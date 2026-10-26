Javier, pescadero: "El mejor caldo para un arroz no se hace con filetes de pescado, sino con cabezas y espinas"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Muñoz, pescadero de Pescados Saturnino, aconseja usar cabezas y espinas de pescado para conseguir la base perfecta de sabor en arroces y fideuás. A diferencia de los caldos de carne, un buen fumet de pescado solo requiere de 20 a 30 minutos de cocción para evitar que aparezcan sabores amargos. Las partes descartadas contienen colágeno y restos de carne que aportan cuerpo al caldo, reservando los filetes nobles para cocinarlos directamente en el plato. Se recomienda pedir las espinas al pescadero y congelarlas en casa para acumular la cantidad necesaria antes de preparar el caldo.

Un buen arroz de pescado puede llevar rape, sepia, calamar o marisco, pero muchas veces el ingrediente que termina marcando la diferencia ni siquiera llega al plato. Está en esa bolsa que solemos dejar en la pescadería: las cabezas y las espinas.

Javier Muñoz, pescadero de Pescados Saturnino, lo resume con una frase sencilla cuando habla de cómo preparar una paella de marisco: “No te olvides del caldo: cabezas, espinas y amor. Esa es la clave”. Su consejo tiene bastante lógica culinaria. Para preparar un fumet potente no hace falta sacrificar buenos filetes de pescado. De hecho, precisamente las partes que solemos desechar son algunas de las más útiles para extraer sabor.

La cabeza, la espina central y otros recortes conservan restos de carne, tejidos y colágeno que pasan al agua durante una cocción corta. El resultado es un caldo con más cuerpo y sabor marino que puede terminar absorbido por el arroz.

Por eso, cuando el pescadero limpia una merluza, un lenguado o un rape, merece la pena pedirle que guarde esas piezas. En casa pueden convertirse en la base de un arroz, una fideuá o una sopa en lugar de terminar directamente en la basura.

Un buen fumet no necesita horas al fuego

Aquí aparece una diferencia importante frente a los caldos de carne. Más tiempo no significa necesariamente más sabor.

Un fumet de pescado suele necesitar alrededor de 20 o 30 minutos de cocción. Si las espinas y cabezas hierven durante demasiado tiempo, determinados compuestos pueden terminar aportando sabores amargos o demasiado intensos.

La preparación básica tampoco tiene demasiado misterio. Se colocan en una olla las cabezas y espinas bien limpias, se añaden verduras como cebolla, puerro o tomate y se cubre todo con agua. Cuando empiece a hervir, conviene retirar la espuma que aparece en la superficie y dejar que cueza suavemente.

Si además tenemos cabezas o cáscaras de gambas, pueden incorporarse para conseguir un sabor todavía más marcado a marisco. También pueden utilizarse pequeños pescados destinados específicamente a caldo, conocidos en muchas pescaderías como morralla.

Lo que no tiene demasiado sentido es utilizar para esta función un filete limpio que podríamos cocinar y comer directamente.

La carne aporta sabor, por supuesto, pero las espinas y cabezas permiten obtener un buen fondo mientras se reserva la parte noble del pescado para el propio arroz. Es también una manera bastante lógica de aprovechar el animal casi por completo.

Javier Muñoz diferencia precisamente ambas funciones cuando habla de la paella de marisco. Para incorporar pescado al arroz recomienda el rape, porque tiene una carne firme, pocas complicaciones con las espinas y, según describe, “un sabor que se agarra al arroz”. Para el caldo, en cambio, guarda las cabezas y los esqueletos.

Son dos partes del mismo pescado haciendo trabajos diferentes.

También importa elegir bien las espinas. Para un fumet suave suelen funcionar especialmente bien los pescados blancos. En cambio, abusar de especies muy grasas o de sabores demasiado potentes puede producir un caldo excesivamente marcado. El objetivo no es que el fondo tape todo lo demás, sino que consiga que cada grano tenga sabor.

Después de cocinarlo, basta con colarlo cuidadosamente. El caldo puede utilizarse en el momento o enfriarse rápidamente para guardarlo en la nevera o congelarlo en porciones.

Y aquí está probablemente el mejor truco doméstico: guardar las espinas según llegan a casa. Si ese día no vamos a preparar caldo, pueden congelarse bien protegidas y acumularse hasta tener cantidad suficiente. Así, la próxima vez que toque arroz, buena parte del trabajo estará hecha.

El consejo del pescadero es, en el fondo, una lección de aprovechamiento. Un buen fumet no exige comprar más pescado ni reservar un lomo para hervirlo hasta que pierda toda su gracia.

Muchas veces basta con conservar lo que normalmente tiramos. Porque antes de que el arroz llegue a la paellera, el sabor ya puede estar escondido en una cabeza y una espina que alguien estuvo a punto de dejar en el mostrador.