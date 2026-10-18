Los meteorólogos coinciden: del 19 al 25 de octubre seguirá el calor anómalo en España antes de una caída de más de 10 ºC

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LO ESENCIAL Las claves Las temperaturas sufrirán un descenso brusco de más de 10 ºC durante el fin de semana en zonas del interior y norte peninsular. Del 19 al 25 de octubre, la AEMET y el modelo europeo prevén que el calor anómalo regrese con valores superiores a los habituales para la época. Existe la probabilidad de una depresión en altura que dejaría precipitaciones importantes en áreas de la vertiente mediterránea. A pesar del desplome térmico puntual, la segunda mitad de octubre continuará marcada por un patrón generalizado de temperaturas altas.

El otoño continúa sin terminar de asentarse en España. Después de varios días con temperaturas propias de finales de verano y máximas que todavía pueden superar los 30 ºC en el sur, los modelos meteorológicos mantienen una señal cálida también para la próxima semana. Entre el 19 y el 25 de octubre es probable que las temperaturas continúen por encima de lo habitual en buena parte del país, según la última predicción semanal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pero antes llegará un cambio brusco. La situación estable y cálida de estos días dará paso durante el próximo fin de semana a un descenso acusado de los termómetros. La meteoróloga Mercedes Martín apunta a caídas de más de 10 ºC en algunas zonas, especialmente del interior y norte peninsular.

El contraste será especialmente evidente después de una semana en la que los termómetros han vuelto a situarse muy por encima de los valores propios de mediados de octubre. Sevilla puede rondar los 34 ºC, Córdoba y Badajoz los 32 ºC, mientras que puntos del interior como Valladolid, Zaragoza o Madrid se han movido alrededor de los 27-29 ºC. Son temperaturas más propias de septiembre que de la segunda mitad de octubre.

Más de 10 ºC menos en apenas unos días

El cambio comenzará a apreciarse hacia el viernes y se hará mucho más evidente durante el fin de semana.

Las previsiones manejadas por Mercedes Martín muestran, por ejemplo, que Soria podría pasar de máximas de 25-26 ºC a apenas 14 ºC, lo que supone una caída superior a los 10 grados. En Valladolid, los 27-28 ºC de mediados de semana podrían transformarse en unos 18 ºC, mientras que Zaragoza bajaría desde valores próximos a 29 ºC hasta alrededor de 20 ºC.

Madrid experimentaría un descenso algo menos acusado, desde unos 27 ºC hasta máximas próximas a los 20 ºC. El responsable será un cambio en la circulación atmosférica acompañado de aire más fresco y un aumento de la inestabilidad. Las últimas previsiones contemplan además la posibilidad de una depresión en altura que incremente las lluvias, especialmente en áreas mediterráneas.

Eso no significa, sin embargo, que después vaya a instalarse definitivamente un ambiente frío.

La predicción semanal de AEMET publicada el 9 de octubre mantiene precisamente una señal contraria para el periodo comprendido entre el lunes 19 y el domingo 25. La Agencia considera probable que continúe un patrón con temperaturas altas para la época en la mayor parte de España.

Es decir, el descenso de este fin de semana puede devolver temporalmente los termómetros a valores mucho más propios del otoño, pero los modelos de medio plazo todavía no apuntan a una semana persistentemente fría.

La actualización supone además un refuerzo respecto a la previsión publicada por AEMET una semana antes. El 2 de octubre la Agencia ya señalaba que entre el 19 y el 25 podría producirse una semana más cálida de lo normal, aunque advertía entonces de una incertidumbre todavía elevada.

Los últimos cálculos mantienen esa anomalía positiva.

El modelo europeo ECMWF apunta igualmente a una semana cálida entre el 19 y el 26 de octubre, aunque con diferencias regionales y un escenario atmosférico bastante más dinámico que durante los primeros días del mes.

En algunas zonas del centro, oeste y sur peninsular, las anomalías semanales podrían situarse aproximadamente entre 1 y 3 ºC por encima de los valores habituales. Esto no quiere decir que todos los días vayan a registrar temperaturas extraordinariamente elevadas, sino que al calcular el conjunto de la semana el promedio seguiría quedando por encima de la climatología.

Ahí está una de las claves para interpretar estas previsiones. Una semana “más cálida de lo normal” puede contener uno o varios días frescos. Lo que determina la anomalía es la temperatura media de todo el periodo comparada con los valores habituales para estas fechas.

La lluvia presenta bastante más incertidumbre. AEMET considera probable que las precipitaciones sean escasas en buena parte del territorio entre el 19 y el 25, aunque señala una mayor tendencia a las lluvias en el litoral sureste.

El modelo europeo es actualmente más decidido y plantea la posibilidad de un nuevo episodio de precipitaciones importantes en la vertiente mediterránea. Sus mapas contemplan el descuelgue de una depresión en altura y la entrada de vientos húmedos de componente este y nordeste, una configuración que podría favorecer lluvias en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

A tantos días vista, no obstante, la posición exacta de una posible DANA o vaguada puede variar considerablemente y modificar por completo tanto las zonas afectadas como las cantidades de precipitación.

Por eso AEMET insiste en que la predicción para la semana del 19 al 25 todavía está sometida a una incertidumbre considerable. Lo que sí aparece con más consistencia es la persistencia del calor anómalo a escala semanal.

El contexto climático favorece además esta señal. Para el conjunto de octubre, noviembre y diciembre de 2026, AEMET calcula una probabilidad muy alta de que la temperatura media se sitúe dentro del tercil cálido en prácticamente toda España.

Por tanto, la segunda mitad de octubre podría comenzar con un auténtico vaivén: primero, máximas cercanas o superiores a los 30 ºC; después, un desplome puntual de hasta más de 10 ºC este fin de semana; y, posteriormente, otra semana en la que el promedio térmico volvería a situarse por encima de lo normal.

El frío puede aparecer durante unos días, pero las previsiones actuales todavía no anuncian su llegada definitiva. Para la semana del 19 al 25 de octubre, los meteorólogos siguen viendo un escenario dominado por temperaturas anormalmente altas para la época, aunque con una atmósfera cada vez más inestable y mucho más propia del otoño.