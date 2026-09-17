Alerta por fuertes lluvias en España, en directo | Baleares lanza un ES-Alert a los vecinos de Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución"
Cataluña, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana se mantienen en alerta por fuertes tormentas e inundaciones este jueves con la llegada del temporal.
Las lluvias torrenciales vuelven a poner en alerta a Valencia: Emergencias lanza un Es-Alert y el Poyo, a punto de desbordarse
Lanzan un ES-Alert en Cartagena y elevan a roja la alerta por lluvias en Cartagena: "Han caído más de 60 litros ya"
Los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña.
Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales de la zona, así como una bajada generalizada de las temperaturas; en Baleares, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes.
En Valencia ya empiezan a recuperar la calma tras el intenso episodio de lluvias.
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La Aemet prevé fuertes chubascos y tormentas en el litoral mediterráneo
La Agencia Estatal de Meteorología advierte de un viernes marcado por la inestabilidad en el área mediterránea. Se esperan intensas precipitaciones en las sierras del sureste y el litoral catalán, alertando especialmente sobre la situación en Mallorca y las islas Pitiusas, donde los chubascos serán "localmente muy fuertes, con acumulados significativos y acompañados de tormenta".
Frente a este panorama de inestabilidad, el resto del territorio peninsular presentará cielos poco nubosos. Asimismo, la institución meteorológica ha informado de que "las máximas vuelven a subir en buena parte del país", aunque se esperan probables bancos de niebla matinales en diversas zonas.
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La localidad de Albal recupera la normalidad tras los intensos episodios de lluvia y viento
La población valenciana de Albal recobra la estabilidad tras las tormentas, que dejaron precipitaciones de 55,8 litros por metro cuadrado y rachas de viento de 74 kilómetros por hora.
Las intensas lluvias provocaron anegaciones puntuales en las calles, levantamientos de alcantarillado por la presión y la caída de árboles en arterias como la avenida Padre Carlos Ferris. Por su parte, el barranco de la Rambleta aumentó su caudal significativamente, aunque evitó el desbordamiento.
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LaLiga reprograma el partido aplazado y defiende su gestión frente a las críticas
El Levante y el Athletic Club jugarán su encuentro aplazado por las tormentas el próximo 21 de octubre a las 20:00 horas. Ante las múltiples quejas por suspender el evento escasos minutos antes de su inicio, LaLiga ha emitido un comunicado para justificar su actuación.
La organización asegura que siempre interviene "con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades", buscando garantizar la seguridad de los asistentes y la integridad de la competición.
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Pilar Bernabé exige mayor previsión ante las alertas meteorológicas
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha exigido a La Liga y al Ayuntamiento de València mayor anticipación frente a las alertas por lluvias, tras la suspensión tardía del partido Levante-Athletic. Bernabé criticó que la alcaldesa, María José Catalá, no activara antes el centro municipal de emergencias, recordando que "si tú lo constituyes, tienes un seguimiento permanente de la situación".
Asimismo, la delegada cuestionó la utilidad del aviso ES-Alert enviado por la Generalitat pasadas las 22:00 horas. Ante la reiteración de estos episodios extremos, Bernabé subrayó la necesidad de un "pacto global en materia de emergencias" en el Mediterráneo, instando a los políticos a basarse en la ciencia y priorizar la prevención.
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Las tormentas torrenciales de últimas horas en Levante son "normales" para la época y la zona, según meteorólogos
Las tormentas torrenciales que se han producido en las últimas horas en el Levante español han tenido "varios ingredientes", como una vaguada y un Mediterráneo caliente, y son "normales" para la época y la zona, según han señalado expertos de Eltiempo.es y Meteored.
Por ejemplo, estas precipitaciones han dejado 81 litros por metro cuadrado (l/m2) en la ciudad de Valencia, cuyos bomberos municipales han atendido 250 servicios a lo largo de la noche. En Barcelona, los bomberos municipales gestionaron 158 servicios. Ayer, la Generalitat envió un ES-Alert a diversas comarcas donde llovió intensamente.
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Las lluvias en Murcia dejan 120 llamadas al 112 sin incidencias de gravedad
El consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño, ha recordado que la situación se ha agravado esta mañana cuando se ha activado el aviso rojo en Cartagena.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha registrado un total de 120 llamadas relacionadas con el episodio de precipitaciones, sin que se hayan reportado daños personales ni sucesos de gravedad.
Según han detallado los servicios de emergencia, la gran mayoría de las intervenciones respondieron a solicitudes para achiques de agua en inmuebles y a la retirada de obstáculos acumulados en las carreteras.
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Los ciudadanos de Ibiza y Formentera reciben el aviso de ES-Alert
Protección Civil ha enviado una alerta generalizada por el sistema Es-alert a los teléfonos móviles de Ibiza y Formentera este jueves a las 13.24 horas para pedir máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento.
El aviso pide evitar desplazamientos y actividades en el exterior, y que las personas no se acerquen a los torrentes, rieras ni zonas inundables, y eviten zonas bajas y subterráneas.
También recomienda subir a plantas superiores en el caso de que entre agua en los bajos de los inmuebles.
🚨 Atenció especial a Eivissa i Formentera!— Marga Prohens (@MargaProhens) September 17, 2026
Davant la previsió de pluges intenses i fortes ratxes de vent, Protecció Civil-112 ha enviat ES-ALERT als telèfons de la població.
Màxima precaució durant les pròximes hores. Evitau desplaçaments i activitats a l’exterior. No us…
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Emergencias recomienda a las familias de Ibiza y Formentera adelantar la recogida de los niños de los centros educativos
Emergencias ha solicitado a las familias que tengan la posibilidad que adelanten la recogida de sus hijos de los centros educativos de Ibiza y Formentera.
Según ha señalado la Dirección General de Emergencias en un mensaje, se trata de una medida de prevención ante la previsión de lluvias y tormentas intensas para las próximas horas.
En cualquier caso, los niños podrán permanecer en el centro todo el tiempo necesario puesto que son espacios seguros, han incidido. Las clases programadas durante la tarde han quedado suspendidas.
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Las lluvias dejan al menos 6 rescates de ocupantes de vehículos en Cartagena (Murcia), un incendio y la caída de un muro
Los bomberos de Cartagena han realizado al menos media docena de rescates de ocupantes de vehículos durante el episodio de lluvias registrado este jueves, que ha dejado además un incendio en la cubierta de un supermercado de El Algar y la caída de un muro perimetral en Los Dolores, sin que se hayan registrado daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.
Los rescates de los ocupantes de vehículos se han llevado a cabo por parte de Bomberos en la calle Juan Fernández, en Ciudad Jardín. Asimismo, los efectivos han inspeccionado dos vehículos arrastrados por el agua en la rambla de Benipila, junto a La Algameca Chica, aunque ambos se encontraban sin ocupantes.
Por otro lado, pasadas las 12.00 horas se ha declarado un incendio en el techo de un supermercado de El Algar, originado en unas placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta. El fuego se encontraba controlado alrededor de las 13.00 horas.
También se ha producido la caída de un muro perimetral en la calle San Pío X, en Los Dolores, donde han intervenido operarios municipales, sin que se hayan producido daños personales. Protección Civil, por su parte, ha asistido a una persona de edad avanzada en una vivienda de El Plan después de que entrase agua superficialmente en el inmueble.
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CSIF exige acelerar las obras del Hospital Clínico de Valencia tras las inundaciones sufridas por el temporal
El sindicato CSIF ha reclamado agilizar de forma urgente las obras de remodelación y ampliación del Hospital Clínico Universitario de Valencia tras los graves incidentes causados por las últimas lluvias.
La organización ha denunciado la inundación del sótano -1, donde se ubica el área de esterilización, así como la necesidad de trasladar a pacientes desde la zona de preingreso hasta la Unidad Técnico-Quirúrgica, situada en un piso superior.
Desde la central sindical advierten de que las instalaciones presentan severas carencias y exigen una reforma profunda para garantizar la seguridad asistencial.
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Un socavón por las lluvias obliga a cortar las líneas R2, R2 Nord y R11 entre Sant Andreu y Montcada i Reixach
El tráfico ferroviario en las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies de Catalunya se encuentra interrumpido entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixach a causa de un socavón bajo la vía.
Las intensas precipitaciones registradas este miércoles por la noche descalzaron los raíles tras arrastrar el balasto en una zona cercana al barrio barcelonés de Vallbona.
Aunque el agujero es de menor envergadura que el registrado en ese mismo punto el pasado mes de julio, la operadora ha suspendido el servicio en el tramo afectado mientras evalúa la infraestructura.
Circulació interrompuda entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac a causa d'una incidència a la infraestructura.— Rodalies Catalunya (@rodalies) September 17, 2026
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Aviso naranja en el sur de Valencia tras superar los 100 l/m²
La provincia de Valencia continúa en alerta por tormentas tras registrar más de 100 litros por metro cuadrado en l'Eliana, Chiva y Torrent, con picos de intensidad de casi 70 l/m² en solo 30 minutos.
La AEMET mantiene el aviso naranja en el litoral sur hasta las 17:00 horas por acumulaciones de más de 60 l/m² en una hora y hasta 120 l/m² en 12 horas, advirtiendo de chubascos irruptivos antes de una progresiva mejoría.
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Desactivado el aviso rojo por fuertes lluvias en Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia)
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado el aviso rojo por fuertes lluvias en la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón, que pasa ahora a amarillo, ha informado el Gobierno regional.
Esta actualización meteorológica deja a toda la comunidad murciana en riesgo amarillo, excepto el área de la Vega del Segura, donde se mantendrá el nivel naranja hasta las 14:00 horas.
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Parlon defiende el uso de Es-Alert y remarca que solo se envía cuando «la población debe protegerse»
La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha justificado este jueves el envío de las alarmas Es-Alert durante el temporal en Cataluña.
Parlon ha rechazado las críticas sobre el momento del aviso asegurando que estas alertas no se emiten para notificar que está lloviendo mucho, sino únicamente cuando existe la necesidad imperiosa de que la ciudadanía busque refugio.
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Víctimas de la dana consideran que hubo "tardanza" en el envío del Es-Alert de este miércoles: "No queremos otro 29-O"
La Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de Valencia ha criticado "la tardanza con la que este miércoles se activó el sistema ES-Alert para informar a la población ante el episodio de lluvias torrenciales que afectó a Valencia y a numerosos municipios de su área metropolitana".
Así lo han transmitido en un comunicado en el que han criticado que se produjeron inundaciones, rescates, vehículos atrapados, cortes de carreteras, interrupciones de Metrovalencia y el cierre del aeropuerto mientras que muchas personas regresaban a sus hogares desde el trabajo.
"El ES-Alert de la Generalitat fue enviado a las 22:08 horas, cuando la situación ya había generado numerosas incidencias y muchas personas se encontraban expuestas al riesgo en carreteras y polígonos industriales", lamentan los damnificados.
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Barcelona desactiva la emergencia por inundaciones tras las lluvias de este miércoles
El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado a las 11.30 horas la alerta del Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante, activado este miércoles por la tarde ante la previsión de lluvias y tormentas en la ciudad.
El consistorio finaliza la alerta después de los Bombers de Barcelona hayan recibido 216 avisos y gestionado 158 servicios, 47 de los cuales requirieron intervención directa, tanto pot inundaciones como otros incidentes, indica en un comunicado.
Según los Bombers, los distritos más afectados por la lluvia fueron los de Nou Barris, Horta-Guinardó y la parte superior de Gràcia, que concentraron el mayor número de intervenciones para retirar ramas, recolocar contenedores y limpiar desplazamientos de tierra.
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Aemet: lo más adverso del episodio de lluvias torrenciales persistirá aún hasta la tarde
Lo más adverso del episodio de lluvias torrenciales, que ha afectado durante las últimas horas al este peninsular, se alargará hasta el mediodía o la tarde de este jueves, sobre todo en Murcia, Ibiza y Formentera, donde podrían registrarse nuevos chubascos de intensidad torrencial.
"No es descartable que en estas próximas horas pueda repetirse algún chubasco de intensidad torrencial" en la ciudad de Cartagena y Mazarrón, ha advertido en declaraciones a EFE, Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
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Alerta naranja en las Pitiusas y amarilla en Mallorca
La AEMET ha activado el aviso naranja en Ibiza y Formentera ante la previsión de precipitaciones torrenciales de hasta 50 litros por metro cuadrado en solo una hora, mientras que Mallorca permanece en nivel amarillo por acumulaciones de 20 l/m².
Las autoridades piden extremar las precauciones a partir del mediodía en todo el archipiélago, donde la inestabilidad se mantendrá durante la jornada con temperaturas de entre 26 y 29 grados.
Además, Mallorca y Menorca mantienen la alerta amarilla por oleaje, si bien en esta última isla se ha desactivado el aviso por lluvias y tormentas.
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Más de 94.800 alumnos de 13 municipios de Valencia y Alicante, sin clase por la alerta meteorológica
Un total de 94.825 alumnos de 13 municipios de las provincias de Valencia y Alicante se han visto afectados por la suspensión de la actividad lectiva para este jueves debido a la alerta meteorológica por fuertes lluvias, según los datos recabados por la Conselleria de Educación.
En la provincia de Valencia, 8 municipios han decretado el cierre de clases. Se trata, en concreto, de Carcaixent, l'Alcúdia, Mislata, Paterna, Alberic, el IES La Vereda y el CEIP Mas de Tous de la Pobla de Vallbona y el IES Enric Soler i Godes, de Benifaió, así como las pedanías del sur de la ciudad de València. En total, son 37.975 estudiantes sin clases.
Asimismo, en la provincia de Alicante hay un total de 56.850 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en los municipios de Elche, Crevillent, Santa Pola, Orihuela costa y Bigastro.
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El Meteocat desactiva el aviso por tiempo violento pero mantiene la alerta por lluvias intensas en Cataluña
El Servei Meteorològic de Catalunya ha dado por concluidas las alertas por tiempo violento y acumulación de agua en tres horas tras una noche crítica marcado por inundaciones, caos en el transporte de Barcelona y la muerte de un conductor en Olivella.
Sin embargo, la agencia mantiene el aviso por intensidades de lluvia en 30 minutos, aunque prevé que el núcleo fuerte de las tormentas se desplace progresivamente mar adentro a lo largo del jueves.