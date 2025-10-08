Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Investigación

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, Nobel de Química 2025 por crear armazones metal–orgánicos

La Real Academia de las Ciencias Sueca destaca que han abierto nuevos campos para la Química.

Más información: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, Nobel de Física 2025 por sus hallazgos sobre mecánica cuántica

P. Fava
Publicada

El premio Nobel de Química 2025, que concede la Real Academia de las Ciencias Sueca y el Comité del Nobel, recae en Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, Nobel de Química 2025 por el diseño de los armazones metal–orgánicos.

La medalla que se otorga a los ganadores del Premio Nobel.

Este año, el premio Nobel de Física 2025 ha recaído en John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por sus hallazgos en el campo de la mecánica cuántica. Previamente, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han recibido el premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 por investigar la tolerancia inmune periférica.

Victor Ambros, Nobel de Medicina en 2024, pertenece al 3% de galardonados que son hijos de granjeros.

El Nobel de Química del año pasado fue a parar a David Baker, John M. Jumper y Demis Hassabis por la predicción y el diseño de las estructuras de proteínas mediante la tecnología AlphaFold2.

Con el anuncio de hoy se completa la terna de Premios Nobel dedicados a las Ciencias. Seguirán por este orden los de Literatura el jueves, de la Paz el viernes, y de Economía el próximo lunes