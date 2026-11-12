Los expertos en nutrición recomiendan: la lubina de piscifactoría se parece más a la salvaje que la dorada o el rodaballo

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio coordinado por la Universidad de Las Palmas revela que la lubina es el pescado de piscifactoría con menor diferencia sensorial respecto a su versión salvaje. A diferencia de la dorada o el rodaballo, la lubina de acuicultura mantiene niveles de firmeza en la carne y aroma marino muy parecidos a los del ejemplar capturado en mar abierto. Los pescados de crianza contienen una mayor cantidad de grasa y, en el caso de la lubina, registraron un aporte superior de ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA). Las catas a ciegas con consumidores demostraron que el pescado de piscifactoría gusta más, aunque el prejuicio del origen aumenta la nota del salvaje cuando este se da a conocer.

Comprar pescado salvaje suele asociarse con una mayor calidad, un sabor más intenso y una textura diferente. Sin embargo, no todas las especies presentan las mismas diferencias cuando se comparan los ejemplares capturados en el mar con los criados en piscifactorías.

La dorada, el rodaballo y la lubina son tres de los pescados más habituales en las pescaderías españolas. Aunque pueden encontrarse tanto salvajes como de acuicultura, sus características cambian dependiendo de su procedencia.

Un estudio impulsado por la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) encontró un resultado interesante: de las especies analizadas, la lubina era la que presentaba menos diferencias sensoriales entre los ejemplares salvajes y los de crianza.

Se parece a la salvaje

La investigación, titulada Caracterización de la calidad del pescado de crianza, se desarrolló entre 2008 y 2012 y estuvo coordinada por Rafael Ginés Ruiz, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los especialistas analizaron cuatro especies: lubina, dorada, rodaballo y besugo. Para ello, utilizaron tres paneles de catadores entrenados que evaluaron distintas características relacionadas con el aspecto, el olor, el sabor y la textura.

Los resultados revelaron diferencias significativas entre los pescados salvajes y los de acuicultura. Sin embargo, los investigadores comprobaron que estas eran menos numerosas en el caso de la lubina.

Una de las características más llamativas fue la firmeza de la carne. Mientras que la dorada y el rodaballo salvajes presentaron una textura significativamente más firme que sus equivalentes de piscifactoría, esta diferencia no resultó significativa en las lubinas analizadas.

Algo parecido ocurrió con el olor. En general, los ejemplares salvajes obtuvieron mejores valoraciones en los atributos relacionados con el aroma marino, pero en la lubina no se detectaron diferencias significativas en ese indicador.

Esto significa que la lubina de crianza conservaba algunas características sensoriales muy similares a las de su equivalente salvaje, una circunstancia que no se observó con la misma intensidad en las otras especies.

El periodista gastronómico Mikel López Iturriaga recuperó estos resultados en su consultorio Aló Comidista, publicado en El País, para responder a una pregunta sobre qué pescado de piscifactoría tenía el sabor más parecido al salvaje.

Su respuesta fue la lubina, aunque también recordó que las diferencias entre ambas procedencias no desaparecen por completo y que la experiencia al comer pescado depende de varios factores.

La grasa

Aunque la lubina de piscifactoría presentó una mayor similitud sensorial con la salvaje, los investigadores encontraron diferencias relacionadas con la cantidad de grasa.

En general, los pescados de crianza mostraron una mayor sensación grasa durante la degustación, algo que también se reflejó en determinados aromas y sabores asociados al aceite de pescado.

La explicación está relacionada, entre otros factores, con la alimentación y las condiciones de crecimiento. Los ejemplares salvajes buscan sus propios alimentos, mientras que los de piscifactoría reciben dietas formuladas para satisfacer sus necesidades nutricionales.

No obstante, tener más grasa no significa necesariamente que un pescado sea peor. Parte de los lípidos del pescado corresponde a ácidos grasos insaturados, incluidos los conocidos omega-3.

De hecho, el estudio encontró que 100 gramos de lubina de crianza aportaban aproximadamente 1.080 miligramos de EPA y DHA, frente a los 362 miligramos registrados en las muestras salvajes analizadas.

Estas cantidades no deben interpretarse como valores fijos para cualquier lubina. La composición puede variar según la alimentación, la época del año, el origen y las condiciones de producción.

También gustó más en las catas

Otra parte de la investigación permitió comprobar hasta qué punto nuestras expectativas influyen en la percepción del sabor. Para ello, los especialistas organizaron degustaciones con consumidores de distintas comunidades autónomas.

Cuando los participantes probaron el pescado sin conocer su procedencia, los ejemplares de acuicultura obtuvieron, en general, mejores valoraciones que los capturados en el medio natural.

Sin embargo, la situación cambió cuando se informó previamente sobre el origen. En esas condiciones, las puntuaciones otorgadas al pescado salvaje aumentaron, especialmente en especies como la lubina y el rodaballo.

Esto demuestra que la percepción de calidad no depende únicamente de las características del alimento, sino también de las expectativas y las preferencias personales de cada consumidor.

Desde el punto de vista nutricional, investigadores de la Universidad del País Vasco (EHU) también recuerdan que las principales diferencias entre pescado salvaje y de acuicultura suelen encontrarse en las grasas, mientras que sus proteínas presentan características similares.

A la hora de comprar, conviene comprobar la etiqueta, donde debe indicarse si el pescado procede de la pesca extractiva o de la acuicultura, además de su origen.

Por eso, elegir una lubina de piscifactoría no implica renunciar necesariamente a una textura y un aroma similares a los de una salvaje. La investigación demuestra que las diferencias existen, pero no afectan de la misma manera a todas las especies.