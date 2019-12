De las súplicas de los países pequeños a los mercados de carbono: 5 claves del acuerdo

Pasaban las diez de la mañana cuando la presidenta de la COP25 y ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, pronunciaba aliviada las palabras "It's done" [Está hecho], anunciando así que finalmente se había alcanzado un acuerdo tras una prórroga de un día y medio en las negociaciones, que había convertido a la Cumbre del Clima de Madrid en la más larga de toda la historia de este tipo de reuniones.

Pero una vez sabido que se ha conseguido un acuerdo, quedaba analizar la letra pequeña. Ya se sabía que las ONG no estaban de acuerdo con lo que se había logrado. Pero, ¿qué había de nuevo en este documento que no estuviera en el interior y qué se dejaba pendiente para la siguiente cumbre, que se celebrará el próximo año en Glasgow?

Estas son cinco claves del acuerdo -Chile-Madrid, tiempo de actuar-que, aunque no se puede calificar de "de mínimos" sí se podría llamar "tímido".

El escollo de los mercados de carbono

Sobre los mercados de carbono, un complejo mecanismo internacional para el intercambio de derechos de emisión de CO2 entre países y empresas, el conflicto llega al determinar cómo funcionarán. La principal dificultad es asegurar que son transparentes y fiables desde el punto de vista de la contabilidad de los créditos y permisos para contaminar, es decir, para evitar trampas o contabilidades opacas. La clave estaba en los mecanismos de intercambio de derechos de emisiones que permiten a países y empresas compensar los gases de efecto invernadero que expulsan. Los observadores coinciden en que es "mejor no tener acuerdo, que tener uno malo". Desde las presidencia de la COP se inclinaban este viernes por cerrar un acuerdo muy general sobre este artículo y aplazar las cuestiones más técnicas para otra cita. Finalmente, no se ha conseguido y no se ha podido llegar a un pacto en Madrid, por lo que se ha aplazado a la próxima Cumbre.

Mayor ambición

Sobre el objetivo de aumentar la ambición climática en los planes nacionales de recortes de emisiones, había dos bloques de países con intereses diferentes. Unos que buscan ir más rápido, como las islas del Pacífico o la Unión Europea, que se han comprometido a revisar sus compromisos en 2020, y otro bloque no tiene ninguna prisa. Entre estos últimos se encuentran grandes emisores como EEUU, que ha iniciado los trámites para salir del Acuerdo de París, China, India o Rusia, que durante la COP25 han dejado claro que no tienen intención de ser más ambiciosos por ahora.

La ONU, en estas casi dos semanas de cumbre, no dejó de exigir "acciones urgentes" y el "compromiso de todos", en especial de los países más contaminantes, para evitar las peores previsiones de la ciencia. Finalmente, el acuerdo final de la COP25 hace un simple llamado a que los países presenten en 2020 compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones.

Pero aunque todas las naciones firmantes han acordado poner en marcha planes más ambiciosos, no todas se han comprometido. Sólo lo han hecho 84 países que no son, precisamente, los más contaminantes. EEUU, India y China, por poner tres ejemplos, se quedan sólo con las buenas intenciones.

El papel de la mujer

Si hay algo de lo que se ha hablado más en esta Cumbre que en las anteriores, ha sido del papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático. Aunque todos los países parecían estar de acuerdo en este punto, había que plasmarlo en el documento final y así se ha hecho. Se ha acordado un nuevo Plan de Acción de Género para impulsar la participación de la mujeres en la negociación internacional del clima, desarrollar medidas que permitan dar respuesta al desigual efecto del cambio climático en mujeres y niñas, y promover su papel como agentes del cambio hacia un mundo libre de emisiones. Estará vigente hasta el año 2025 en el que se revisará.

El papel de la ciencia

Ha sido una de las quejas recurrentes de la sociedad civil, que advertían desde el principio que la Cumbre estaba teniendo más en cuenta a la política que a la ciencia. Pero el acuerdo sí ha sido claro en este asunto. El acuerdo Chile-Madrid de la COP25 reconoce que las políticas climáticas deben ser permanentemente actualizadas en base a los avances de la Ciencia. También reconoce el papel del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas y agradece los dos informes especiales publicados por este organismo en 2019, sobre uso del suelo y océanos.

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, no se ha tenido en cuenta a la ciencia a la hora de aplicar uno de sus principales principios con respecto al calentamiento global: la necesidad de actuar con extrema urgencia, que hubiera exigido medidas más radicales y, sobre todo, puestas en práctica de forma inminente.

La súplica sobre el océano y los usos del suelo

Cuando todo parecía indicar que el acuerdo estaba próximo, Brasil se empeñaba en no aprobar los puntos sobre este asunto. Los países pequeños, como Tuvalu y Belice, que pueden desaparecer con el tiempo por culpa de la subida del nivel del mar, suplicaban todavía a primera hora de este domingo al país latinoamericano que cediera en sus postura. Finalmente, lo conseguían. El texto reconoce la importancia de los océanos en el sistema climático y como respuesta a los informes especiales del IPCC publicados durante 2019, la Convención de Clima celebrará un diálogo de océanos y otro sobre usos del suelo una sesión de junio de 2020.