Luis Costa, pescadero: "El mejor pescado para que coman los niños no es la merluza ni el salmón, sino el rape y el lenguado"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Luis Costa aconseja gallo, rape y lenguado para los niños por su sabor suave, carne blanca y facilidad para servirlos sin espinas. El gallo y el lenguado permiten sacar filetes limpios y delicados, mientras que la firmeza y espina central del rape facilitan ofrecerlo en dados o medallones. La AESAN resalta al lenguado entre las especies con bajo contenido en mercurio y recomienda alternar pescados blancos y azules en 3 o 4 raciones semanales. Se aconseja emplear cocciones sencillas para que no queden secos y revisar siempre las porciones en casa antes de ofrecérselas a los más pequeños.

Conseguir que un niño coma pescado no siempre depende de esconderlo entre salsas o disfrazarlo de otra cosa. A veces el problema está mucho antes, en la pescadería. Una espina inesperada, una textura demasiado seca o un sabor muy intenso pueden convertir el plato en una batalla antes del segundo bocado.

El pescadero barcelonés Luis Costa Pujol, tercera generación de una familia dedicada al pescado desde 1890, tiene tres especies que suele recomendar precisamente para evitarlo: gallo, rape y lenguado. Su elección no responde a que sean nutricionalmente superiores a todos los demás, sino a algo mucho más práctico cuando se cocina para niños: son pescados blancos, suaves y relativamente fáciles de presentar sin espinas.

El primero es el gallo. Tiene una carne fina y un sabor poco intenso, pero su principal ventaja está en que puede sacarse en filetes limpios. Eso permite servirlo sin que el niño tenga que ir desmontando el pescado con el tenedor buscando pequeñas espinas.

Con el lenguado ocurre algo parecido. Su carne es delicada y se separa con facilidad en cuatro filetes, una presentación bastante agradecida para quienes todavía miran con recelo todo lo que viene del mar.

El rape juega en otra liga en cuanto a aspecto: entero no es precisamente el pescado más fotogénico de la pescadería. En el plato, sin embargo, ocurre justo lo contrario. Su carne es firme, compacta y con una espina central muy fácil de retirar, por lo que puede cortarse en pequeños medallones o dados. Costa apunta que precisamente esa textura puede resultar más familiar para algunos niños que la de pescados que se deshacen con facilidad.

Suaves y fáciles de comer

Los tres comparten otra característica: son pescados blancos. Gallo, lenguado y rape tienen una cantidad relativamente baja de grasa y un sabor generalmente más suave que muchos pescados azules, algo que puede facilitar las primeras aproximaciones.

Pero convertirlos en “los mejores pescados para niños” exige un pequeño matiz.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda precisamente variar las especies y alternar pescado blanco y azul. Para la población general aconseja al menos tres raciones semanales, mientras que en los niños pequeños la selección debe tener especialmente en cuenta el contenido en mercurio.

Ahí el lenguado tiene una ventaja clara: AESAN lo incluye expresamente entre las especies con bajo contenido en mercurio. El rape y el gallo no aparecen entre las cuatro especies que deben evitarse por su elevado contenido: pez espada o emperador, atún rojo, tiburones y lucio. Las especies no clasificadas específicamente como bajas o altas se consideran de contenido medio.

Para los niños de 0 a 10 años, AESAN recomienda evitar las especies con alto contenido en mercurio y consumir entre tres y cuatro raciones semanales de pescados con contenido bajo o medio, procurando variar entre blancos y azules. Entre los 10 y los 14 años, esos grandes depredadores deben limitarse a un máximo de 120 gramos al mes.

Por eso el consejo de Costa funciona sobre todo desde el punto de vista práctico.

Si un niño rechaza el pescado porque encuentra espinas o porque el sabor le resulta demasiado fuerte, empezar por una pieza suave y limpia puede hacer el camino bastante más sencillo. Después se pueden introducir otras especies, incluidos pescados azules como sardina, salmón o caballa, que aportan cantidades interesantes de ácidos grasos omega-3.

También importa mucho cómo llegan al plato.

Un gallo perfectamente limpio puede dejar de resultar apetecible si se cocina hasta quedar seco. Lo mismo ocurre con un lenguado o un rape excesivamente hechos. Preparaciones sencillas —plancha suave, horno, pequeños trozos rebozados o acompañados de una guarnición conocida— pueden ser más útiles que empezar con recetas muy elaboradas.

Y, sobre todo, hay que revisar bien las espinas incluso cuando el pescadero haya fileteado la pieza. “Sin espinas” en el mostrador reduce mucho el riesgo, pero en casa siempre merece la pena comprobar cada porción antes de ofrecérsela a un niño pequeño.

La idea de Luis Costa es, al final, bastante doméstica: para que un niño empiece a llevarse bien con el pescado, conviene ponérselo fácil. Gallo, rape y lenguado cumplen bien ese papel porque no abruman ni por sabor ni por textura. Después, cuando el pescado ya deje de ser “ese plato con espinas”, habrá tiempo de ampliar el repertorio.