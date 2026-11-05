Àngels, pescadera con 40 años de experiencia: "Cuando me jubile, esto se acaba. Es un barrio lleno de pisos turísticos, no hay barrio".

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LO ESENCIAL Las claves Àngels Truncal, pescadera de la cuarta generación de su familia en el Mercat de Santa Caterina, anuncia que su puesto cerrará definitivamente cuando se jubile por falta de relevo generacional. La comerciante critica el impacto del turismo y la proliferación de pisos turísticos en el centro de Barcelona, lo que ha provocado la pérdida de clientela y de la vida de barrio tradicional. El sector de las pescaderías tradicionales en España sufre una dura crisis: ya quedan menos de 10.000 establecimientos tras años de caídas en el consumo de pescado fresco y la competencia de los supermercados. Para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, la pescadera ofrece servicios personalizados como limpiar el producto, preparar pedidos a domicilio y aconsejar recetas para ahorrar tiempo a sus clientes.

En la pescadería de Àngels Truncal todavía hay clientas que le cuentan que sus madres ya compraban allí cuando atendía su abuela. Algunas conocen el puesto desde hace muchos años y han visto pasar a varias generaciones de la misma familia detrás del mostrador.

Àngels lleva cuatro décadas trabajando en el Mercat de Santa Caterina, en Barcelona, pero la historia empezó mucho antes. El negocio se remonta a su bisabuelo, que tenía viveros de mejillones en el puerto antes de que la familia se instalara en el mercado.

En el programa Ahora o Nunca, de TVE1, explicó que después llegó una concesión en Santa Caterina. Continuaron su abuela, su madre y, más tarde, ella y sus hermanas. La familia llegó a gestionar nueve puestos, aunque ahora queda Àngels sola al frente.

En una entrevista con RAC1 fue contundente sobre el futuro de la pescadería: "Cuando me jubile yo, esto se acaba". España ha perdido miles de negocios especializados durante las últimas décadas y la falta de relevo generacional preocupa ya al propio sector.

"Esto, mi trabajo, son mis ancestros", resumía Àngels. Para ella, el puesto forma parte de una historia familiar que ha pasado por varias generaciones antes de llegar a sus manos.

En su casa había incluso un refrán: "Qui té una paradeta al mercat sempre fa bullir l'olla". La expresión viene a decir que quien tiene un pequeño puesto en el mercado siempre consigue que haya algo cociéndose en casa.

El escenario tampoco es cualquiera. Santa Caterina abrió en 1848 y fue el primer mercado cubierto de Barcelona. Su gran reforma, culminada en 2005, lo convirtió en uno de los edificios más reconocibles del centro de la ciudad, especialmente por su cubierta ondulada de colores.

Esa condición de icono tiene dos caras. El mercado sigue abasteciendo a residentes, pero también se ha convertido en un punto de interés para los visitantes. El turista que entra a conocer el edificio, sin embargo, difícilmente sustituye al vecino que compra pescado cada semana.

"No hay barrio"

Àngels relaciona directamente sus dificultades con lo que ha ocurrido alrededor del mercado. "Es un barrio que está muy lleno de pisos turísticos", explicaba. Y repetía con insistencia: "No hay barrio. No hay barrio. No hay barrio".

Los registros municipales permiten poner cifras a esa percepción. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera tenía 229 viviendas de uso turístico con licencia al finalizar 2025, frente a las 171 registradas dos años antes.

El incremento ronda el 34% en solo dos años. En el conjunto de Ciutat Vella, el número de viviendas turísticas con licencia pasó de 648 en 2023 a 796 en 2025. Son cifras oficiales y no incluyen necesariamente toda la oferta irregular.

Barcelona ha decidido que las actuales licencias de viviendas de uso turístico no continúen más allá de 2028. Mientras llega esa fecha, la transformación comercial y residencial del centro ya forma parte de la experiencia cotidiana de negocios como el de Truncal.

Ella recuerda una clientela que llegaba incluso desde Sarrià, la Bonanova o El Masnou. Los cambios de movilidad en Via Laietana también complicaron durante años ese acceso. Tras su reforma, la circulación ascendente permanece restringida al transporte público y a determinados vehículos autorizados.

Un oficio sin relevo

La otra preocupación de Àngels empieza mucho antes de levantar la persiana. Su marido puede levantarse a las tres de la madrugada para acudir a Mercabarna, seleccionar el producto y negociar precios. Después todavía queda toda la jornada de venta.

Hay que transportar cajas, preparar hielo, limpiar pescado, retirar espinas, atender pedidos y gestionar un producto muy perecedero. Para Truncal, esas condiciones ayudan a explicar por qué sus hijos y otros jóvenes han elegido profesiones diferentes.

Su experiencia coincide con el diagnóstico de FEDEPESCA. La federación que representa al comercio minorista especializado asegura que en España quedan actualmente menos de 10.000 pescaderías tradicionales, en su mayoría pequeñas empresas y trabajadores autónomos.

La organización considera el relevo generacional uno de sus principales problemas y reclama medidas específicas para facilitar la transmisión de negocios. Según sus últimos datos, estas pescaderías emplean a más de 18.000 personas en todo el país.

El descenso también se observa desde el consumo. El Ministerio de Agricultura registró en 2025 una caída del 1,1% en las compras domésticas de productos pesqueros. En el pescado fresco, el retroceso alcanzó aproximadamente el 4,3% durante ese año.

Los cambios afectan a toda la cesta de la compra. El supermercado concentró el 68,2% de las compras de alimentación realizadas por los hogares en 2025, mientras que el comercio tradicional redujo su cuota hasta el 10,6%, según el informe anual del Ministerio.

Ante ese escenario, Àngels ha intentado adaptar una actividad construida sobre una lógica mucho más antigua. Utiliza redes sociales, prepara pedidos y ofrece reparto a domicilio. Pero el conocimiento del producto y del cliente sigue siendo la herramienta que más reivindica.

En su puesto quitan espinas, aconsejan recetas, preparan pescado para congelar, hacen paquetes pensados para arroces y adaptan los cortes para niños. Son servicios que buscan reducir una de las barreras actuales para comprar pescado fresco: el tiempo necesario para prepararlo.

La comodidad pesa cada vez más en las decisiones alimentarias. El propio Ministerio destaca que los hogares realizan compras más frecuentes y de menor volumen, con una mayor atención a productos y preparaciones que permiten ahorrar tiempo sin renunciar a una alimentación saludable.

Eso obliga a las pescaderías a vender algo más que merluza, sardinas o rape. Parte de su supervivencia pasa por dejar el producto prácticamente preparado para llegar a casa y cocinarlo, una función que durante años realizaba el propio consumidor.

El problema de Santa Caterina tampoco puede reducirse únicamente a los pisos turísticos ni a los supermercados. Cambian los horarios laborales, el tamaño de los hogares y la manera de cocinar, pero también los desplazamientos y las expectativas de quienes podrían continuar el oficio.

En cualquier caso, lo que parece claro es que con su jubilación, terminará una cadena familiar iniciada con un vendedor de mejillones y continuada durante generaciones. "Esto ha sido mi vida", resume Àngels. Cuando ella se vaya, no habrá una quinta generación detrás del mostrador.