Alerta por fuertes lluvias en España, en directo | Baleares lanza un ES-Alert a los vecinos de Ibiza y Formentera pidiendo "máxima precaución"

Los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña.

Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales de la zona, así como una bajada generalizada de las temperaturas; en Baleares, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

En Valencia ya empiezan a recuperar la calma tras el intenso episodio de lluvias.