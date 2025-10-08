Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, Nobel de Química 2025 por crear armazones metal–orgánicos

El premio Nobel de Química 2025, que concede la Real Academia de las Ciencias Sueca y el Comité del Nobel, recae en Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, Nobel de Química 2025 por el diseño de los armazones metal–orgánicos.

Este año, el premio Nobel de Física 2025 ha recaído en John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por sus hallazgos en el campo de la mecánica cuántica. Previamente, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han recibido el premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 por investigar la tolerancia inmune periférica.

El Nobel de Química del año pasado fue a parar a David Baker, John M. Jumper y Demis Hassabis por la predicción y el diseño de las estructuras de proteínas mediante la tecnología AlphaFold2.

Con el anuncio de hoy se completa la terna de Premios Nobel dedicados a las Ciencias. Seguirán por este orden los de Literatura el jueves, de la Paz el viernes, y de Economía el próximo lunes