El tiempo: pronóstico para el jueves 15 de agosto

El cielo estará poco nuboso este jueves salvo en el área Cantábrica, donde se producirán lluvias débiles, nubosidad que dejará chubascos tormentosos en el noreste de Cataluña, y temperaturas altas en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Canarias, informa la Agencia Estatal de Meteorología.



La Aemet prevé cielo nuboso en el área Cantábrica, con lluvias débiles a primeras horas, disminuyendo la nubosidad a lo largo del día. En el extremo nordeste de Cataluña, habrá cielos nubosos, con probables chubascos y tormentas, especialmente por la tarde, que podrían ser localmente fuertes, sin descartar alguno más débil en el resto de Pirineos y sierras de Teruel y Castellón.

En el norte de Canarias se registrarán intervalos nubosos y, a primeras horas, al igual que en otras zonas del extremo norte peninsular, área del Estrecho y Melilla. En el resto del país, cielo poco nuboso o despejado.

El pronóstico del tiempo para el jueves 15 de agosto.



Las temperaturas diurnas irán en ascenso en la mitad sur peninsular y Canarias, y en descenso en el norte peninsular. Las nocturnas en ascenso en casi todo el país.



Vientos alisios del noreste en Canarias, con intervalos de fuerte; de componente norte en el tercio norte peninsular, y de componente este en los litorales del sureste, con Levante moderado en el Estrecho. Predominio de viento flojo variable en el resto.



Predicción por comunidades autónomas



GALICIA: cielo con intervalos nubosos tendiendo por la mañana a poco nuboso, sin descartar brumas matinales en el sureste y zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en A Mariña y sin cambios o en aumento en el resto. Viento de componente norte flojo, que será más intenso en el litoral al sur de Fisterra.



ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles de madrugada en la mitad oriental, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el suroeste y en la Cordillera. Temperaturas mínimas en aumento y máximas en descenso. En el litoral, viento del noroeste flojo rolando por la tarde a nordeste flojo. En el interior, viento de componente norte flojo.



CANTABRIA: cielo nuboso con precipitaciones débiles por la mañana, menos probables en el sur, abriéndose amplios claros por la tarde, sin descartar brumas matinales en zonas altas. Temperaturas mínimas en aumento y máximas descenso. Viento del noroeste y norte en el litoral y flojos de componente norte en el interior, tendiendo al final a viento flojo variable.



PAÍS VASCO: cielo nuboso con precipitaciones débiles de madrugada, que serán menos probables en la mitad sur, y abriéndose amplios claros por la tarde. Temperaturas mínimas en aumento, máximas en descenso. Viento del noroeste y norte en el litoral y flojo de componente norte en el interior, tendiendo al final a viento flojo variable.



CASTILLA Y LEÓN: en el norte montañoso y noreste, cielo nuboso, sin descartar algunas precipitaciones débiles al principio, disminuyendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado, sin descartar algunos bancos de niebla en el noroeste. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el noreste y en ligero ascenso en el sur. Viento del norte y noreste, flojo en general.



NAVARRA: en la mitad norte, cielo nuboso o con intervalos nubosos por la mañana abriéndose amplios claros durante la tarde, con precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica y en el Pirineo durante la mañana. En el resto de la Comunidad, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en aumento y máximas en descenso. Viento flojo del norte y noroeste, más intensos en la Ribera Alta y en la zona de Tudela.



LA RIOJA: cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles en la Rioja Alta, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento del norte y noroeste, flojo en general.



ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo oriental y en la Ibérica de Teruel, donde no se descartan chubascos vespertinos que podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios, salvo descensos en la zona occidental de Zaragoza. Viento del noroeste flojo a moderado en el valle del Ebro y variable flojo en el resto.



CATALUÑA: cielo con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral central y en puntos de la Cataluña central. En el cuadrante nordeste, nubes de evolución diurna con probables chubascos vespertinos, que podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional, y sin descartarlos en el resto del Pirineo; en el resto, poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad meridional y máximas con pocos cambios. Viento variable flojo con régimen de brisas por la tarde, e intervalos sureste moderado en los litorales norte de Girona y sur de Tarragona.



EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero en las máximas y más acusado en las mínimas. Viento de norte al oeste, flojo.



MADRID: cielo despejado, aunque por la tarde podría darse alguna nubosidad de evolución en la sierra. Temperaturas en ascenso ligero. Viento flojo variable, salvo al final del día que tiende a aumentar el viento del noreste.



CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde con intervalos de nubosidad de evolución en el Sistema Central e Ibérico. Temperaturas en ligero ascenso, en el caso de las mínimas con pocas variaciones en el sureste. Viento flojo variable, salvo al final del día cuando aumenta el viento del sureste en Albacete y en general el viento del este en Cuenca y Guadalajara.



COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas por la mañana en la mitad norte del litoral, y con nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón, donde no se descartan chubascos vespertinos que podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en ligero aumento y sin cambios en el sur de Alicante; máximas sin cambios y con ligero ascenso en Alicante. Viento variable flojo, tendiendo por la tarde a componente este con intervalos de sureste moderado en los litorales norte de Castellón y de Alicante



MURCIA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en zonas bajas del interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas en ascenso. Viento variable flojo en régimen de brisas.



BALEARES: cielo despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo con brisas costeras.



ANDALUCÍA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos y brumas matinales en el área del Estrecho y Melilla, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable en régimen de brisas. Levante en el Estrecho, litoral almeriense y Melilla.



CANARIAS: cielo nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con apertura de amplios claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos matinales en Lanzarote y Fuerteventura, y algún intervalo nuboso en el sur de Gran Canaria. Temperaturas en ligero ascenso, más marcado en las máximas de medianías de las islas de mayor relieve. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte.