La psicología dice que los adultos no viven con gatos por empatía, sino por no rodearse de gente y estar acompañadas

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio con 4.565 participantes vincula la preferencia por los gatos con puntuaciones más bajas en extraversión y más altas en apertura a la experiencia. Los amantes de los gatos pueden valorar una compañía silenciosa y autónoma, compatible con el trabajo, la lectura o el descanso sin interacción continua. Los amantes de los perros mostraron mayor extraversión, amabilidad y responsabilidad, y menores niveles de apertura y neuroticismo. La investigación solo identifica tendencias estadísticas: no prueba que convivir con gatos reduzca la soledad ni que la personalidad determine tener una mascota.

Hay personas para las que la compañía no significa conversaciones constantes, planes cada fin de semana o vivir rodeadas de gente. A veces basta otra presencia en casa, silenciosa y autónoma, para experimentar esa sensación de estar acompañado siempre.

En ese terreno encaja especialmente bien el gato. Puede pasar horas en la misma habitación que su dueño sin reclamar atención continuamente, mientras alguien trabaja, lee, cocina o descansa tranquilamente. Su compañía no exige llenar cada silencio con palabras.

Esta conexión entre personalidad y preferencia por los gatos tiene respaldo en un estudio publicado en Anthrozoös. Los autores analizaron a 4.565 participantes mediante el modelo conocido como los "cinco grandes rasgos".

Los voluntarios completaron un cuestionario que medía extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia. Después indicaron si se consideraban amantes de perros, gatos, ambos animales o ninguno. El resultado mostró también diferencias significativas entre esos perfiles.

Compañía sin interacción constante

Quienes se identificaron como amantes de los gatos obtuvieron puntuaciones inferiores en extraversión que quienes preferían los perros. Registraron puntuaciones superiores en apertura a la experiencia, relacionada con curiosidad intelectual, imaginación, sensibilidad estética y disposición hacia ideas poco convencionales.

El perfil de los amantes de los perros mostró mayores puntuaciones en extraversión, amabilidad y responsabilidad, además de menores niveles de apertura y neuroticismo. Las diferencias entre grupos se mantenían al controlar estadísticamente el sexo de los participantes también.

Pero una puntuación más baja en extraversión no significa ser tímido, antisocial o estar condenado a la soledad. Este rasgo describe, entre otras cuestiones, la búsqueda de estimulación social, actividad grupal e interacciones frecuentes. No mide cuánto queremos socialmente.

Una persona con menor extraversión puede disfrutar intensamente de sus relaciones y mantener vínculos profundos. Puede preferir grupos pequeños, conversaciones con contenido y periodos de tranquilidad. El gato encaja naturalmente en ese escenario cotidiano sin exigir atención constante diaria.

Su presencia permite compartir espacio sin exigir interacción continua. Puede dormir mientras su dueño trabaja, observar desde un mueble durante la cocina o acomodarse cerca durante una lectura. Esa convivencia convierte el silencio en forma de compañía, no ausencia.

Ahora bien, el estudio no demostró que vivir con un gato reduzca la soledad ni que estos animales puedan sustituir relaciones humanas. Los investigadores estudiaron preferencias declaradas y no exclusivamente personas que convivieran con gatos en ese momento exacto.

Tampoco permite establecer qué causa qué. No se puede concluir que una personalidad determinada lleve a buscar gatos, que convivir con ellos transforme la personalidad o que ambos fenómenos respondan a otros factores. Las diferencias fueron pequeñas o moderadas.

Por eso, el resultado debe interpretarse como una tendencia estadística, no como una etiqueta individual. Hay personas sociables que adoran los gatos y amantes de los perros que prefieren quedarse en casa. La personalidad humana no cabe en compartimentos.

Lo que sí explica este trabajo es por qué el gato puede resultar atractivo: su compañía respeta las distancias, admite la independencia y permite sentirse acompañado sin renunciar al silencio. Para algunas personas, esa presencia puede llenar una casa.