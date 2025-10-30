El enigma de Satureja, el primer lince ibérico blanco grabado en España: "Nació con pelo normal pero ha cambiado de color"

Las claves nuevo Generado con IA Satureja, el primer lince ibérico blanco grabado en España, fue captado por el fotógrafo Ángel Hidalgo cerca de Jaén. La Junta de Andalucía ya conocía la existencia de Satureja y está investigando las causas de su cambio de pigmentación. Satureja nació con coloración normal en 2021, pero su pelaje se volvió blanco, un fenómeno que no se debe a leucismo o albinismo. El avistamiento de Satureja podría ampliar la investigación sobre el lince ibérico y los factores ambientales que afectan la pigmentación.

El ejemplar de lince blanco Satureja, cuya imagen se ha hecho viral al ser captada por primera vez por el fotógrafo Ángel Hidalgo en un paraje cercano a Jaén, ya era conocido por la Junta de Andalucía, que ahora investiga las causas de su cambio de pigmentación.



“Cuando lo vi no me lo podía creer", relata Hidalgo, aficionado a la naturaleza que sigue impresionado por su hallazgo. "Pude reaccionar rápido para grabarlo en vídeo, y gracias que lo hice porque apenas estuvo inmóvil tres o cuatro segundos, es un animal muy esquivo”.

Según ha explicado en sus redes sociales, la primera vez que captó indicios del lince blanco en un monte cercano a la capital jiennense fue al revisar las imágenes de sus cámaras de fototrampeo. "Fue pasando el tiempo, horas, días, semanas e incluso meses sin éxito, incluso en muchas ocasiones a punto de tirar la toalla...".

Sin embargo, una "mala mañana después de llover durante la noche", avistó "un bulto blanco que parecía irradiar luz propia". Se trataba de Satureja, a quien bautiza como 'el fantasma blanco del bosque mediterráneo'. El "pelaje de invierno blanco como la nieve" y los "ojos penetrantes" le dejaron "paralizado".

Hidalgo no ha querido desvelar el lugar de encuentro para no poner en peligro al animal, según ha declarado a EFE. Afirma que aún no ha contactado con los responsables del programa de conservación del lince ibérico, pero se muestra esperanzado. “Me gustaría que su aparición sirviera para ampliar la investigación sobre el lince ibérico y continuar con los programas Life de conservación”.



La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha manifestado que ya tenían constancia de la presencia de este ejemplar de lince blanco, aunque no había sido grabada hasta ahora. Esta hembra, precisan, ya era seguida por el programa de recuperación del lince Ibérico en Andalucía



“Es un ejemplar al que se está investigando para conocer las causas de su cambio de pigmentación. No están claras, si es genética o por algún otro motivo. Hasta que no se analicen las muestras que puedan extraer del ejemplar no sabremos el motivo”, han indicado fuentes de la Consejería.

Satureja nació en 2021 con una coloración normal pero más tarde habría adquirido el tono blanco tan peculiar, explican. Su pelaje es ahora muy diferente al tono habitual en los linces ibéricos, de tonos marrones y con manchas oscuras aunque predominando el blanco.

La investigación que se realizará sobre este ejemplar de lince blanco podría contribuir a detectar los factores ambientales que afecten a la pigmentación de los mamíferos o también posibles efectos de contaminantes o cambios en el ecosistema.

Desde Proyecto Lince (Life Lynx Connect) se ha descartado que se trate de "leucismo o albinismo", en palabras de Francisco Salcedo, coordinador del proyecto. Satureja parece haber perdido la pigmentación parda pero conserva la melanina de sus manchas negras, por lo que puede haber sufrido una alteración temporal, como el encanecimiento reversible.



La población del lince ibérico continúa creciendo, pues según los datos de la Consejería en 2024 se alcanzaron 2.401 ejemplares, con 470 hembras reproductoras, acercándose al objetivo de 750 para considerar la especie fuera de peligro de extinción