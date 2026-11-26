Teba Lastra, pescadera: "El pescado más sabroso del otoño para hacer al horno no es la lubina, sino el rodaballo"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Teba Lastra destaca al rodaballo como la mejor opción para cocinar al horno durante el otoño, superando a la lubina, dorada, lenguado, rape, salmón, caballa y trucha. El rodaballo es un pescado blanco bajo en grasa (entre el 2% y el 3%) que sobresale por su aporte de ácidos grasos omega 3, beneficiosos para la salud cardiovascular. Destaca también por sus nutrientes esenciales como la vitamina B12, niacina, proteínas de alta calidad, fósforo, magnesio, yodo, selenio y potasio. Su escasez de espinas facilita el consumo en niños y personas mayores, siendo recomendable prepararlo al horno o a la plancha para conservar sus propiedades.

El otoño invita a recuperar las recetas de pescado al horno, una preparación sencilla que permite disfrutar del sabor de los productos del mar sin demasiadas complicaciones. Pero ¿qué variedad conviene elegir?

Teba Lastra, pescadera de la pescadería Peix Peixet, tiene clara su respuesta: el rodaballo. Así lo explica en un vídeo publicado en la cuenta de Tik Tok del establecimiento, donde compara distintos pescados para cocinar en el horno.

La profesional se somete a una sucesión de elecciones entre dos variedades, en las que debe decantarse por la que considera más adecuada para esta preparación. Su primera elección enfrenta a la lubina y la dorada.

"¿Mejor pescado para el horno? ¿Lubina o dorada? Lubina", responde Lastra. A continuación, vuelve a elegir este pescado frente al lenguado, pero cambia de opinión cuando aparece una alternativa que considera todavía mejor.

La comparación entre lubina y rodaballo termina con una victoria para este último. A partir de ese momento, la pescadera mantiene su elección frente a otras cuatro variedades: rape, salmón, caballa y trucha.

Pescado para hornear

En todas las ocasiones se decanta por el rodaballo, que acaba imponiéndose como su favorito para preparar al horno. Una recomendación que pone el foco en un pescado blanco que también destaca por sus propiedades nutricionales.

Más allá de sus posibilidades gastronómicas, el rodaballo sobresale por su composición nutricional. Se trata de un pescado blanco con un contenido reducido de grasa, que representa aproximadamente entre el 2% y el 3% de su composición.

Una de sus principales ventajas es su aportación de ácidos grasos omega 3, conocidos por sus efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular. Estas grasas poliinsaturadas contribuyen a reducir los niveles de colesterol LDL y tienen propiedades antiinflamatorias.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una ración habitual de unos 200 gramos aporta 1,31 gramos de ácidos grasos poliinsaturados, entre los que se encuentra el omega 3.

También destaca su contenido en niacina, una vitamina del grupo B que participa en el metabolismo energético. Una ración proporciona 6,1 gramos de esta sustancia, además de contribuir al mantenimiento de unos niveles saludables de colesterol.

El rodaballo aporta asimismo 17,7 gramos de proteínas por ración, nutrientes esenciales para reparar los tejidos y producir nuevas células. Su composición incluye también vitamina B12, fósforo, magnesio, yodo, selenio y potasio.

La vitamina B12 resulta especialmente importante para prevenir la anemia y contribuir al funcionamiento del sistema nervioso. Por su parte, el fósforo participa en el mantenimiento de los huesos y en la producción de energía.

Otra característica interesante es que apenas contiene espinas, lo que facilita su consumo entre niños y personas mayores. Su escaso contenido graso también lo convierte en una alternativa ligera y generalmente fácil de digerir.

Para aprovechar sus propiedades, se recomienda prepararlo a la plancha o al horno, dos técnicas que permiten conservar sus cualidades nutricionales. Además, conviene consumirlo lo más fresco posible y congelarlo previamente cuando corresponda.