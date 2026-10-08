Un buen plato de proteínas.

Un buen plato de proteínas. E. E.

Ciencia

Los nutricionistas recomiendan: los huevos fritos perfectos no se acompañan con bacon, sino con tiras de pollo y espinacas

La combinación ganadora para tener un chute extra de proteínas es acompañar los huevos con pollo.

Más información: Los nutricionistas recomiendan: "Los huevos más ricos y sanos para cenar, no llevan jamón, sino gambones al ajillo con gulas".

Publicada
LO ESENCIAL
Exclusivo suscriptores
Síguenos
LO ESENCIAL
Generado con IA
Las claves

Los nutricionistas aconsejan sustituir el clásico bacon de los huevos fritos por tiras de pollo y espinacas para lograr un plato equilibrado.

Esta alternativa saludable reduce drásticamente las grasas saturadas y las calorías totales, siendo ideal para deportistas que buscan ganar masa muscular.

El pollo a la plancha aporta proteínas magras de alta digestibilidad, mientras que las espinacas suman fibra, vitaminas, antioxidantes y un extra de saciedad.

Es una receta muy fácil de preparar que se puede disfrutar tanto en el desayuno como en la comida o la cena, siempre controlando las porciones.

La combinación perfecta para los huevos fritos, según los expertos en nutrición, ha dejado atrás el clásico acompañamiento de bacon para dar paso a una alternativa mucho más saludable y que, sin duda, puede comerse en cualquier momento del día.

Los nutricionistas recomiendan sustituir, ahora, las carnes procesadas por tiras de pollo y espinacas, una sinergia que transforma un plato tradicionalmente pesado en una comida equilibrada.

El cambio reduce drásticamente la ingesta de grasas saturadas y sodio perjudiciales para el corazón si se abusa de ello, y en cambio introduce un buen chute de proteínas acompañado de un pellizco de verde.

El principal beneficio de este giro radica precisamente en esa mejora de la calidad de las proteínas y la reducción de las calorías totales, haciendo que sea un plato perfecto para deportistas y para los que busquen ganar masa muscular.

El plato más equilibrado

Mientras que el bacon aporta mayormente grasas y compuestos relacionados con un mayor riesgo cardiovascular, el pollo a la plancha de acompañamiento ofrece una proteína magra de alta digestibilidad.

Esto ayuda a mantener esa masa muscular y prolonga la sensación de saciedad durante unas horas, evitando los picos de hambre. Y por su parte, las espinacas aportan el toque multinutricional indispensable que le falta al huevo por sí solo.

Al cocinarlas ligeramente o servirlas como base, se añade al plato una gran cantidad de fibra, vitaminas y además antioxidantes. La presencia de vitamina C en las espinacas y el pollo optimiza la absorción de los nutrientes, convirtiendo el plato en un escudo protector para el sistema inmunitario.

Al final, con esta combinación, se obtiene un plato variado, rico y sobre todo fácil de cocinar, con alta cantidad de proteínas y también con vitaminas. Preparar los huevos fritos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y combinarlos con la jugosidad del pollo y el toque fresco de las espinacas crea un contraste extraordinario.

Es una fórmula sencilla que permite crear una comida saludable se mire desde donde se mire. Y lo mejor, como decíamos, es que puede servir tanto de comida como de cena e incluso de desayuno, puesto que es ideal para una preparación matutina antes de ir al gimnasio.

Eso sí, siempre con cantidades moderadas para no saturarnos demasiado: no hay que rellenar todo el plato de pollo y espinacas, sino encontrar la porción adecuada para nuestro cuerpo para sentirnos bien y saciados.