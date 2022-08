Cómo hablar con cerdos o abejas: Inteligencia Artificial para entenderse con cualquier animal

Quizás hayas ido alguna vez a un espectáculo de delfines en el zoo y te ha sorprendido cómo éstos responden a la llamada de un humano. También habrás escuchado a alguien que te reconozca que con quien mejor se comunica es con su mascota. Pero, ¿es posible hablar con animales? ¿El mensaje está en el sonido o en el color de su piel? ¿Habrán pronosticado, una vez más, Los Simpsons un futuro no tan lejano en el que los delfines toman el control de nuestras vidas? Demasiadas preguntas incluso para las personas, y quién sabe si también para los animales.

Aunque si hay una duda a la que se está tratando de ponerle solución esa es la siguiente: ¿puede comunicarse el ser humano con todas las especies del reino animal? Para el cofundador y presidente de la Earth Species Project (ESP), Aza Raskin, la respuesta es un rotundo "sí". O al menos, el objetivo de esta organización sin ánimo de lucro, con sede en California, es poder descifrar la comunicación no humana mediante el aprendizaje automático, una forma de inteligencia artificial que busca que las tecnologías aprendan por sí solas.

Comunicarse con los animales ha sido durante mucho tiempo el objeto de estudio por parte del ser humano. Sin embargo, casi todas las investigaciones se han centrado en animales concretos. Por ejemplo, hay primates que emiten señales según el tipo de depredador que les acecha. En el caso de los delfines se dirigen unos a otros con silbidos característicos. Y algunos pájaros pueden comunicar diferentes mensajes según el tipo de canto que hagan.

Desde ESP advierten que no pretenden centrarse en una sola especie, sino en todas ellas, "desde gusanos hasta ballenas", como asegura el propio Raskin en declaraciones a The Guardian. Aun así, confiesan que existe una mayor probabilidad de alcanzar una mejor comunicación con animales sociales como los primates o los delfines.

Quién financia a EPS

La decodificación de la comunicación no humana se basaba, hasta hace poco, principalmente en la observación minuciosa. Y es que el interés por aplicar el aprendizaje automático a las enormes cantidades de datos ha crecido ahora que se pueden recoger con los modernos sensores de los animales. "La gente está empezando a utilizarlo", asegura Elodie Briefer, profesora asociada de la Universidad de Copenhague, al medio británico.

Esta experta en comunicación vocal en mamíferos y aves también reconoce que "aún no entendemos realmente cuánto podemos hacer". Se refiere al algoritmo, que ha codesarrollado, que analiza los gruñidos de los cerdos para saber si el animal experimenta una emoción positiva o negativa.

Homólogos suyos, como el profesor de la Universidad de Columbia, Simon Ogundare, han desarrollado otros proyectos como el DeepSqueak, que ha estudiado a los roedores con la intención de conocer si estaban estresados a raíz de unas llamadas ultrasónicas. Por otro lado, la "Iniciativa de traducción de cetáceos" (CETI, por sus siglas en inglés) prevé utilizar el aprendizaje automático para traducir la comunicación de los cachalotes.

Sin embargo, desde EPS aseguran que su enfoque será diferente a los anteriores. Aun así, Raskin recula en cuanto al objetivo del proyecto que lidera: "Por el camino habríamos desarrollado una tecnología que sirve de apoyo a los biólogos en la conservación de los animales", asegura en caso de que no llegaran a cumplir con su promesa de comunicarse con todas las especies animales. Con esta declaración sin duda denota una tranquilidad que se entiende mejor si nos fijamos en quién es uno de sus inversores.

Y es que mientras algunos de los más ricos del planeta 'ponen' todo su dinero a viajar al espacio, el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, que tiene una fortuna de unos mil millones de dólares, ha decidido apostar por la comunicación con animales siendo uno de los donantes que más apoyo da a este proyecto de IA.

Por qué invierte aquí

Es evidente que no estamos ante el primer empresario con un capital lo suficientemente amplio como para invertir en investigaciones que al final no terminan dando ningún resultado convincente. En España es conocido el caso de Amancio Ortega y su financiación en nuevas técnicas médicas, o si nos vamos al extranjero, seguro que nos viene a la cabeza la imagen de Jeff Bezos, Elon Musk o Mark Zuckerber. Pero ¿qué le ha hecho al dueño de LinkedIn fijarse en una inversión de riesgo como esta?

Como no podía ser de otra forma al ser un empresario con nacionalidad estadounidense, la respuesta de Hoffman a esta pregunta es blitzscaling. Este concepto no existe en español, pero vendría a ser una mezcla de ampliación a gran escala y bombardeo. Y es que el cofundador de la red social orientada a la búsqueda de empleo se ha especializado en invertir en empresas supieron crecer a toda velocidad en un ambiente de incertidumbre, como apuntan en la BBC.

En aquella ocasión no se refería a EPS, pero bien podría haberlo hecho. Su propio líder reconoce que esta investigación surge de la "intuición motivadora", ya que no hay ninguna prueba de que el aprendizaje automático pueda utilizarse para comunicarse con animales. Aunque sí que ha servido para traducir en diferentes lenguas humanas que no tenían nexos aparentes entre ellas.

Las estructuras del español, el inglés y el japonés tienen formas similares. Earth Species Project

Así, el proceso no consiste en saber lo que significan las palabras, sino en la frecuencia con la que aparecen cerca las unas de las otras. De esta manera, se desarrolla un algoritmo que representa las palabras en un espacio físico. En 2017 un proyecto financiado por el creador de Facebook demostró que las formas eran similares para diferentes idiomas. La aspiración de ESP es crear este tipo de representaciones de la comunicación animal, trabajando tanto con especies individuales como con muchas especies a la vez.

Raskin lo compara el objetivo de ESP con "ir a la luna", aunque la idea tampoco es llegar allí de golpe. Su hoja de ruta dibuja en realidad la resolución de una serie de problemas pequeños que conduzcan hacia el objetivo general, hablar con animales que quizás hayan entendido algo de estas palabras.

