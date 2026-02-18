Políticos e 'influencers' son los profesionales que dan menos confianza en España según la encuesta de la Fundación BBVA

Las claves nuevo Generado con IA Médicos y científicos son los profesionales que más confianza inspiran entre los españoles, según una encuesta de la Fundación BBVA. Políticos e 'influencers' se sitúan como los grupos profesionales que generan menos confianza en la sociedad española. Ingenieros, maestros, profesores universitarios, policías, militares y jueces también obtienen altos niveles de confianza, mientras que religiosos, funcionarios y periodistas quedan en posiciones intermedias o bajas. El 94% de la población percibe a los científicos como competentes y el 86% cree que actúan de manera ética.

Los médicos y los científicos son los grupos profesionales que inspiran más confianza entre los ciudadanos, sobre todo los que trabajan en hospitales o en instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el lado opuesto -como los que menos confianza ofrecen-, están los 'influencers' y los políticos.



Por detrás de médicos y de científicos, con un nivel de confianza muy alto también, están los ingenieros, los maestros, los profesores universitarios, los policías, los militares o los jueces; en el nivel intermedio de la tabla están los ecologistas, los deportistas profesionales, los artistas, los funcionarios y los periodistas; y suspenden, además de los 'influencers' y de los políticos, los religiosos.



Los datos se ponen de manifiesto en una nueva entrega del Estudio sobre Cultura Científica en España, que realiza la Fundación BBVA a partir de los datos que recopila en una encuesta telefónica entre 4.000 personas mayores de edad y que se ha dado hoy a conocer.

El trabajo concede a la comunidad médica una nota media de 8,4 (sobre 10) y a la científica un 8,3, y concluye que los científicos son percibidos como profesionales competentes por el 94 por ciento de la población, que actúan de manera ética (el 86 por ciento) y que tienen en cuenta los intereses de la sociedad (el 74 por ciento).



Entre los resultados que arroja este estudio estadístico destaca también como el tipo de institución en el que desempeñan su labor los científicos modula la confianza que transmiten a la sociedad. Los niveles más altos corresponden a quienes trabajan en hospitales (con una nota de 8,5 sobre 10), seguidos por los que desarrollan su actividad en la universidad o en el CSIC (7,8 y 7,6, respectivamente).



Con niveles de confianza altos, pero más moderados, se sitúan los científicos que trabajan en organizaciones ecologistas y en empresas privadas. La imagen de los investigadores está asociada mayoritariamente con cualidades positivas, como la inteligencia, la curiosidad, la creatividad o la racionalidad. Solo una parte minoritaria les asocia con estereotipos negativos o propios de personas despistadas, prepotentes o peligrosas.



Los españoles consideran que graduarse en una carrera científica es muy difícil y que trabajar como científico exige un esfuerzo superior que la mayor parte de las profesiones, pero como contrapartida perciben esta actividad como un trabajo muy prestigioso, aunque están divididos respecto a si ofrece salarios atractivos.

El que se ha dado a conocer hoy es la tercera y última parte del Estudio sobre Cultura Científica que elabora periódicamente la Fundación BBVA, centrado en esta ocasión en la confianza en la ciencia.

La Fundación ha subrayado en una nota de prensa la importancia de que los ciudadanos estén familiarizados con la ciencia y tengan confianza en sus profesionales y de que los ciudadanos dispongan de herramientas robustas para la toma de decisiones individuales en numerosos dominios, como la alimentación o la salud.