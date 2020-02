El tiempo: pronóstico para el miércoles 12 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un descenso de las temperaturas diurnas en el sur peninsular y todo el área mediterránea, y un ascenso solo en Galicia.



Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios y con heladas débiles solo en los Pirineos.



El cielo estará nublado o con intervalos nubosos en la mayor parte del país, salvo en el sureste peninsular y Canarias donde estará poco nublado con intervalos de nubes altas.

El pronóstico del tiempo para el 12 de febrero.



Probabilidad de lluvias débiles en el tercio noreste peninsular, sobre todo en la mitad este de Cataluña, donde pueden ser algo más intensas. Tampoco se descarta alguna lluvia débil y dispersa en otros puntos de la mitad noreste peninsular.



La cota de nieve se situará en la península en torno a los 1.800/2.200 metros.



Probabilidad de algunos bancos de niebla en el interior peninsular, y de calimas en Canarias.



El viento soplará de componente norte y virará a componente sur en el litoral de Galicia y Ampurdán, de dirección sureste en el Cantábrico y Baleares, de dirección noreste en los litorales del sureste peninsular, del oeste en el Estrecho, del este en Canarias, y soplará flojo variable o en calma en el resto del país.



Predicción por comunidades:



- GALICIA: cielo cubierto, con predominio de nubes altas por la mañana que disminuirá a partir de mediodía a intervalos nubosos. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el interior y lluvia débil, dispersa y ocasional por la tarde y noche. Temperaturas mínimas sin cambios en el sureste y en descenso en el resto, y máximas en aumento. Viento flojo de direcciones este y noreste que rolará durante la tarde a componente sur, y será algo más intenso en el litoral por la noche.



- ASTURIAS: cielo cubierto, con abundante nubosidad alta, y con apertura de claros durante la tarde. No se descartan lluvias débiles y ocasionales al final del día en el extremo oeste. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas de montaña. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento en el oeste. Viento flojo variable, de direcciones este y sureste en el litoral y de componente sur en el interior.



- CANTABRIA: cielo nublado, sin descartar alguna bruma o banco de niebla matinal en zonas altas del suroeste, aunque disminuirá a partir del mediodía a intervalos nubosos. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso, excepto el extremo sur donde permanecerán con pocos cambios; máximas en aumento salvo en el noroeste que se mantendrán sin cambios. Viento flojo variable.



- PAÍS VASCO: cielo nublado que disminuirá durante la tarde a intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el norte en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable que tenderá a soplar de componente sur durante la tarde.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo nublado, con mayor nubosidad por el este, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables en zonas de montaña. La cota de nieve se situará entre los 1.500/2.000 metros. Brumas y nieblas matinales dispersas. Temperaturas mínimas en descenso. Viento flojo variable.



- NAVARRA: cielo nublado que irá disminuyendo durante la tarde a intervalos nubosos, salvo en el extremo este donde se espera precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en ligero ascenso, salvo en la mitad norte donde las mínimas descenderán y las máximas ascenderán. Viento flojo del noroeste que tenderá a dirección variable.



- LA RIOJA: cielo muy nuboso, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables en la Rioja Alta. Temperaturas sin grandes cambios. Viento flojo de direcciones noroeste y norte que tenderá a variable.



- ARAGÓN: cielo nuboso sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en la segunda mitad del día, más probable en la Ibérica turolense. La cota de nieve en el Pirineo subirá desde los 1.600 metros hasta los 2.000 metros. Habrá bancos de niebla matinales en los valles occidentales de la Ibérica turolense. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso en las comarcas orientales. Viento flojo de dirección noroeste a primera hora del día en el valle del Ebro y flojo variable en el resto de la región, si bien, durante la tarde rolará a flojo de direcciones sur y sureste.



- CATALUÑA: cielo cubierto. Se espera precipitaciones débiles en la mitad este y, a partir del mediodía, en el litoral y prelitoral sur, sin descartarlas en el resto de la región de forma aislada y ocasional. La cota de nieve se situará en torno a los 1.800 metros. Temperaturas máximas en descenso, localmente notable, y heladas débiles en puntos del Pirineo occidental. En el litoral, viento moderado de direcciones norte y noreste, mientras que en el interior soplará flojo variable, con predominio de componentes sur y este.



- EXTREMADURA: cielo nuboso, sin descartar alguna precipitación débil dispersa. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur.



- MADRID: cielo nublado, salvo en el extremo sur donde habrá intervalos nubosos. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la sierra durante las horas centrales del día. Temperaturas mínimas con ligeros aumentos locales, mientras que las máximas descenderán de forma ligera en la sierra. Viento flojo variable.



- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la segunda mitad del día, sobre todo en Cuenca al final de la jornada. Probabilidad de brumas y nieblas matinales en los valles del Tajo y Guadiana y zonas de La Mancha y Parameras de Molina. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el oeste, y máximas en descenso, más marcado cuanto más al sureste, aunque pueden quedar sin cambios en Guadalajara y norte de Toledo y Cuenca. Viento flojo de componente sur, pero virará a componente oeste en Toledo y oeste de Ciudad Real durante la tarde.



- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes altas por la mañana, que tenderá a cielo nublado. En el norte de Castellón, probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas a partir de la tarde. Temperaturas máximas en descenso, localmente notable. Viento variable que tenderá a flojo de componente este, con intervalos moderados de dirección noreste en los litorales.



- MURCIA: cielo con intervalos de nubes altas, que aumentará a nublado en el noroeste por la tarde. Temperaturas máximas en descenso en el interior. Viento flojo en régimen de brisas.



- BALEARES: cielo cubierto con brumas y bancos de niebla hasta la mañana. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso. Viento flojo de direcciones este y sureste.



- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso en la vertiente mediterránea con intervalos de nubes altas y nublado en el resto, con brumas y probabilidad de nieblas matinales. Temperaturas mínimas en ascenso en el valle del Guadalquivir y máximas en descenso en el interior. Viento flojo variable, que tenderá por la tarde a componente oeste en el litoral atlántico, y poniente en el Estrecho.



- CANARIAS: cielo despejado con intervalos de nubes altas y algún intervalo de nubes bajas en el norte de las islas más occidentales a primera y última hora del día. Reducción de la visibilidad por presencia de calima, más acusada en vertientes sur. Temperaturas en ligero ascenso en zonas del interior. Viento de dirección noreste, menos intenso y de componente este durante las horas centrales de la jornada; en medianías y zonas altas soplará de componente este.