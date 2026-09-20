Un psicólogo sobre Shakira: "Demuestra haber superado el duelo por Piqué al acabar su gira de conciertos en España"

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Las claves Generado con IA Shakira ha elegido Madrid para cerrar su gira, resaltando el apego emocional que tiene a la ciudad tras 25 años de relación personal y profesional. El psicólogo Santi Santamaría interpreta este regreso como una señal de que la cantante ha superado el duelo por su ruptura con Gerard Piqué. Madrid ha sido testigo de momentos clave en la vida y carrera de Shakira, incluyendo grandes éxitos, periodos difíciles y su proceso de transformación personal. Tras varios años fuera de España y superar conflictos personales, Shakira regresa con 12 conciertos en Madrid y un mensaje de reconciliación con su pasado.

Shakira ha convertido Madrid en mucho más que una parada musical. La capital española representa una parte esencial de su historia, marcada por grandes éxitos, momentos difíciles y una profunda transformación personal.

El psicólogo Santi Santamaría considera que elegir Madrid como cierre de su gira más importante puede interpretarse desde el concepto de apego al lugar, un vínculo construido mediante experiencias acumuladas.

Según explica en TikTok, Shakira mantiene una conexión especial con Madrid desde hace 25 años. Durante ese tiempo, la ciudad ha acompañado distintas etapas de su carrera y momentos relevantes de su vida.

Uno de los primeros hitos llegó en 2001, cuando publicó Te dejo Madrid. Según el fandom y análisis de su obra, la canción podría presentar Madrid como metáfora de una relación que abandona.

Pero la capital también funcionó como escenario para impulsar su carrera europea. En 2005, Shakira cantó en la Puerta de Alcalá para apoyar la candidatura olímpica madrileña y promocionar Fijación Oral Volumen I.

Se acabó el duelo

En 2008 volvió a los focos madrileños al cerrar el escenario del mundo de Rock In Río ante más de 75.000 personas. Dos años después repitió actuación durante una nueva edición del festival.

También en 2010 interpretó Loca y Waka Waka durante los MTV europeos celebrados en Madrid. Fue además el año en que España ganó su primer Mundial de fútbol, mientras Shakira hacía bailar al público.

En 2019 regresó a los escenarios madrileños durante la final de la Copa Davis, después de casi dos años de silencio por problemas de salud. Ahora, en 2026, Madrid vuelve a ocupar protagonismo.

Shakira ha regresado a España después de más de tres años fuera y afronta una residencia histórica de 12 conciertos en Madrid. Su vuelta llega acompañada de un mensaje especialmente emotivo sobre su pasado.

La cantante recordó que allí fue feliz y vivió algunos de los años más importantes de su vida, aunque también atravesó uno de sus periodos más duros antes de reconstruirse como mujer, madre y artista.

Para Santamaría, superar un duelo también implica reconstruir el significado de lugares vinculados a una relación. Shakira vivió en España junto a Gerard Piqué, tuvo allí a sus dos hijos y proyectó una vida familiar.

Tras la ruptura anunciada en 2022 y el conflicto legal con Hacienda, la cantante abandonó España en abril de 2023. Su regreso a Madrid, según esta interpretación, representa una nueva relación con ese escenario.

En su mensaje, Shakira asegura sentirse emocionada por volver y recuerda tanto los años felices como los más difíciles. Ahora regresa con prácticamente 12 fechas agotadas y una imagen vinculada a sus raíces latinas.