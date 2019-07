El tiempo: pronóstico para el martes 23 de julio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes temperaturas significativamente altas en la Península y Baleares, aunque en el litoral norte y en zonas del interior se espera nubosidad, con posibles chubascos y tormentas más probables en la cordillera cantábrica y la Meseta Norte.



Las temperaturas diurnas irán en aumento en el Cantábrico, el tercio este peninsular y Baleares, y en descenso en Galicia y el oeste de la Meseta y con pocos cambios en el resto.



Las máximas probablemente superarán los 40 grados en el valle del Ebro y rondarán los 36 grados en la meseta norte y 38 grados en el interior de Andalucía y en la meseta sur.

Pronóstico del tiempo para el martes 23 de julio.

Las mínimas no bajarán de 20 grados en la Meseta Sur, Andalucía occidental, valles del Duero y Ebro y litoral mediterráneo; incluso es probable que superen los 25 grados en puntos de Extremadura y del litoral mediterráneo. Se esperan además intervalos de viento fuerte en el litoral de Almería y posibilidad de tormentas con rachas muy fuertes en la Meseta y el este de Andalucía.



En la península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con nubosidad de tipo bajo al principio en Galicia, el litoral cantábrico, el área del Estrecho y Melilla, así como nubosidad de evolución en amplias áreas del interior peninsular, donde se pueden dar chubascos y tormentas, más probables en la cordillera cantábrica y la meseta norte.



En Canarias, nuboso en el norte de las islas, con posibilidad de alguna precipitación débil y local en las de mayor relieve, y poco nuboso o despejado en el sur.



Intervalos de viento fuerte del este en el litoral de Almería. Alisio en Canarias y Levante en el Estrecho. Vientos flojos en general en el resto, con predominio de los de componente sur. Es probable que en la meseta y el este de Andalucía se den rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

Por comunidades

GALICIA: de madrugada poco nuboso o despejado, excepto en los litorales y localmente en el interior, donde estará nuboso con nubosidad baja y probabilidad de brumas o bancos de nieblas asociados, tendiendo a disipar durante la mañana. Por la tarde aumentarán los intervalos de nubosidad altas y de evolución, con chubascos y tormentas, más probables en la mitad oriental y en las montañas sin descartar que localmente sean de carácter fuerte o con granizo. Temperaturas mínimas en ascenso en el sureste y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso, excepto en a Mariña donde ascenderán. Viento flojo, variable en el interior y de componente norte en el litoral al principio, tendiendo a oeste y aumentando al final en el litoral noroeste.



ASTURIAS: poco nuboso o despejado, excepto en el litoral donde estará nuboso, con nubosidad baja y probables brumas, tendiendo a poco nuboso. Por la tarde aumentará la nubosidad alta y de evolución, con chubascos y tormentas más probables en el extremo occidental y en la cordillera, sin descartar que ocasionalmente vayan con granizo. Temperaturas mínimas en ascenso en la cordillera y con pocos cambios en el resto y máximas en aumento. Viento flojo variable más intenso y de componente sur en la cordillera con probables rachas de viento muy fuertes en zonas altas.



CANTABRIA: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas al principio en el litoral y nubosidad de evolución a partir del mediodía. Chubascos dispersos o tormentas ocasionales en zonas altas de Liébana, que se podrían extender a otras zonas de la mitad sur. Posibles brumas de madrugada en el litoral y zonas próximas. Temperaturas en aumento, notable el de las máximas salvo en el extremo suroeste. Viento flojo de sur, aumentando a viento de oeste en el litoral y tendiendo a variable en el interior.



PAÍS VASCO: poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución a partir del mediodía. Temperaturas en aumento, notable en Araba. Temperaturas máximas en aumento notable, salvo en Araba donde permanecerán sin cambios en la mayor parte del territorio. En el litoral, viento flojo, de sur girando a este en horas centrales y aumentando a viento de oeste y noroeste por la tarde. En el interior, viento flojo de sur, tendiendo a variable por la tarde en la zona centro.



CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución, más abundante en el tercio oeste. Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en la Cantábrica y en zonas de montaña del noroeste y no se descartan en el resto. Temperaturas mínimas sin cambios en el sureste y en ascenso en el resto y máximas sin cambios en el tercio este y en descenso en el resto. Vientos variables, predominando la componente sur.



NAVARRA: despejado, salvo intervalos de nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas sin cambios, salvo un aumento en el extremo noroeste. Viento flojo variable, predominando el sur y sureste en horas centrales cuando será algo más intenso.



LA RIOJA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución, no se descartan algunos chubascos y tormentas. Temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas y ligero en las máximas. Vientos variables, predominando la componente sur, flojos en general.



ARAGÓN: predominio de cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna por la tarde en zonas altas de la Ibérica y Pirineos, que no se descarta deje algunos chubascos aislados acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios en general, o en ligero ascenso las mínimas en el Bajo Aragón de Teruel la mitad oeste de Zaragoza. Viento del sureste flojo; por la tarde, intervalos de sureste moderado al este del Valle del Ebro y rolando a suroeste con algún intervalo de moderado en la mitad oeste de Zaragoza.



CATALUÑA: predominio de cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo, que no se descarta deje algunos chubascos aislados y acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo tendiendo a sur y sureste por la tarde, flojo en el norte y litorales y moderado en el interior de la mitad sur.



EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución, con probables chubascos y tormentas, sobre todo en el norte y este. Temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas en descenso. Vientos de componente sur, flojos en general.



MADRID: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y, por la tarde, de evolución diurna, sin descartar algún chubasco o tormenta aislada en la zona de la Sierra. Temperaturas sin cambios o con algún descenso ligero en el caso de las máximas. Viento flojo del este y sureste, girando y arreciando en horas centrales a componente sur y amainando por la tarde a suroeste y oeste flojo.



CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en horas centrales debido a la nubosidad de evolución diurna, salvo en el sureste, donde predominarán los cielos poco nubosos. No se descarta algún chubasco o tormenta aislada en el oeste y norte. Temperaturas mínimas sin cambios o con algún ascenso ligero; máximas en descenso en el oeste, en ascenso en el sureste y sin cambios en el resto. Viento flojo del sureste y este rolando en horas centrales a componente sur más intenso y, por la tarde, tendiendo a suroeste y oeste flojo en Toledo y Ciudad Real.



COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en general, o en ligero ascenso las máximas del interior de Valencia. Viento variable flojo; tendiendo por la tarde a este en Valencia y Alicante, y a sur en Castellón con intervalos de moderado en el interior norte.



MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en el Noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos de componente este, más intensos en el litoral.



BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Vientos del este, en general flojos, con brisas costeras.



ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Intervalos nubosos matinales en el área del Estrecho y Melilla. Nubosidad de evolución diurna en el interior oriental y sierra Morena, con probables chubascos y tormentas, más intensos en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ascenso; máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, en descenso en sierra Morena y sin cambios en el resto. Vientos variables flojos salvo en Almería y en Cádiz donde serán de levante, ocasionalmente fuertes en el Estrecho y litoral de Almería.



CANARIAS: en Lanzarote y norte de las islas de mayor relieve, nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde. En Fuerteventura y en el sur y zonas altas de las islas de mayor relieve, poco nuboso a despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste.