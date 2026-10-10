Los veterinarios lo confirman: los laberintos de cartón y las cajas con agujeros previenen el sobrepeso de los gatos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El sedentarismo dentro del hogar y el aburrimiento crónico convierten al sobrepeso en una de las mayores amenazas para la salud de los gatos domésticos. Los expertos recomiendan crear laberintos y cajas de cartón con agujeros para estimular su instinto explorador y aumentar su gasto calórico diario. Utilizar estas estructuras como dispensadores interactivos de comida frena la ingesta rápida, reduce la ansiedad por los alimentos y evita que coman por frustración. Estas soluciones económicas no solo favorecen el ejercicio físico y mental, sino que también reducen el estrés y el cortisol al ofrecerles refugiarse y observar.

Aunque no lo parezca, el sobrepeso se ha consolidado como una de las mayores amenazas para la salud de los gatos domésticos, motivado principalmente por el sedentarismo dentro del hogar.

Los veterinarios advierten que la falta de actividad física y el aburrimiento crónico no solo deterioran el estado físico de los gatos, sino que desencadenan problemas metabólicos graves que pueden provocar serios problemas a nuestras mascotas.

Pero lo cierto es que este mal se puede combatir de una manera sencilla y además económica: los expertos en etología recomiendan recurrir al enriquecimiento ambiental mediante objetos cotidianos, transformando el entorno de los gatos en un espacio de constante estimulación.

Es entonces cuando entran en juego los laberintos de cartón y las cajas con agujeros, que se han posicionado como herramientas indispensables para la prevención del sobrepeso en los gatos domésticos.

La lucha contra el sobrepeso

Al conectar varias estructuras de cartón y realizar pequeñas aberturas, se apela de forma directa al instinto explorador y de caza de los gatos. Estos circuitos caseros obligan al animal a agacharse, saltar, estirarse y trepar, incrementando notablemente su gasto calórico diario a través del juego espontáneo.

Además del beneficio puramente muscular, las cajas con perforaciones actúan como excelentes gimnasios mentales y dispensadores de alimento interactivos. Si introducimos juguetes o porciones de comida dentro de una caja, nuestro gato se ve obligado a idear cómo llegar a ellos utilizando su ingenio y físico.

La dinámica desacelera la velocidad con la que ingieren alimento y sustituye la alimentación pasiva por una experiencia de "búsqueda de presas", lo que regula los niveles de ansiedad por la comida.

Los especialistas, además, recuerdan que este tipo de iniciativas reduce drásticamente el cortisol y los niveles de estrés en gatos, puesto que al ofrecerles escondites donde refugiarse y observar su entorno de forma segura, el cartón actúa como un estabilizador emocional que previene conductas compulsivas, como el comer por frustración.

Es, en definitiva, un método que lo tiene todo, puesto que no solamente combate el propio sobrepeso, sino que además permite a los gatos satisfacer sus necesidades de caza, trabajar su ingenio y ejercitar sus músculos al estar constantemente pasando por agujeros estrechos, lo que incluso les obliga a tomar decisiones para no errar.

Desde luego, es una solución efectiva y que abrazan los expertos, porque se establece como una estrategia integral para asegurar una vida activa, ágil y saludable para las mascotas de la casa.