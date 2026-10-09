Imagen de archivo de un pastor belga malinois en los bosques. E.E.

Los veterinarios coinciden sobre el Pastor Belga Malinois: "Son más felices cuando tienen una tarea diaria que requiere estimulación"

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LO ESENCIAL Las claves El Pastor Belga Malinois destaca por su inteligencia y energa, requiriendo estimulacin fsica y mental diaria para ser feliz. Los expertos sugieren realizar juegos olfativos caseros, una prctica cientficamente vinculada a un mejor estado emocional del perro. El entrenamiento con refuerzo positivo es ms eficaz y saludable, reduciendo el estrs en comparacin con los mtodos aversivos. Su bienestar requiere un equilibrio adecuado entre la estimulacin fsica, los desafos mentales y el tiempo de descanso.

El Pastor Belga Malinois es conocido por su inteligencia, energía y extraordinaria capacidad de aprendizaje, con permiso del Border Collie. Se trata de características que lo han convertido en uno de los perros más usados en labores policiales, de rescate y detección de sustancias.

Sin embargo, también plantean importantes desafíos cuando se incorporan a una familia como animal de compañía. En este aspecto, la veterinaria Laci Schaible explica que estos perros "son más felices cuando tienen una tarea diaria que requiere estimulación mental y física".

No es suficiente salir a correr o realizar largos paseos con ellos, sino que es necesario proporcionarles actividades que les permitan desarrollar sus capacidades naturales.

Además, la ciencia respalda la importancia de este tipo de estímulos, aunque también cabe recordar algunos matices sobre las necesidades individuales de cada perro.

Cuáles son los motivos

De hecho, conocer el origen del Malinois ayuda también a comprender sus características: fue seleccionado históricamente para el pastoreo y otras funciones de trabajo, destacando su disposición a colaborar con las personas y aprender tareas complejas.

En este aspecto, un estudio publicado en la revista Cell en 2022 analizó datos genéticos de más de 4.000 cánidos y encuestas de comportamiento con más de 46.000 perros, identificando relaciones entre la historia genética de los linajes caninos y las conductas asociadas al trabajo.

Sin embargo, esto no significa que los malinois tengan un temperamento idéntico; otro trabajo publicado en la revista Science, basado en más de 18.000 perros, encontró que la raza solo explicaría el 9% de la variación individual del comportamiento.

Por tanto, aunque la predisposición genética debe tenerse en cuenta, las necesidades concretas dependerán también de la edad, salud, personalidad y experiencias previas del perro.

Dicho esto, una de las actividades más interesantes para estimular a estos perros sería el trabajo olfactivo: esconder premios, buscar objetos o seguir rastros permite combinar actividad física, concentración y resolución de problemas.

Y estos beneficios no son solo teóricos, sino que existe evidencia al respecto, como el estudio que se publicó en Applied Animal Behaviour Science el pasado año 2019; en dicho trabajo se observó que los perros que practicaban actividades de búsqueda olfativa mostraban un sesgo cognitivo más positivo, interpretado por los investigadores como un indicador de un estado emocional más favorable.

Aunque estos resultados no demostrarían que el trabajo olfativo haga más felices a todos los perros, sí respaldarían su utilidad como herramienta de enriquecimiento ambiental.

Además, no hace falta disponer de grandes instalaciones: simplemente con esconder parte de su comida por la casa o enseñarle a localizar un juguete puede proporcionar un desafío mental durante el día a día. Otra cuestión fundamental es cómo se enseña al perro.

Su elevada capacidad de aprendizaje no justifica recurrir a métodos especialmente exigentes o castigos: otro trabajo publicado en Plos ONE, donde se analizó a 92 perros, llegó a la conclusión que aquellos entrenados mediante métodos aversivos presentaban más comportamientos relacionados con el estrés y mayores aumentos de cortisol que aquellos educados con recompensas.

Así pues, el refuerzo positivo mediante comida, juguetes o juegos, permitiría trabajar la obediencia y enseñar nuevas habilidades sin recurrir a estas técnicas.

Para un Malinois en particular, aprender a encontrar un objeto, realizar pequeños circuitos o practicar ejercicios de autocontrol puede resultar más enriquecedor que repetir indefinidamente una actividad física.

No obstante, la estimulación tampoco debe convertirse en una obligación constante: el descanso y la posibilidad de desconectar también forman parte de sus necesidades.

En conclusión, convivir con un Pastor Belga Malinois exige tiempo, compromiso y atención a su comportamiento. Su bienestar no depende de mantenerlo permanentemente ocupado, sino de encontrar un equilibrio entre ejercicio, aprendizaje, exploración y descanso.