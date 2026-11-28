Fran Rodríguez, pescadero: "Para que la cola de rape quede más sabrosa no la hagas frita, sino a la plancha"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Fran Rodríguez aconseja cocinar la cola de rape a la plancha en lugar de frita para conservar su jugosidad y sabor original. Recomienda cortar la pieza en medallones siguiendo el músculo y retirar el hueso central, destacando que es un pescado ideal para niños al no tener espinas. Sugiére aderezarlo únicamente con sal y pimienta, descartando el limón y las salsas como el alioli porque alteran el gusto del pescado. Aconseja no mover el rape continuamente en la plancha para evitar que se seque y lograr un dorado perfecto con un interior tierno.

El rape suele asociarse a preparaciones fritas, pero hay otra manera de cocinar este pescado que permite disfrutar de su textura sin complicaciones. Fran, el pescadero tiktokero, defiende hacerlo a la plancha.

En una publicación de TikTok, el pescadero muestra cómo preparar una cola de rape de Málaga y explica el corte y los pasos para cocinarla. Su propuesta empieza en la pescadería.

Fran utiliza una pieza gruesa y la coloca con la barriga hacia arriba para filetearla. Antes de empezar, señala que existen rapes con la zona ventral negra y otros con esa parte blanca.

Según explica, el ejemplar de barriga negra es de mejor calidad. En este caso, no sabe si la pieza parece blanca porque pertenece a esa variedad o porque ya le retiraron la parte oscura.

Para sacar los lomos, recomienda situar el hueso hacia arriba y pasar un cuchillo afilado por uno de sus lados. De ese modo, se obtiene el solomillo separado limpiamente.

Sin necesidad de salsas

Quien no quiera realizar el corte en casa puede pedir que lo hagan en la pescadería. Una vez preparados los lomos, Fran explica que basta con sacar los medallones siguiendo las marcas del músculo.

El pescadero destaca además que el rape puede resultar una opción cómoda para los niños. A diferencia de otros pescados, solo tiene un hueso central y el resto de su estructura es cartilaginosa.

"No tiene espinas", recuerda Fran al explicar esta característica. Para cocinar los medallones, sugiere añadir únicamente sal y pimienta, y descarta el limón porque, en su opinión, "le mata el sabor".

El siguiente paso consiste en poner el pescado sobre la plancha y dejarlo cocinar un rato por cada lado. Fran insiste en que no conviene moverlo continuamente mientras se hace.

"No le estés dando vueltas por la plancha cada dos por tres que se te seca", advierte. Lo importante es esperar a que la superficie se selle y quede dorada antes de darle la vuelta.

El resultado, según muestra en el vídeo, son unos medallones con los laterales bien dorados y un interior jugoso. Para comprobarlo, pincha uno y asegura que lo que sale es agua.

Su defensa de la plancha también tiene un componente familiar: bromea con que su padre, aficionado al rape frito, debe de estar "chillando" al verlo preparar la pieza de otra manera.

"A esto no le echéis alioli ni nada", concluye el pescadero, que apuesta por servir el rape sin salsas. Así, su receta se limita al pescado, la sal, la pimienta y una cocción.