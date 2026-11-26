Javier Martín, pescadero: "Para comprar pescado de calidad en otoño no elijas salmón, sino la bacaladilla y la faneca"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Martín sugiere optar por pescados de temporada y proximidad como la bacaladilla y la faneca frente a opciones habituales como el salmón o la merluza. Tanto la bacaladilla como la faneca son pescados blancos, sabrosos y económicos, ideales para preparar a la plancha, fritos, al horno o en guisos. El desconocimiento sobre su elaboración suele alejar a los compradores, por lo que Martín aconseja pedir al pescadero de confianza que entregue las piezas limpias y sin espinas. La OCU recuerda verificar la frescura del pescado observando sus ojos brillantes, agallas rojizas y carne firme, recomendando consumirlo en un máximo de 48 horas tras la compra.

El salmón, la merluza y la dorada se han convertido en algunos de los pescados habituales de la cesta de la compra. Sin embargo, existen otras especies menos conocidas que pueden resultar igual de interesantes para preparar comidas caseras.

Muchas veces, el problema no está en su sabor ni en su calidad, sino en que apenas sabemos cómo cocinarlas. Por eso, terminamos comprando los mismos productos, aunque en el mostrador encontremos alternativas más económicas.

Es lo que explica Javier Martín, pescadero y copropietario de La Peixateria de Montse, con establecimientos en Gavà y Viladecans, Barcelona. El profesional recomienda prestar atención a pescados como la bacaladilla y la faneca, dos opciones que merecen mayor protagonismo.

La bacaladilla y la faneca

En declaraciones a La Vanguardia, Martín recuerda que el salmón, la dorada, la lubina y la merluza suelen concentrar buena parte de las ventas. Son pescados conocidos que los consumidores compran independientemente de la época del año.

Sin embargo, el pescadero considera que existen muchas otras posibilidades. «Hay muchísimos pescados de temporada y proximidad en el mercado», explica, antes de mencionar especies como la caballa, las sardinas, el bacalao, la faneca y la bacaladilla.

Uno de sus ejemplos es la bacaladilla, también conocida como lirio o perlita. Se trata de un pescado blanco de pequeño tamaño, carne suave y bajo contenido en grasa, que puede prepararse frito, rebozado o al horno.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es una especie delicada y de difícil conservación, por lo que resulta especialmente importante adquirirla fresca y mantenerla correctamente refrigerada.

Su temporada principal suele situarse entre marzo y junio, aunque puede encontrarse en otras épocas dependiendo de las capturas y la procedencia. Por eso, conviene consultar su disponibilidad antes de comprarla.

La faneca es otra de las alternativas que menciona Martín. También pertenece al grupo de los pescados blancos y destaca por su carne tierna y su sabor suave, aunque contiene numerosas espinas.

Su mejor época comienza a finales del invierno y alcanza su máximo esplendor durante la primavera. La temporada puede prolongarse hasta septiembre, aunque las capturas y la disponibilidad varían según la zona.

Además, ambos pescados suelen tener precios más asequibles que especies de mayor demanda. No obstante, el coste depende de las capturas, la temporada y el establecimiento, por lo que no siempre serán las opciones más baratas.

Para preparar estos pescados

Martín considera que uno de los principales motivos por los que muchas personas no compran determinadas especies es el desconocimiento. A menudo, creemos que un pescado menos habitual necesita técnicas de cocina complicadas.

Sin embargo, las preparaciones pueden ser prácticamente las mismas que utilizamos con otros pescados. La plancha, el horno o un rebozado ligero permiten cocinar muchas especies sin necesidad de recurrir a recetas elaboradas.

En el caso de la bacaladilla, una opción sencilla consiste en pasarla por un poco de harina y freírla en aceite caliente. También puede cocinarse al horno con limón, ajo y perejil.

La faneca admite preparaciones similares, aunque conviene prestar especial atención a sus espinas. Su carne delicada permite utilizarla en guisos, caldos y recetas tradicionales de pescado.

Precisamente, Martín destaca la importancia de contar con un pescadero de confianza que prepare las piezas según las necesidades del consumidor, retirando las espinas y adaptando el tamaño a cada receta.

Este servicio puede resultar especialmente útil para quienes no están acostumbrados a limpiar pescados pequeños. Comprar las piezas preparadas facilita su elaboración y evita que terminen descartándose por simple desconocimiento.

Cómo elegir pescado fresco

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda comprobar varios detalles antes de comprar pescado fresco. Entre ellos destacan los ojos brillantes, las agallas rojizas y una carne firme que mantenga su aspecto natural.

También es importante observar cómo se conserva en la pescadería. El producto debe mantenerse refrigerado, preferiblemente sobre hielo, y acompañado de una etiqueta que permita identificar su origen y método de producción.

Una vez en casa, la OCU aconseja consumir el pescado fresco en un plazo máximo aproximado de 48 horas, siempre que se conserve correctamente refrigerado. Si no se va a utilizar pronto, conviene congelarlo.

Por tanto, comprar pescado de temporada no significa renunciar a las especies conocidas, sino ampliar las posibilidades. La recomendación de Martín invita a descubrir productos que pueden ser sabrosos, versátiles y económicos cuando se encuentran en su mejor momento.