Alerta por lluvias intensas en España, hoy en directo | Suspendidas las clases en municipios de Almería, Valencia y Murcia por el temporal
Otras comunidades como Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana se mantienen en alerta por fuertes tormentas e inundaciones.
Las lluvias torrenciales vuelven a poner en alerta a Valencia: Emergencias lanza un Es-Alert y el Poyo, a punto de desbordarse
Un frente de fuertes tormentas ha hecho revivir este miércoles en Valencia el temor tras la dana de 2024 al anegar rápidamente calles, bajos y carreteras de Valencia y su área metropolitana, dejando cientos de incidentes, hasta ahora ninguno grave, y obligando a cerrar el metro y el aeropuerto de Manises.
En municipios de la 'zona cero' de aquella dana, como Torrent, Paiporta y Aldaia, las trombas caídas en apenas una hora han puesto en alerta de nuevo a los servicios de emergencia y a los vecinos, hasta el momento sin daños materiales graves y sin haberse desbordado ningún barranco.
Por otro lado, en Barcelona, los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña.
Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales de la zona, así como una bajada generalizada de las temperaturas; en Baleares, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes.
-
Caos en la movilidad de Barcelona por el violento temporal de lluvia
El aviso rojo por lluvias torrenciales ha paralizado el área de Barcelona, dejando calles anegadas, cancelaciones aéreas y severos cortes en los transportes.
Las precipitaciones han obligado a cerrar varios accesos en la Ronda de Dalt tras quedar coches atrapados por balsas de agua, golpeando con especial fuerza a barrios como Horta.
El temporal impacta de lleno en la red ferroviaria, con la línea R4 de Rodalies interrumpida entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació y demoras generalizadas superiores a los 20 minutos en el resto de líneas y Media Distancia.
-
Metrovalencia reanuda el servicio en todas sus líneas tras el temporal
Metrovalencia ha comenzado a prestar servicio este jueves en la totalidad de sus líneas de metro y tranvía, aunque con "dificultades para garantizar la regularidad de los trayectos" tras los trabajos de reparación realizados de madrugada a causa de las fuertes lluvias.
Según ha informado Metrovalencia en una publicación en la red social X, los operarios han estado interviniendo durante toda la noche para solucionar las múltiples incidencias provocadas por el temporal en las infraestructuras, lo que ha permitido restablecer la circulación global al inicio de la jornada.
⚠️#Metrovalencia ha començat hui dijous a prestar servici després d'una nit en la qual la que hem estat treballat per a solucionar les diferents incidències provocades per les pluges— Metrovalencia (@metrovalencia) September 17, 2026
🚇🚊Circulem en totes les línies de metro i tramvia però amb diferents problemes per a garantir…
-
Alerta roja en Barcelona por tormentas torrenciales
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja por lluvias torrenciales en el litoral de Barcelona, donde se han registrado acumulaciones superiores a los 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.
Este intenso episodio de precipitaciones está provocando graves inundaciones urbanas, el desbordamiento de arroyos y crecidas repentinas en varios puntos de la provincia.
Las autoridades piden máxima precaución a la ciudadanía y evitar los desplazamientos innecesarios mientras se mantenga el riesgo extremo por las fuertes tormentas.
-
Cortes en las líneas L4 y L11 del Metro de Barcelona por el episodio de lluvias
El Metro de Barcelona también sufre cortes desde primera hora de este jueves. La L4 funciona únicamente entre La Pau y Verdaguer —con autobuses alternativos hasta Trinitat Nova— y la L11 opera solo entre Trinitat Nova y Ciutat Meridiana.
Según TMB, el agua también afecta a la L10N por el acceso de Marquès de Sant Mori en La Salut y mantiene fuera de servicio el andén central de Fabra i Puig (L1).
-
Este jueves dejará tormentas fuertes con granizo en Baleares y el sureste peninsular
Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales de la zona, así como una bajada generalizada de las temperaturas; en Baleares, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada inestable en Baleares y el sureste peninsular por la presencia de aire frío en altura, cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, y despejados o con nubes altas en el resto del país; son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y el Estrecho.
-
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por una riada en Olivella (Barcelona)
Los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña.
Esta misma fuente ha indicado que, tras recuperar el cuerpo sin vida, los Mossos d'Esquadra han confirmado que el hombre era el conductor del vehículo.
Emergencias, previamente, había recibido a las 23:03 horas el aviso de un testigo que había visto caer un vehículo. En ese momento, se movilizaron 11 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, junto al Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales Subacuático (GRAESub) y drones.