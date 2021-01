Los meteorólogos estallan contra los políticos: la previsión "de escándalo" fue "muy precisa"

Una semana antes de que Filomena se convirtiera en la borrasca invernal perfecta, los modelos de predicción, que apuntaban que "algo raro, anormal y adverso" se iba a producir, fueron tan "precisos" como "escandalosos".

La predicción meteorológica días atrás de esta primera gran nevada del año y de la posterior ola de frío ha sido "muy buena", ha explicado Francisco Martín, meteorólogo de Meteored, quien detalla que los predictores utilizaron modelos numéricos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, uno de los mejores y más fiables del mundo.

Martín ha explicado que los meteorólogos supieron reflejar con total exactitud la predicciones que arrojaba el modelo europeo, mediante cálculos que permiten predecir el tiempo en superficie y conocer la llegada de fenómenos atmosféricos potencialmente adversos con una antelación de 7 días e incluso a veces hasta con 15 días.

El experto, ex-meteorólogo de la Aemet, ha detallado que cuando analizó lo que el modelo arrojaba para los días 8-11 de enero se quedó en "shock", porque una situación de esta envergadura y excepcionalidad meteorológica no se vive todos los días: "Me dí cuenta de que esto iba en serio".

🔴DIRECTO | @AlmeidaPP_: "No es imposible poner un pie en la calle. La situación es complicada, hemos sufrido una catástrofe sin precedentes. Entiendo las quejas y la impaciencia de los vecinos"https://t.co/qJGnnPs1j8 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) January 14, 2021

En el caso concreto de Filomena, siete días antes los modelos ya se "afianzaban y además confirmaban" las importantes acumulaciones previstas con datos de importantes nevadas en la zona centro y este peninsular, que arrojaban unas acumulaciones por encima de los 20 centímetros y que incluso llegaron en algunos sitios hasta los 60 centímetros.

Para Martín, las "predicciones no fallaron" y los meteorólogos dieron los avisos oportunos tanto a protección Civil como internos, a la vez que desde la Aemet se lanzaron avisos especiales al público en general, ante una nevada que se preveía de gran impacto.

En la misma línea se pronuncia Cayetano Torres, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid, en El País: "El aviso ha sido rojo, no existe otro mayor, no hay rojo bermellón o rojo parpadeante. El rojo es el máximo aviso y significa que hay que movilizar todos los medios. No hay excusa de que la Agencia no ha avisado. Yo asesoraba al 112 y, cuando empezó el primer frente, ya avisé en los comités de crisis que era el aperitivo, y que esa noche venía la gran nevada".

Ante esta situación de impacto por fenómenos meteorológicos adversos, Martín ha sugerido que en zonas altamente vulnerables como la ciudad de Madrid, colapsada con apenas 2 centímetros de nieve-, se debería contar con la ayuda de expertos capaces de transmitir a las autoridades y a los organismos competentes los fuertes efectos que este tipo de fenómenos puede provocar.

A su juicio, es necesario mejorar la evaluación de los impactos y tomar medidas para que los desastres se minimicen lo mayor posible, y así en casos como el de Filomena, en el que las nevadas tenían una altísima probabilidad- recomienda tener planes adecuados y actuar con contundencia.