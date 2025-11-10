La Fundación Princesa lamenta la muerte de Amable Liñán, Premio de Investigación 1993 y referente de la aeronáutica

Las claves nuevo Generado con IA Fallece Amable Liñán Martínez, ingeniero aeronáutico y pionero en combustión y propulsión aeroespacial, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1993. Liñán destacó por sus contribuciones fundamentales en termoquímica de fluidos y procesos de combustión, así como por el desarrollo de métodos matemáticos empleados internacionalmente. Formador de más de 5.000 ingenieros, fue catedrático y profesor emérito en la Universidad Politécnica de Madrid, y promotor de una escuela española de investigación básica en aeronáutica. Reconocido por su enfoque práctico en problemas como contaminación ambiental y crisis energética, recibió numerosos galardones y fue doctor Honoris Causa por cuatro universidades españolas.

El ingeniero aeronáutico y científico Amable Liñán Martínez, pionero en el campo de la combustión y la propulsión aeroespacial, falleció el pasado sábado en Madrid. La Fundación Princesa de Asturias ha lamentado la muerte de quien fuera el ganador del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1993.

Nacido en Noceda de Cabrera en 1934, Liñán desarrolló su trayectoria científica en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el California Institute of Technology (Caltech). El jurado acordó concederle el galardón por "sus contribuciones fundamentales en termoquímica de fluidos, que han sido decisivas para el entendimiento de los procesos de combustión en sus diversos regímenes, así como de los fenómenos de ignición y extinción de llamas en medios inhomogéneos, con aplicación a los motores de la aeronaútica".

También "por la originalidad, creatividad y fecundidad de sus métodos matemáticos, ampliamente difundidos y usados en todo el mundo; por sus importantes trabajos sobre secuencias de reacciones que han clarificado los procesos de estabilidad y estructura de las llamas, y por último, por su labor pionera en la formación de una escuela española de investigación básica en temas de aeronáutica con amplia proyección internacional y por sus incansables esfuerzos en la formación de jóvenes investigadores".

Según destacó el jurado en su momento, el trabajo de Liñán Martínez establece "un puente entre la investigación básica y la tecnología que señala un modelo a seguir". El jurado estuvo presidido por Francisco Grande-Covián e integrado por Manuel Ballester Boix, Antonio Fernández Rañada, Federico García Moliner, Manuel Llamas Madurga, Juan Oró, Julio Rodríguez Villanueva, José María Segovia de Arana y José Antonio Martínez Álvarez (secretario del jurado).

Doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, Liñán comenzó en 1961 su docencia en la ETSI Aeronáuticos en la que fue catedrático de Mecánica de Fluidos y finalmente profesor emérito. Por sus aulas han pasado más de 5.000 ingenieros y entre sus discípulos hay reconocidos profesionales. Se inició en la investigación de la mano del Grupo de Combustión creado por Gregorio Millán para apoyar a Theodore von Kármán, el ilustre ingeniero norteamericano.

Liñán se ocupó especialmente del desarrollo y aplicaciones de la Teoría de la Combustión, área en la que es considerado una autoridad mundial. Su enfoque siempre eminentemente práctico se hace extensivo a problemas tan actuales como la contaminación ambiental, la crisis energética, el efecto invernadero o la lluvia ácida. El éxito de su carrera ha estado marcado por diferentes galardones y reconocimientos.

También ha recibido los Premios de Investigación de las Comunidades de Castilla y León y Madrid (“Miguel Catalán”) y la Medalla de Oro Zeldovich del Instituto Internacional de Combustión. Miembro de varias Academias, es doctor Honoris Causa por cuatro universidades: Carlos III de Madrid, Universidad de Zaragoza, Politécnica de Cataluña y Politécnica de Valencia. En los numerosos homenajes a su figura se ha resaltado su dedicación a la institución universitaria y sus aportaciones al conocimiento científico-técnico. Fue autor de más de 200 publicaciones y ha participado en más de 285 congresos.