Los expertos coinciden: lavar los huevos antes de meterlos en la nevera no los hace más seguros, favorece la contaminación

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LO ESENCIAL Las claves No se deben lavar los huevos antes de meterlos en la nevera porque el agua puede dañar la cutícula, la barrera protectora natural de la cáscara, facilitando la entrada de bacterias. Si un huevo está sucio, las autoridades sanitarias como la AESAN recomiendan lavarlo únicamente justo antes de ser cocinado y consumido. Para evitar la contaminación por bacterias como la Salmonella, se aconseja no usar la propia cáscara para separar la clara de la yema y no cascar el huevo en el borde del plato. Se recomienda conservar los huevos en su envase original dentro del frigorífico y evitar colocarlos en la puerta para prevenir cambios bruscos de temperatura.

Lavar un huevo nada más llegar del supermercado puede parecer una medida de higiene lógica. Si la cáscara presenta restos de suciedad, pasarla por agua antes de guardarla en la nevera da la sensación de reducir el riesgo de contaminación. Sin embargo, las autoridades de seguridad alimentaria recomiendan justamente lo contrario: los huevos no deberían lavarse antes de almacenarlos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) es clara en este punto. El lavado de los huevos no está recomendado y, si alguno está especialmente sucio y se decide limpiarlo, debe hacerse inmediatamente antes de utilizarlo, no antes de guardarlo durante días.

La explicación está en la propia estructura del huevo. Aunque la cáscara parece una superficie completamente cerrada, contiene miles de pequeños poros que permiten el intercambio de gases. Además, está recubierta por una fina capa protectora conocida como cutícula, que actúa como una primera barrera frente a la entrada de microorganismos.

Cuando el huevo se moja o se limpia de forma inadecuada, esa protección natural puede deteriorarse. El agua tampoco esteriliza la superficie: si existen bacterias en la cáscara, una manipulación incorrecta puede facilitar que terminen atravesándola o contaminando las manos, el fregadero, los utensilios y otros alimentos.

Mejor lavarlos justo antes de utilizarlos

La recomendación tiene especial importancia por la presencia potencial de Salmonella, una de las bacterias más relacionadas con las intoxicaciones alimentarias provocadas por huevos. Incluso un huevo aparentemente limpio y sin grietas puede contener microorganismos capaces de causar enfermedad.

Por eso, la seguridad no depende de conseguir que la cáscara parezca visualmente más limpia antes de meterla en la nevera, sino de mantener buenas prácticas durante todo el proceso de conservación y preparación.

AESAN aconseja directamente no lavar los huevos si no van a consumirse inmediatamente. Si presentan suciedad y se limpian, esa operación debería realizarse justo antes de cascarlos y utilizarlos.

Este principio coincide también con las normas aplicadas en la cadena alimentaria europea. Los huevos de categoría A destinados directamente al consumidor no pueden lavarse o limpiarse de manera rutinaria antes o después de su clasificación, salvo las excepciones previstas por la normativa.

En la industria alimentaria sí existen procedimientos específicos de lavado, pero se realizan bajo condiciones controladas. Las propias guías de AESAN señalan que, cuando se limpian huevos destinados a la fabricación de ovoproductos, el proceso debe minimizar los daños a la superficie de la cáscara y evitar que el propio lavado provoque contaminación. Además, debe realizarse de manera continua e inmediatamente antes del cascado.

Es decir, lavar un huevo en casa y dejarlo después varios días almacenado no equivale al procedimiento industrial diseñado específicamente para controlar temperatura, secado y contaminación microbiológica.

También importa qué se hace después de tocarlo. La FDA recomienda lavarse las manos y limpiar utensilios, equipos y superficies con agua caliente y jabón antes y después de entrar en contacto con huevos crudos. La cáscara debe tratarse como una posible fuente de contaminación aunque parezca completamente limpia.

Otro error frecuente consiste en cascar el huevo contra el borde del recipiente en el que después se preparará la comida o utilizar la propia cáscara para separar la clara de la yema. Esto aumenta las posibilidades de que microorganismos presentes en el exterior entren en contacto con la parte comestible. AESAN aconseja precisamente evitar utilizar la cáscara para separar ambas partes.

La temperatura también es importante. Una vez que los huevos se mantienen refrigerados, conviene evitar cambios bruscos de temperatura y almacenarlos protegidos. La FDA aconseja conservarlos dentro de su envase original, en el interior del frigorífico y no en la puerta, donde se producen mayores oscilaciones térmicas.

En España puede llamar la atención que los huevos normalmente no estén refrigerados en el supermercado. La normativa europea intenta precisamente evitar cambios de temperatura antes de llegar al consumidor, porque sacar un huevo frío a un ambiente más cálido puede favorecer la condensación de agua sobre la cáscara y, con ella, facilitar el crecimiento o la penetración de microorganismos.

Una vez en casa, las recomendaciones de conservación deben seguirse hasta el momento de preparar el alimento. Y si una receta va a dejar el huevo crudo o poco cocinado, las precauciones deben ser todavía mayores. La FDA recomienda emplear huevos pasteurizados o productos de huevo pasteurizados para preparaciones que no recibirán una cocción suficiente.

Lavar los huevos antes de guardarlos, por tanto, no añade una capa extra de seguridad. Puede eliminar suciedad visible, pero también altera una barrera natural y añade humedad a una superficie que interesa mantener seca.

La recomendación práctica es sencilla: conservarlos sin lavar, manipularlos con las manos limpias y, si alguno necesita limpieza, hacerlo justo antes de cocinarlo. Con los huevos, que algo parezca más limpio por fuera no significa necesariamente que sea más seguro por dentro.