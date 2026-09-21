Sandra Moñino, nutricionista: "El desayuno perfecto no es el plátano, sino esta tortilla rellena con pimiento, tomate y jamón"

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Las claves Generado con IA La nutricionista Sandra Moñino propone desayunos variados para mejorar la salud intestinal y reducir la inflamación, alejándose del clásico plátano. Su receta principal es una tortilla rellena de pimiento asado, tomate y jamón ibérico, acompañada de fresas con canela, destacando el aporte antioxidante del pimiento. Ofrece alternativas como pan de almendra con aguacate y caballa, y un bol de kéfir con frutas y semillas, fomentando variedad y alimentos fermentados. Moñino insiste en la importancia de combinar distintos alimentos nutritivos en el desayuno, priorizando la variedad sobre buscar productos milagro.

La nutricionista Sandra Moñino ha compartido una propuesta de desayuno diseñada específicamente para mejorar la salud intestinal y reducir la inflamación crónica del organismo, dos problemas que pueden aparecer si no se mantiene una alimentación saludable.

La propuesta no se basa en un alimento tan mencionado por los nutricionistas como es el plátano, sino en una tortilla rellena. En este caso, el huevo se combina con pimiento asado, tomate y jamón ibérico, mientras que el acompañamiento consiste en fresas espolvoreadas con canela.

Moñino pone el foco especialmente en el pimiento rojo, por su contenido en compuestos antioxidantes, que relaciona con su propuesta de alimentación antiinflamatoria. También reivindica el huevo como un alimento completo, por su aporte de aminoácidos esenciales y nutrientes.

La especialista presenta esta idea en un vídeo de YouTube, donde destaca la combinación de fibra, grasas saludables, antioxidantes y alimentos fermentados.

En él también ofrece otras ideas de recetas cuyo planteamiento parte de una premisa sencilla: pequeñas incorporaciones de alimentos nutritivos contribuyen a una alimentación variada.

Evitar el producto milagroso

La segunda alternativa cambia el formato y propone un pan de almendra que se prepara en el microondas utilizando únicamente huevo, harina de almendra y aceite de oliva virgen extra. Moñino recomienda utilizarlo como base del desayuno, de forma rápida y sencilla.

Sobre ese pan coloca aguacate y caballa, dos alimentos que aportan grasas, además de especias como cúrcuma, pimienta o jengibre. El plato se completa con kiwi y semillas de lino, ingredientes que incorporan fibra y compuestos vegetales al desayuno.

La nutricionista considera que esta combinación resulta especialmente saciante y recuerda que no es necesario concentrar todos los alimentos saludables en una única comida. Además, insiste en una idea: "todo va sumando" cuando se incorporan pequeñas cantidades a diario.

La tercera receta abandona el plato caliente y se presenta en forma de bol. Su ingrediente principal es el kéfir, un alimento fermentado que contiene microorganismos vivos. Moñino lo incorpora como fuente de bacterias beneficiosas para cuidar la microbiota.

Sobre el kéfir añade semillas de chía previamente hidratadas, mermelada de frutos rojos sin azúcar, semillas de lino molidas, cacao rallado y canela. La mezcla reúne texturas y sabores, además de fibra alimentaria para el intestino y la microbiota.

La explicación de la nutricionista presta especial atención a las semillas. Según señala, al hidratarlas o molerlas se facilita su incorporación al desayuno y se obtiene fibra, que puede servir de alimento para las bacterias intestinales beneficiosas y favorecerlas.

Las tres recetas comparten, por tanto, una misma filosofía: combinar alimentos diferentes en lugar de buscar un único producto milagroso. Huevos, pescado, fruta, semillas, aguacate, aceite de oliva, vegetales y fermentados aparecen distribuidos en propuestas que priorizan variedad nutricional.

El objetivo que plantea Moñino es relacionar estas elecciones con una mejor salud digestiva y con el cuidado de la microbiota. Son desayunos sencillos que, dentro de una alimentación saludable, ayudan a incorporar alimentos beneficiosos en el desayuno habitual.

Más allá de la etiqueta "antiinflamatorio", estas recetas permiten observar una pauta común: incluir proteínas, grasas de calidad, frutas, verduras, semillas y alimentos fermentados desde primera hora. Son distintas combinaciones para empezar el día de forma sencilla y apetecible.