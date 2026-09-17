Alerta por lluvias intensas en España, hoy en directo | Suspendidas las clases en municipios de Almería, Valencia y Murcia por el temporal

Un frente de fuertes tormentas ha hecho revivir este miércoles en Valencia el temor tras la dana de 2024 al anegar rápidamente calles, bajos y carreteras de Valencia y su área metropolitana, dejando cientos de incidentes, hasta ahora ninguno grave, y obligando a cerrar el metro y el aeropuerto de Manises.

En municipios de la 'zona cero' de aquella dana, como Torrent, Paiporta y Aldaia, las trombas caídas en apenas una hora han puesto en alerta de nuevo a los servicios de emergencia y a los vecinos, hasta el momento sin daños materiales graves y sin haberse desbordado ningún barranco.

Por otro lado, en Barcelona, los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña.

Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales de la zona, así como una bajada generalizada de las temperaturas; en Baleares, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes.