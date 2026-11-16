Teba Lastra, pescadera: "Para que los mejillones queden más sabrosos en otoño no los hagas al vapor, sino con mantequilla"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Teba Lastra propone una alternativa de inspiración francesa para cocinar mejillones en otoño sin hacerlos al vapor. La receta incluye mejillones bouchot, mantequilla, chalotas, puerro, ajo, vino blanco y una cremosa salsa de queso camembert con nata. La elaboración requiere cocinar los moluscos por un lado y fundir el camembert con la nata por otro, para unirlos al final. La profesional destaca que es una de las mejores formas de preparar este marisco y asegura que la receta es sencilla de replicar en casa.

Con el otoño, los mejillones vuelven a ocupar un lugar destacado en muchas cocinas. Aunque prepararlos al vapor es habitual, existe una alternativa francesa que apuesta por una salsa cremosa de queso.

Teba Lastra, pescadera de Peix Peixet, en Sant Cugat del Vallès, ha compartido en TikTok una receta de mejillones al camembert. La propuesta combina mantequilla, verduras, vino blanco, nata y queso.

La profesional presenta el plato como una elaboración sencilla, inspirada en la forma de cocinar estos moluscos en Francia. "Hoy os traemos la receta típica de cómo los cocinan en Francia", explica.

Para prepararla, Lastra recomienda utilizar mejillones bouchot, una variedad procedente de Francia. La receta requiere también dos chalotas, un puerro, dos dientes de ajo, vino blanco y perejil, además de sal y pimienta.

El primer paso consiste en poner parte de la mantequilla en una cazuela y saltear el puerro, las chalotas y los ajos. Cuando las verduras estén cocinadas, se incorpora el vino blanco.

Mejillones especiales

Después se añaden los mejillones bouchot y un poco de perejil. Hay que dejar que se abran durante la cocción, mientras se prepara por separado la salsa que dará personalidad al plato.

Para esa crema hacen falta 250 mililitros de nata para cocinar, 250 gramos de camembert y el resto de la mantequilla. Lastra propone calentarlos en un cazo hasta que el queso se derrita.

Cuando los mejillones estén abiertos y la salsa tenga una textura homogénea, llega el momento de reunir ambas preparaciones. Se vierte la mezcla de camembert sobre los moluscos y se remueve bien.

Las cantidades permiten preparar la receta con un kilo de mejillones y 130 gramos de mantequilla en total, además del resto de ingredientes. La sal y la pimienta se añaden al gusto.

El resultado se aleja de la presentación más sencilla de los mejillones al vapor: el marisco queda acompañado por una salsa de nata y queso. La combinación convierte el plato en una propuesta contundente.

"Es de las mejores recetas que he probado nunca de mejillones", asegura Lastra en el vídeo, donde anima a sus seguidores a probarla. También pronostica que, una vez servidos, "no va a sobrar ni uno".

La pescadera explica que la elaboración es fácil y anima a buscar los ingredientes para prepararla en casa. En la publicación, además, invita a acercarse a su establecimiento para conseguir los productos necesarios.

La receta, que Lastra agradece a Berta's Kitchen, es una alternativa para quienes quieran cocinar mejillones de otra manera. El camembert, la mantequilla y la nata protagonizan esta versión francesa.