Diego, pescadero: "Para mí este es el mejor sitio para comprar pescado del mundo después del Mercado Central de Japón"

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LO ESENCIAL Las claves Diego Serna, pescadero en el mercado de la Guindalera en Madrid, destaca el valor de MercaMadrid, situándolo como el mejor mercado del mundo solo por detrás del de Tokio. MercaMadrid es el segundo Mercado Central de Pescados en volumen de comercialización a nivel global y el primero en cuanto a variedad de especies ofertadas. El profesional reivindica el papel del pescadero tradicional y el asesoramiento personalizado sobre la frescura, selección y preparación del producto frente a las grandes superficies.

La elección de un buen pescado implica multitud de factores, más allá de que el producto tenga buen aspecto o sea fresco. Depositar nuestra confianza en el profesional más familiarizado con el producto puede decantar la balanza, haciéndonos una selección de las mejores piezas o bien aconsejándonos adecuadamente.

Es el caso de Diego Serna, pescadero de un mercado tradicional de Madrid, quien tiene muy claro cuál es uno de los mejores lugares del mundo para abastecerse.

En una entrevista concedida a Humans of Madrid, este profesional de Pescaderías Cortizo, situado en el mercado municipal de la Guindalera, defendía el papel de MercaMadrid, al que situaba únicamente por detrás del gran mercado japonés.

Y no se trata de simple patriotismo, sino que existen datos al respecto.

El secreto de MercaMadrid

De hecho, según datos oficiales de MercaMadrid, su Mercado Central de Pescados es el segundo más importante en volumen de comercialización, solo superado por Tokio, y el primero por variedad de especies.

Las dimensiones de tal mercado también pueden ayudarnos a comprender las palabras de Diego: sus instalaciones dedicadas al pescado ocupan 33.000 metros cuadrados cubiertos y cuentan con 156 puestos mayoristas, llegando a comercializar 149.540 toneladas de alimentos solo en 2024.

Pero la clave no está solo en todo este volumen de comercio. También destaca la posibilidad de comparar productos, seleccionar diferentes especies y adaptar las compras a las necesidades de cada establecimiento.

Precisamente, Diego explicaba en su entrevista que el trabajo de un pescadero empieza mucho antes de su atención al público: seleccionar el género, prepararlo adecuadamente y asesorar sobre su uso son tareas fundamentales en esta profesión, mucho más allá de la simple venta de pescado.

En su caso particular, llegó al oficio casi por casualidad, tras comenzar una relación con la sobrina del propietario de la pescadería. Lo que empezó como una oportunidad laboral terminó convirtiéndose en una trayectoria profesional de más de dos décadas.

Uno de los aspectos que diferencia a las pescaderías tradicionales es el asesoramiento personalizado. Saber qué pescado comprar, cómo cocinarlo o qué características indican que se encuentra en buen estado puede resultar especialmente útil.

En este aspecto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) recomienda observar varios indicadores al comprar pescado fresco: ojos transparentes y brillantes, carne firme, branquias rojizas y ausencia de olor intenso o desagradable.

Asimismo, cabe recordar que el color, por sí solo, no garantiza la frescura. Es importante mantener una refrigeración adecuada durante la comercialización y conservación del producto.

Pero, más allá de su calidad gastronómica, no debemos olvidar que el pescado ofrece beneficios nutricionales bien documentados.

En este sentido, un metaanálisis publicado en Nutrients en 2023, donde se reunieron datos de más de 1,4 millones de voluntarios, encontró que el consumo de entre dos y tres raciones de pescado a la semana se asociaría con un 8% menos de riesgo cardiovascular.

Si bien es cierto que se trata de evidencia observacional, y que por tanto no puede demostrarse una causalidad, sí refuerza la idea de consumir pescado dentro de una alimentación saludable.

Actualmente los supermercados y las grandes superficies han transformado radicalmente los hábitos de compra, pero Diego considera que a los mercados tradicionales les queda mucho por ofrecer.

La principal fortaleza de estos sigue siendo la cercanía con el consumidor: el conocimiento de las preferencias individuales, poder recomendar productos y, en esencia, facilitar la compra. Aun así, este profesional reconoce la necesidad de que estos establecimientos se adapten a los nuevos horarios y formas de consumo.

En conclusión, aunque disponer de uno de los mercados de pescado más importantes del mundo es una ventaja, contar con profesionales capaces de seleccionar los productos y explicar adecuadamente cómo aprovecharlos sigue siendo un valor añadido difícil de sustituir o imitar.