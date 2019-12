Sigue el atasco en la Cumbre del Clima, pero habrá acuerdo: la última hora

La Cumbre del Clima de la ONU, que debería haber acabado este viernes, continúa atascada este sábado por el desacuerdo entre los negociadores de casi 200 países sobre el desarrollo de algunos de los aspectos más importante del Acuerdo de París, firmado en 2015, y que debería aplicarse a partir de 2020. El enfrentamiento de posturas versa sobre dos puntos: que los gobiernos se comprometan con planes de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero más ambiciosos que los previstos hasta ahora y cerrar el artículo 6 sobre los mercados de carbono para el intercambio de derechos de CO2.

A última hora de la tarde del viernes los nervios ya eran una realidad palpable. Mientras los representantes de alto nivel de los países apuraban las discusiones, desde la presidencia de la COP25 convocaban a la prensa para hacer una actualización de las negociaciones. "Optimismo moderado", fue la primera valoración sobre el documento final de la conferencia de Andrés Landerretche, coordinador de la presidencia de la cumbre, que ostenta Chile. "Los ojos de la gente están sobre nosotros y queremos llegar a un acuerdo pasen las horas que pasen", apuntó Landerretche. Eran las siete de la tarde. Empezaba el desmontaje de los tenderetes de cada país y los periodistas se temían lo peor: las decisiones se harían esperar.

Como es habitual en estas complejas negociaciones globales, en las que se llega a acuerdo por consenso, los flecos suelen cerrarse pasada la madrugada o incluso días después de la clausura oficial. Y así ha sido. Tras una noche de "intenso" trabajo por parte de las delegaciones para consensuar un borrador, a primera hora de este sábado la presidenta de la conferencia, la chilena Carolina Schmidt, presentó en plenario un nuevo documento que contó con el rechazo de países como Brasil o Arabia Saudí, mientras la Unión Europea pedía más ambición. Las quejas en este primer debate llegaron de forma generalizada por la insuficiente ambición climática del texto.

Veinte horas después de la primera rueda de prensa, este sábado por la tarde, Landerretche ha vuelto a dirigirse a los medios. El coordinador de la presidencia de la COP ha dicho que espera que los negociadores lleguen a su fin "pronto esta noche". También ha señalado que, aunque la mayoría de países pide más ambición, es imposible llegar a un consenso sin un balance entre las diferentes posturas. Lo que hace sospechar que se obtendrá un documento final poco ambiciosos.

Ambición insuficiente

Sobre el objetivo de aumentar la ambición climática en los planes nacionales de recortes de emisiones, hay dos bloques de países con intereses diferentes. Unos que buscan ir más rápido, como las islas del Pacífico o la Unión Europea, que apuestan por revisar los compromisos en 2020, y otro bloque no tiene ninguna prisa y no quiere incluir este punto en el acuerdo final. Entre estos últimos se encuentran grandes emisores como EEUU, que ha iniciado los trámites para salir del Acuerdo de París, China, India o Brasil. La ONU, en estas casi dos semanas de cumbre, no dejó de exigir "acciones urgentes" y el "compromiso de todos", en especial de los países más contaminantes, para evitar las peores previsiones de la ciencia. Pero como dijo la ministra española en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, una de las mediadoras de este punto, para poder avanzar toca "alcanzar el consenso o el equilibrio".

La necesidad de aumentar la ambición climática entró con fuerza en esta COP tras los informes del último año del IPCC, panel intergubernamental de científicos que asesora a la ONU. La ciencia es muy clara: no hay tiempo que perder para frenar el cambio climático. Los próximos diez años son determinantes para limitar el irreversible aumento de la temperatura a un límite manejable de 1,5 grados, un objetivo fijado en el Acuerdo de París. Pero por ahora los esfuerzos de los países no son suficientes. De seguir emitiendo gases de efecto invernadero al ritmo actual llegaríamos a más de tres grados a final de siglo, de ahí la urgencia y la necesidad de aprovechar esta conferencia para aumentar la ambición y no posponerla un año más, hasta la próxima cumbre en Glasgow (Escocia), la COP26.

Sobre los mercados de carbono, un complejo mecanismo internacional para el intercambio de derechos de emisión de CO2 entre países y empresas, el conflicto llega al determinar cómo funcionarán. La principal dificultad es asegurar que son transparentes y fiables desde el punto de vista de la contabilidad de los créditos y permisos para contaminar, es decir, para evitar trampas o contabilidades opacas. Por eso, los observadores coinciden en que es "mejor no tener acuerdo, que tener uno malo". Desde las presidencia de la COP se inclinaban este viernes por cerrar un acuerdo muy general sobre este artículo y aplazar las cuestiones más técnicas para otra cita.

Además los pequeños Estados insulares, especialmente del Pacífico y el Caribe y otros países especialmente vulnerables sin apenas recursos, reivindicaban más ayudas a los países ricos para afrontar una crisis climática de la que no se sienten responsables y de la cual serán los más perjudicados.