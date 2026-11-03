Luis Costa, pescadero: "El mejor pescado para la barbacoa no es la sardina ni la dorada, sino la lubina y el cabracho"

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LO ESENCIAL Las claves Luis Costa, pescadero de tercera generación, recomienda la lubina y el cabracho como excelentes alternativas a la tradicional sardina para cocinar a la barbacoa. La lubina destaca por su carne firme y requiere entre 4 y 5 minutos por lado, usando su piel como protección para conservar los jugos ante el calor directo. El cabracho o gallineta aporta una textura consistente y un sabor marcado que resiste muy bien la parrilla y combina con cítricos y hierbas frescas. Para la sardina, Costa sugiere cocinarla entera durante 3 o 4 minutos por lado y utilizar brasas estables para evitar quemar la piel.

Pensar en pescado a la barbacoa suele llevar directamente a las sardinas. Son económicas, rápidas de cocinar y tienen suficiente grasa para soportar bien el calor intenso de las brasas.

Pero no son la única opción. Luis Costa Pujol, pescadero de tercera generación, recomienda también dos pescados menos habituales en la parrilla: la lubina y el cabracho.

Costa trabaja en el negocio familiar Costa Pujol, abierto desde 1890 en el Mercat Torreblanca de Sant Cugat del Vallès. Para él, estas tres especies destacan especialmente cuando entran en contacto con el fuego.

La lubina aguanta bien la parrilla

La lubina suele asociarse al horno, a la sal o a preparaciones más delicadas. Sin embargo, su carne firme también permite cocinarla entera sobre una parrilla caliente.

Costa recomienda limpiar y eviscerar la pieza antes de cocinarla. También propone hacer pequeños cortes en la piel para facilitar que el aliño llegue mejor a la carne.

Su propuesta combina romero, ajo, aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Después, la lubina puede cocinarse durante unos cuatro o cinco minutos por cada lado.

La piel cumple una función importante durante este proceso. Ayuda a proteger la carne del calor directo y reduce el riesgo de que la superficie se rompa al manipularla.

También conviene evitar mover constantemente el pescado. Si la parrilla está suficientemente caliente, es mejor esperar a que se forme una superficie firme antes de intentar darle la vuelta.

Cabracho y sardina, dos opciones distintas

El segundo pescado elegido por Costa es el cabracho, también conocido como gallineta. Es un pescado blanco de carne firme y sabor marcado, dos características que funcionan especialmente bien con el toque ahumado.

Para prepararlo, el pescadero propone acompañarlo con cítricos, hierbas frescas y especias. La idea es reforzar su sabor sin cubrir completamente el carácter propio del pescado.

Su carne consistente ofrece otra ventaja. Aguanta mejor la manipulación sobre la parrilla que especies más delicadas, que pueden deshacerse fácilmente al intentar girarlas.

La sardina completa la selección. En este caso, su presencia resulta mucho menos sorprendente, porque es uno de los pescados más ligados tradicionalmente a las brasas.

Costa aconseja elegir ejemplares muy frescos, con ojos brillantes, piel plateada y carne firme. Son señales que también utiliza habitualmente para valorar la calidad del pescado en el mostrador.

Para la parrilla recomienda cocinarlas enteras. Mantener la pieza cerrada ayuda a conservar los jugos mientras la grasa propia del pescado se funde con el calor.

Las sardinas pueden estar listas en apenas tres o cuatro minutos por cada lado. Su pequeño tamaño hace que necesiten mucha menos cocción que una lubina entera.

En todos los casos conviene partir de unas brasas estables. Una llama demasiado intensa puede quemar rápidamente la piel mientras el interior todavía permanece poco hecho.

Tampoco hace falta llenar la parrilla hasta cubrirla por completo. Dejar cierta separación facilita trabajar cada pieza y controlar mejor la cocción.

Las tres propuestas de Costa representan además perfiles muy diferentes. La sardina aporta grasa y sabor intenso, la lubina ofrece una carne más suave y el cabracho destaca por su firmeza.

Por eso una barbacoa de pescado no tiene que limitarse al clásico espeto. Elegir especies que resistan bien el calor directo permite ampliar bastante las posibilidades.

Para Luis Costa, la combinación está clara: sardina, lubina y cabracho. Tres pescados distintos que comparten una ventaja cuando llegan las brasas: una textura capaz de soportarlas sin perder su sabor.