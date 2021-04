El planeta se está quedando sin viento: el desastre más desconocido

Un estudio publicado este martes en Proceeding of the National Academy of Science (PNAS) alerta que la falta de viento que provoca el cambio climático puede retrasar el envejecimiento y caída de las hojas en estas latitudes. “El viento seca las hojas y las lleva hacia la senescencia y caída típicas del otoño. Con menos viento este efecto disminuye y puede ser uno de los motivos que expliquen esta ralentización”, comenta Josep Peñuelas, autor del artículo e investigador del CSIC y del CREAF.