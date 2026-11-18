Teba Lastra, pescadera: "Para que la merluza quede más sabrosa no la hagas en el horno, sino rebozada y con sidra"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Teba Lastra, pescadera de Peix Peixet, propone una receta tradicional para hacer la merluza rebozada y cocinada con una salsa de sidra, manzana y almejas, evitando así la cocción directa al horno. La elaboración consiste en marcar la merluza enharinada, preparar un sofrito de ajo y cebolla, e integrar la sidra junto al caldo de las almejas y trozos de manzana para reducir la salsa. Nutricionalmente, la merluza es un pescado blanco ideal para la dieta por su sabor suave, bajo contenido en espinas, aporte de proteínas de calidad y ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular. El consumo de merluza capturada mediante palangre de fondo destaca por su sostenibilidad, cumpliendo estándares como la etiqueta Pescaenverde al limitar su huella de carbono.

La cocina tradicional esconde algunas de las mejores formas de disfrutar del pescado. Una de ellas es preparar la merluza con sidra, manzana y almejas, una combinación especialmente sabrosa.

Así lo propone Teba Lastra, pescadera de Peix Peixet, que comparte una receta sencilla para sacar partido a este pescado blanco sin recurrir a las preparaciones habituales, como cocinarlo directamente al horno.

"No perdamos nuestra cocina tradicional. Es súper importante hacer siempre comida. Que sí, que sean recetas nuevas, pero no perder nunca nuestras raíces", reivindica la profesional al presentar su elaboración.

La receta comienza preparando las almejas, que se cocinan con un poco de agua. Una vez abiertas, se reservan y se conserva el líquido resultante para incorporarlo posteriormente a la salsa.

El siguiente paso consiste en pasar los trozos de merluza por harina. Después, se marcan en una sartén con aceite caliente, cocinándolos por ambos lados durante unos instantes para sellar el pescado.

Recetas de siempre

Una vez dorados, se retiran y se reservan. En ese mismo aceite se prepara el sofrito, incorporando cebolla y ajo picados, que deben cocinarse lentamente hasta quedar bien pochados.

A continuación, llega el ingrediente que da personalidad al plato: la sidra. Se añade a la sartén junto con una manzana cortada en trozos y el agua utilizada para cocinar las almejas.

La mezcla se remueve para integrar todos los ingredientes y conseguir una salsa que concentre los distintos sabores. Después, se incorpora nuevamente la merluza y se colocan las almejas sobre la preparación.

Con estos últimos pasos, el plato queda prácticamente terminado. "Y ya está. De lujo", resume Lastra, que apuesta por recuperar recetas tradicionales con ingredientes sencillos y una elaboración al alcance de cualquier cocinero.

Más allá de sus posibilidades gastronómicas, la merluza reúne características que la convierten en una buena alternativa para introducir el pescado en una alimentación equilibrada, también durante la infancia.

Su sabor suave, su textura y la presencia de pocas espinas, relativamente fáciles de retirar, facilitan su consumo. Además, permite preparar numerosas recetas diferentes y adaptarlas a los gustos de los más pequeños.

Desde el punto de vista nutricional, destaca especialmente por su contenido en proteínas. También aporta cantidades moderadas de ácidos grasos omega-3, entre ellos EPA, DPA y DHA, relacionados con el desarrollo del sistema nervioso.

Estos compuestos también se han asociado con beneficios para la función cardiovascular. Por eso, la merluza constituye una opción interesante para combinar sabor, versatilidad culinaria y nutrientes importantes dentro de una dieta variada.

Su procedencia también puede influir en el impacto ambiental. La capturada mediante palangre de fondo, un sistema de pesca con anzuelos utilizado por parte de la flota española y gallega, presenta características relevantes en materia de sostenibilidad.

La etiqueta Pescaenverde establece requisitos ecológicos para identificar productos pesqueros sostenibles. Entre ellos figuran una huella de carbono máxima de 10,82 kilogramos de CO₂ equivalente por kilogramo y una tasa de retorno energético proteico superior al 1,4 %.