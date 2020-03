El tiempo: pronóstico para el martes 10 de marzo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una subida notable de las temperaturas en gran parte del interior peninsular, así como fuertes rachas de viento en Ampurdán y Menorca al principio de la jornada.



Habrá intervalos nubosos en el oeste de Galicia y en los Pirineos, con posibilidad de alguna precipitación débil. Cielo poco nuboso o despejado en el resto del país, con algunos intervalos de nubes altas en la Península.

El tiempo del martes 10 de marzo.



Las temperaturas permanecerán sin cambios en el oeste de la comunidad gallega, área mediterránea y en Canarias. En cambio, los valores térmicos subirán en el resto del territorio peninsular, de forma notable en buena parte del centro.



Viento del noroeste en el noreste del país, con algunos intervalos de fuerte en Ampurdán y en Menorca al comienzo de la jornada, y del suroeste en el litoral gallego. Alisios del noreste en Canarias y flojos variables en el resto.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: poco nuboso, con intervalos de nubes altas, hasta aumentar a nuboso por la mañana en la mitad oeste y a intervalos nubosos por la tarde en el resto, salvo en el extremo sureste con cielos despejados. No se descarta alguna lluvia débil en el área de Fisterra por la mañana, ni alguna bruma o banco de niebla matinal en la mitad sur. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo en zonas altas del sureste, y en el litoral de Lugo y La Coruña en ascenso. Máximas en ascenso, más marcado en el tercio oriental, hasta llegar a notable en las montañas de Lugo y Orense. En Orense y en el sur de Lugo, viento flojo variable con tendencia a oeste durante las horas centrales del día. En el resto, viento flojo del sur y suroeste, más intenso en el litoral de La Coruña, y a intervalos en el resto del litoral y norte de Lugo.



- ASTURIAS: intervalos de nubes altas con tendencia a poco nuboso o despejado por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el litoral este con pocos cambios, hasta llegar a ser localmente notable en la cordillera. Máximas en ascenso, notable en el tercio sur. En el tercio occidental, viento del oeste y suroeste, flojo en el interior. En el resto, viento flojo variable con predominio de la componente sur.



- CANTABRIA: predominio de nubes altas con tendencia a poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en acusado aumento, que será notable en la mitad sur. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur.



- PAÍS VASCO: predominio de nubes altas con tendencia a poco nuboso a últimas horas de la jornada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento notable en Álava y en el sur de Guipúzcoa y de Vizcaya, y en aumento en el resto. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur hasta mediodía y la componente norte por la tarde.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad oeste y sin cambios en la este, y máximas en ascenso, notable en general, localmente extraordinario. Vientos flojos variables, con predominio del suroeste más intenso al mediodía.



- NAVARRA: predominio de nubes altas, con intervalos de nubes bajas en el norte, con tendencia a poco nuboso a últimas horas de la jornada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en notable aumento. Viento del norte y noroeste flojo, que podrá ser algo más intenso en la zona de Tudela.



- LA RIOJA: poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros y máximas en ascenso notable, localmente extraordinario en la Ibérica. Vientos del oeste y noroeste flojos, más intensos en la Rioja Alta al mediodía.



- ARAGÓN: nubes altas. A primeras horas del día, nuboso en la divisoria del Pirineo sin descartar precipitaciones débiles en la divisoria que remitirían de madrugada. Cota de nieve por encima de los 2.000 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso notable. Viento del noroeste de flojo a moderado.



- CATALUÑA: nubes altas. A primeras horas, nuboso en la cara norte del Pirineo sin descartar precipitaciones débiles en el sector occidental que remitirían de madrugada. Cota por encima de los 2.000 metros. No se descartan brumas costeras. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, excepto en el litoral central y sur, notable en el Pirineo occidental. Viento de componente oeste de flojo a moderado, con intervalos de norte y noroeste fuerte en el Ampurdán y en el sur de Tarragona al principio de la jornada.



- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ascenso, localmente notable sobre todo en el tercio sur. Vientos flojos variables.



- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes medias y altas de madrugada con tendencia a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso en la sierra, ligero el de las mínimas y notable el de las máximas. En el resto, mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable.



- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, más abundantes de madrugada y acompañados de nubes medias en Guadalajara, Cuenca y en el este de Albacete. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en ascenso notable. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste.



- COMUNIDAD VALENCIANA: nubes altas. No se descartan brumas costeras. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso notable en el interior y sin cambios o en descenso en la costa. Viento variable flojo, con noroeste moderado en el interior norte de Castellón durante la primera mitad del día.



- MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el Campo de Cartagena y en ascenso en el resto. Vientos de componente norte, que girarán a sur o suroeste por la tarde.



- ISLAS BALEARES: intervalos nubosos con tendencia por la mañana a predominio de cielo poco nuboso con alguna nube alta. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en ligero ascenso. Vientos del norte, fuertes en Menorca y noreste de Mallorca, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, con tendencia a partir de la mañana a vientos del oeste y suroeste.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las máximas del interior. En la vertiente mediterránea, las temperaturas permanecerán sin cambios, localmente en descenso. Vientos variables flojos con tendencia a componente este. Levante en el área del Estrecho, más intenso por la tarde.



- CANARIAS: de poco nuboso a despejado, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde en las islas de mayor relieve. Ligera calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del noreste a este de flojo a moderado.