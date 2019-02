Adiós al monstruo meteorológico de la primavera: vuelve el frío en toda España

Adiós al espejismo que ha traído la primavera cuando falta más de un mes para que comience. El "monstruo meteorológico" -como lo bautizaron desde la página severe-weather.eu- que dominaba desde comienzos de la semana al continente llega este domingo a su fin.

La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) prevé para tal día lluvia persistente en Galicia y un descenso de temperaturas diurnas generalizado que será notable en esa región y el extremo sur peninsular, además de viento fuerte en Navarra y nieve en la cota de los 1.000-1.200 metros en el noroeste. Sin embargo, tampoco hay que precipitarse, las temperaturas bajan, pero no de forma drástica y todavía podremos mantener unos días el espejismo, aunque menos creíble esta vez.



El cielo estará previsiblemente nuboso o cubierto en Galicia con lluvias, que pueden ser persistentes en el oeste. De manera más débil y dispersa podrán afectar también a Asturias y extremo noroeste de Castilla y León al final de la jornada.



Intervalos de nubes bajas en el área mediterránea, sin descartar alguna lluvia débil en Valencia y el Estrecho. Poco nuboso o con nubes altas en el resto del país.



Posibilidad de bancos de niebla matinales en el interior del tercio oriental peninsular. Temperaturas diurnas en descenso en general, localmente notable en Galicia; en el extremo sur peninsular y en Canarias, pocos cambios o en ascenso.



Vientos del suroeste en Galicia. Del sur y sureste en el resto de la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en el norte de Navarra. En el Estrecho y Alborán, levante con intervalos de fuerte. En Canarias, vientos de componente norte.



Esta es la predicción por comunidades autónomas:



GALICIA: intervalos nubosos, aumentando de madrugada de oeste a este a nuboso a cubierto. Lluvias en la mitad oeste durante la mañana, donde serán localmente persistentes, y que se generalizarán por la tarde al resto de la comunidad. Cota de nieve bajando hasta 1.200-1.400 metros al final. Temperaturas mínimas sin cambios significativos, alcanzándose al final del día en numerosos puntos del oeste y norte; máximas en descenso, que será localmente notable en el oeste y centro. Heladas débiles y dispersas en cotas altas de la montaña de Ourense. En el litoral, viento del suroeste, disminuyendo a oeste flojo en el litoral de Lugo y a variable flojo en el de Pontevedra; en el interior, viento flojo del sur y suroeste tendiendo a flojo variable.



ASTURIAS: intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso por la tarde en la mitad oeste y a intervalos nubosos en el este. Lluvias en general débiles al final del día en el oeste, sin descartarse que se extiendan también al resto de la Comunidad. Cota de nieve bajando al final del día a 1400-1600 metros. Temperaturas mínimas en ascenso ligero, siendo más acusado en el este; máximas en descenso, siendo localmente notable en el noroeste. Heladas débiles y dispersas en cotas altas. Viento del sur, flojo, tendiendo a variable por la tarde.



CANTABRIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, más abundantes al final por el oeste. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en descenso. Heladas débiles y dispersas en la Cordillera. Viento de componente sur con algunas rachas muy fuertes en la Cordillera, amainando a viento flojo por la tarde.



PAÍS VASCO: predominio de cielos despejados aumentando al final las nubes altas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los ascensos; máximas sin cambios. Heladas débiles y dispersas en Álava. Vientos del sur y sureste, con rachas muy fuertes en zonas altas del extremo oriental.



CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto en el tercio este, con precipitaciones en el extremo oeste a últimas horas. Cota de nieve bajando hasta 1.000 o 1.500 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso, mas acusado en el oeste y ligero en el resto. Heladas débiles. Vientos de componente sur, flojos en general.



NAVARRA: predominio de cielos despejados con algún intervalo de nubes altas durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en el este y en el extremo norte y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios o con algún descenso ligero. Heladas débiles y dispersas en las montañas del oeste. Vientos del sur y sureste flojos con intervalos más intensos en las horas centrales y con rachas muy fuertes en zonas altas del norte.



LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas sin cambios o en descenso ligero. Heladas débiles. Vientos del este y sureste, más intensos en el Valle.



ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con algunas brumas, bancos de niebla o nubes bajas en el Valle del Ebro a primeras horas. Temperaturas sin cambios importantes. Heladas en Huesca y en la Ibérica, débiles en general, más intensas en fondos de valle. Viento de sur y sureste flojo, con intervalos de sureste moderado en el Valle del Ebro.



CATALUÑA: en el litoral, intervalos de nubes bajas con brumas; en el resto, cielo poco nuboso. Bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en descenso. Heladas en el interior de la mitad norte, débiles en general, más intensas en fondos de valle. Viento variable flojo tendiendo a sur y sureste flojo, con intervalos de moderado en el litoral norte.



EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto en la mitad oeste, con precipitaciones en el extremo oeste a últimas horas. Cota de nieve de 1.600 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del este al sureste, más intensos en el norte y flojos en el resto.



MADRID: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles y dispersas. Viento flojo, con predominio del sureste durante la segunda mitad del día.



CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el sureste al principio y al final del día, sin descartar que puedan ir acompañados de brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el oeste y sin cambios significativos en el este. Temperaturas máximas en descenso en Guadalajara, en descenso ligero en las provincias occidentales, en aumento ligero en el oeste de Albacete y sin cambios en el resto. Heladas débiles en Guadalajara y Serranía de Cuenca, sin descartar que de forma dispersa se den en los entornos de Orgaz, Daimiel y Alcaraz. Viento flojo con predominio del sureste, algo más intenso en La Mancha conquense y toledana al final.



COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes bajas con algunas brumas. En Valencia no se descarta alguna lluvia débil o llovizna. Probables bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas sin cambios importantes. En el litoral sur, viento del noreste moderado; en el resto, viento variable flojo tendiendo a componente este.



MURCIA: cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. Brumas matinales en el interior. Temperaturas con pocos cambios. Vientos de componente este, disminuyendo a lo largo del día.



BALEARES: cielo nuboso con predominio de nubes altas. Brumas matinales en Mallorca. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. Vientos del este y sureste en general flojos.



ANDALUCÍA: cielo nuboso en el Estrecho y con intervalos de nubes medias y altas en el resto, tendiendo a nubosos o cubiertos en extremo occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles, más probables e intensas al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos de componente este, girando a componente sur salvo en el litoral mediterráneo y el Estrecho, donde serán fuertes a primeras horas.



CANARIAS: predominio de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución y baja probabilidad de lluvias débiles en las islas occidentales durante las horas centrales del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo a moderado.