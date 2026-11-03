Javier Martín, pescadero: "Para comprar mejillones de calidad no esperes a primavera, sino a invierno, que están más llenos"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Martín aconseja comprar mejillones en invierno y no en primavera, ya que en esa época están más carnosos y llenos por dentro. Durante la primavera, el proceso de desove hace que los mejillones gasten sus reservas energéticas, dando lugar a ejemplares con conchas grandes pero poca carne. La FAO sitúa el periodo principal de cosecha del mejillón mediterráneo entre octubre y marzo, coincidiendo con su mejor condición comercial tras recuperarse del desove. Además de la época, expertos y la OCU recomiendan comprobar el etiquetado sanitario, la depuración y verificar que las conchas estén pesadas, cerradas y sin roturas.

Comprar mejillones en primavera puede parecer una buena idea porque empieza el buen tiempo y aumentan los aperitivos con marisco. Sin embargo, Javier Martín recomienda mirar unos meses antes en el calendario.

El pescadero y responsable de Peix a Casa explica que el invierno es uno de los mejores momentos para encontrarlos más carnosos. La razón está en su ciclo reproductivo.

“La primavera no es la mejor época para comer mejillones”, señala Martín a La Vanguardia. En esos meses pueden aparecer ejemplares grandes por fuera pero con menos carne en su interior.

El desove cambia su carne

El mejillón dedica una parte importante de sus reservas energéticas a la reproducción. Cuando llega el desove, esa inversión puede reducir temporalmente la cantidad de carne dentro de la concha.

Martín explica que en primavera pueden verse ejemplares más pequeños porque llevan semanas desovando. Parte de la energía acumulada se utiliza precisamente en ese proceso reproductivo.

El fenómeno se aprecia incluso en el mostrador. Martín cuenta que a veces un mejillón parece grande por fuera, pero al abrirlo la carne resulta mucho más pequeña.

La FAO también relaciona la calidad del mejillón con su estado reproductivo. Cuando muchos ejemplares están próximos al desove o acaban de hacerlo, recomienda esperar hasta que recuperen una mejor condición.

Ese organismo sitúa entre octubre y marzo el principal periodo de cosecha del mejillón mediterráneo. Es entonces cuando, en términos generales, presenta una mejor condición comercial.

Eso ayuda a explicar por qué el invierno suele asociarse a ejemplares más llenos. La carne ha tenido tiempo de recuperar parte de sus reservas después del esfuerzo reproductivo.

No es una regla exacta

Eso no significa que todos los mejillones de invierno sean mejores ni que los de primavera sean automáticamente malos. El origen, la temperatura del agua y el momento concreto del ciclo cambian mucho el resultado.

De hecho, Martín advierte de que el calentamiento del mar está alterando algunos calendarios tradicionales. En ocasiones ha llegado a recibir mejillones desovando fuera del periodo esperado.

Por eso la antigua regla de comprar marisco en los meses con “r” funciona solo como orientación. No todas las especies tienen el mismo ciclo reproductivo ni responden igual a la temperatura.

En el mejillón, además, existen diferencias según la zona de producción. El gallego y el mediterráneo no tienen exactamente el mismo ritmo de crecimiento y reproducción.

El propio sector gallego sitúa muchas veces uno de sus mejores momentos tras la recuperación posterior al desove. Ricardo Herbón, de Opmega, explica que la carne pierde peso al reproducirse y vuelve a recuperarlo después.

La mejor época, por tanto, puede variar ligeramente según procedencia y condiciones ambientales. Aun así, el invierno sigue siendo un periodo especialmente favorable en muchas zonas productoras.

Al comprar, también conviene fijarse en otras señales. La OCU recomienda elegir mejillones con la concha cerrada, pesada, sin roturas y correctamente refrigerados.

Si alguno permanece abierto, debería cerrarse al golpearlo suavemente. Si no reacciona, lo más prudente es descartarlo antes de cocinar.

También deben venderse con su correspondiente etiquetado sanitario y haber pasado por depuración. La temporada ayuda a elegir mejor, pero nunca sustituye a estas garantías.

Por eso Javier Martín no se queda solo en mirar el tamaño de la concha. El momento del año puede indicar si ese mejillón está realmente lleno por dentro.

Y cuando busca carne firme y abundante, su recomendación es clara: mejor esperar al invierno que confiar únicamente en que una concha grande esconda un buen mejillón.