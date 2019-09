Unas caja de pizza o una bombilla: ¿sabes realmente dónde reciclar estos productos?

¿Al contenedor azul o al amarillo? Seguro que alguna vez has dudado a la hora de reciclar tus residuos. Pero tranquilo, no estás solo. Todavía hay muchos productos que acaban en el contenedor equivocado. Uno de los errores más comunes es el de confundir el vidrio con el cristal. Un pequeño reto: ¿dónde depositarías una bombilla fundida?, ¿eres de aquellos que se decantarían por el contenedor verde? Pon a prueba tus conocimientos sobre reciclaje con este test.

Pregunta 1: caja de pizza

Las cajas de pizza están hechas de cartón por lo que lo lógico sería depositarlas en el contenedor azul si están limpias, pero si están muy manchadas de grasa deben ir al orgánico (el marrón), pero no todas las comunidades autónomas lo tienen. Si no está disponible en tu ciudad puedes tirarlo al gris. El aceite que absorbe por el cartón lo hace difícilmente recuperable en las plantas de tratamiento de papel y cartón.

Pregunta 2: cepillo de dientes

La mayoría de cepillo de dientes se fabrican en plástico duro y cerdas de fibras sintéticas, pero el contenedor amarillo no es lugar adecuado para tirarlos. Aunque su material principal sea el plástico no son envases y su destino correcto es un punto limpio. En caso de que no tengas uno cerca, el contenedor de restos (el gris) es otra opción.

Pregunta 3: lentes de contacto

No hay un protocolo marcado como en el caso de las pilas. Muchos usuarios acaban tirándolas al inodoro, una opción muy poco ecológica ya que pueden llegar al mar en trozos muy pequeños. Según Ecoembes, lo ideal es llevarlas a un punto limpio pero, como mal menor, se pueden depositar en el contenedor de restos, el gris.

Pregunta 4: arena de mascota

Si tiras la arena de tu mascota al inodoro no se estarán separando los parásitos o bacterias de las heces y pueden acabar en ríos o lagos, contagiando a otras especies. La arena no es, a priori, reciclable por lo que debes tirarla al contenedor gris (el de restos).

Pregunta 5: chupetes

Aunque sean de plástico, no van al contenedor amarillo. Lo conveniente es acudir al punto limpio. Si no es viable puedes optar por el contenedor de restos (el gris). A este van todos aquellos residuos que no se reciclan y que tampoco pueden utilizarse para hacer compost.

Pregunta 6: bombilla

No, las bombillas no van al contenedor verde. Aparte de vidrio, las bombillas tienen otros muchos componentes que deben ser separados antes de tratarse.

Pregunta 7: pañales

Al ser un producto que no se puede reciclar deberemos desechar los pañales sucios en el contenedor gris. Este es el contenedor adecuado para depositar todo lo que no podemos tirar en cualquier otro contenedor.

Pregunta 8: juguetes

Como los chupetes, aunque sean de plástico, los juguetes no van al contenedor amarillo. Se trata de un error muy común pero lo correcto es llevarlos a un punto limpio. Si, además, se trata de juguetes eléctricos, antes de llevarlos al punto limpio es importante quitarle las pilas o baterías, ¡estas deben ir a su propio contenedor!