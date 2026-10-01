La UE cambia las normas: el nuevo marco europeo permite donar sangre 6 veces al año si eres hombre y si eres mujer, 4

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LO ESENCIAL Las claves La UE permitirá desde 2026 que los hombres donen sangre hasta seis veces al año y las mujeres hasta cuatro, tras valoración médica. El intervalo mínimo entre donaciones consecutivas sigue siendo de dos meses, buscando garantizar la seguridad del donante. Las diferencias en la frecuencia de donación entre hombres y mujeres se basan en sus distintas necesidades fisiológicas. El nuevo reglamento europeo busca unificar criterios y reforzar la seguridad, manteniendo controles médicos habituales en cada donación.

La posibilidad de donar sangre con mayor frecuencia cambia desde 2026 con el nuevo marco europeo, que modifica los límites anuales y mantiene, generalmente, dos meses entre donaciones consecutivas.

El nuevo criterio establece que los hombres podrán realizar hasta seis donaciones de sangre total al año, mientras que las mujeres podrán hacerlo hasta cuatro, siempre después de la valoración del personal sanitario.

Hasta ahora, la normativa fijaba un máximo de cuatro extracciones anuales para los hombres y tres para las mujeres, manteniendo también un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones consecutivas.

El cambio se enmarca en el Reglamento sobre sustancias de origen humano, conocido como SoHO, y en la Guía EDQM 2025, que actualizan los criterios para reforzar la seguridad del donante.

Según este nuevo marco, donar sangre varias veces durante el año puede contribuir a mantener un suministro continuo para los hospitales, siempre respetando los plazos establecidos.

Animarse a donar

La posibilidad de donar con mayor frecuencia no implica que la extracción no fuera segura anteriormente. Los nuevos límites actualizan los criterios científicos y buscan unificar las normas europeas.

Las diferencias entre hombres y mujeres responden a sus distintas necesidades fisiológicas, según la información facilitada sobre el nuevo marco. Los límites pretenden garantizar que la donación siga siendo segura.

Antes de donar, es necesario no estar en ayunas ni haber consumido alcohol. Además, el donante debe completar un cuestionario confidencial sobre su salud, antecedentes y estilo de vida actuales.

Después, el personal sanitario realiza un breve examen que incluye el control del pulso, la tensión arterial, el nivel de hemoglobina y el peso, antes de confirmar si puede efectuarse la donación.

Durante la extracción, el donante permanece sentado o tumbado mientras se le limpia el brazo y se introduce una aguja estéril conectada a una bolsa. La bolsa de 450 centímetros cúbicos tarda aproximadamente diez minutos.

El proceso completo dura una media de 20 minutos y la punción resulta similar a la de un análisis. También se extraen tubos para determinar el grupo sanguíneo y realizar distintas pruebas.

Tras donar, se recomienda presionar la zona durante unos minutos, descansar entre diez y 15 minutos y tomar un refrigerio. Después, se pueden retomar las actividades habituales, evitando esfuerzos intensos.

Durante las dos horas posteriores deben evitarse el alcohol, el tabaco, las temperaturas elevadas, la conducción de vehículos pesados y el ejercicio intenso. Durante las siguientes 24 horas conviene beber abundante líquido.

Los controles habituales no aumentan por donar más veces: se mantienen el cuestionario, la entrevista médica y las mediciones. También es posible donar plasma, según determine el personal sanitario en cada caso.