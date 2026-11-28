Ricardo, pescadero: "Para que el bacalao esté más rico no lo hagas a la plancha en lomos, sino en dados en un guiso"

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LO ESENCIAL Las claves Ricardo, un pescadero, aconseja cocinar el bacalao cortado en dados e incorporarlo a un guiso de garbanzos en lugar de prepararlo a la plancha o al horno. Se recomienda añadir los dados de bacalao, sin piel ni espinas, al final de la cocción cuando las legumbres ya estén hechas. La combinación ofrece un plato completo que junta las proteínas y minerales del bacalao bajo en grasa con la energía y fibra de los garbanzos. El bacalao destaca por aportar apenas 74 calorías por 100 gramos y ser rico en fósforo, selenio, potasio y yodo.

El bacalao puede ganar protagonismo en la cocina más allá de las preparaciones habituales a la plancha o al horno. Una opción sencilla consiste en incorporarlo a un guiso tradicional de garbanzos.

Ricardo, pescadero, propone utilizar el pescado cortado en dados y añadirlo a la legumbre cuando esta ya está cocida. Así se consigue un plato caliente, fácil de preparar y con ingredientes cotidianos.

"Hoy tenemos bacalao, lo hemos preparado en dados, sin espinas ni piel para hacerlos con garbanzos", explica en un vídeo publicado en TikTok. El corte, por tanto, facilita su incorporación al guiso.

El profesional recomienda prescindir de los filetes enteros para esta receta y apostar por pequeñas porciones. "En vez de filetitos", señala, conviene preparar "unos daditos de bacalao", limpios de piel y espinas.

El momento de añadirlo también importa: Ricardo aconseja incorporarlo al final de la cocción, cuando los garbanzos ya están hechos. De este modo, el pescado se integra en el plato sin complicar la elaboración.

Plato único

El resultado son unos garbanzos con bacalao que, en palabras de Ricardo, forman "una mezcla muy rica" y constituyen "un plato completo prácticamente". La combinación reúne una legumbre energética y un pescado magro.

El bacalao destaca precisamente por su bajo contenido en grasa. Aporta alrededor de 74 calorías por cada 100 gramos y contiene aproximadamente un 0,4% de lípidos, de los que 0,09 gramos son saturados.

Esta composición lo convierte en una alternativa interesante para incluir pescado en una alimentación equilibrada. Además, aporta minerales como el selenio y el fósforo: una ración cubre aproximadamente el 39% de la ingesta diaria recomendada de este mineral.

También contiene potasio y yodo, además de pequeñas cantidades de vitaminas E y A. Tanto fresco como salado suele presentar pocas espinas, aunque puede pedirse al pescadero una suprema para facilitar todavía más su consumo.

Si se compra salado, es importante desalarlo antes de cocinarlo para reducir su contenido en sodio. En esta receta, pedirlo ya limpio y cortado en dados permite ahorrar trabajo y añadirlo directamente al guiso.

Los garbanzos, por su parte, aportan hidratos de carbono de absorción lenta, que liberan energía de manera gradual. También contienen proteínas, fibra y minerales, por lo que contribuyen a que el plato resulte saciante.

Su fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento, aunque en algunas personas las legumbres pueden provocar gases. Además, su contenido en potasio y su escasa presencia de sodio destacan nutricionalmente.

Esta legumbre también proporciona hierro, calcio y zinc, y constituye una fuente de ácido fólico. Su combinación con bacalao permite preparar una comida basada en alimentos habituales, nutritivos y relativamente económicos.