur al principio y final del día. En el interior, nubosidad de evolución diurna, sin descartar algunos chubascos o tormentas aisladas por la tarde, que en la mitad sur podrían ser secas y acompañadas de rachas de viento fuertes. Probables calimas en la mitad sur.



Temperaturas en descenso generalizado, más acusado en el interior donde las máximas bajarán de forma notable. En el interior norte de Castellón, viento del noroeste moderado; en el resto, variable flojo tendiendo a este flojo a moderado, más reforzado en el litoral sur de Alicante.



- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución, con probabilidad de tormentas secas ocasionales en las sierras del interior.



Temperaturas mínimas en descenso en las sierras y sin cambios en el resto; máximas en descenso, notable en la Vega del Segura. Vientos variables flojos, tendiendo a componente este.



- ISLAS BALEARES: intervalos de nubes medias y altas tendiendo por la mañana a poco nuboso o despejado; brumas matinales.



Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso, notable en el norte de cada isla. Viento del nordeste y este.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos; nubosidad de evolución diurna en el interior oriental, sin descartar tormentas secas ocasionales. Intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, sin descartar nieblas matinales. Calima en el tercio sureste.



Temperaturas en descenso en el noroeste y extremo oriental, en ascenso en el litoral atlántico, área del Estrecho y litoral malagueño y con pocos cambios el resto. Vientos de componente oeste, salvo en la vertiente mediterránea donde serán variables flojos.



- CANARIAS: poco nuboso o despejado con algunos intervalos aislados de nubes medias. Habrá calima, que ocasionará reducciones significativas de visibilidad, tendiendo a disminuir a lo largo del día de este a oeste.



Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Continuarán las temperaturas altas en todas las islas, con máximas entre los 36-40 grados, principalmente en el interior, pudiendo superarse estos valores en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. Las mínimas nocturnas se mantendrán elevadas, en valores por encima de los 25 grados.



Viento del nordeste moderado aumentando a lo largo del día a fuerte con intervalos de muy fuerte en los extremos noroeste y sureste, y en cumbres, en las islas más occidentales.

