Pepe, agricultor en España: "Sí, el aguacate necesita mucha agua para crecer, pero más el arroz, los pistachos o la leche"

Las claves

Las claves Generado con IA Pepe Cuadrado, agricultor e ingeniero técnico agrícola, defiende que el aguacate no es el cultivo que más agua consume, comparado con el arroz, los pistachos o la leche. El arroz, que se cultiva mediante inundación, y productos como el pistacho o la almendra en regadío, pueden requerir más agua que el aguacate. La producción de leche implica alimentar a las vacas con cultivos que requieren agua, lo que puede triplicar el consumo hídrico respecto al aguacate. Cuadrado aboga por el uso de sensores y tensiómetros para hacer un uso más eficiente del agua en la agricultura y reducir costes.

El aguacate se ha convertido en uno de los cultivos señalados cuando se habla de consumo de agua, pero un agricultor español cuestiona esa visión y pone otros productos como ejemplo de mayor demanda hídrica.

Pepe Cuadrado, agricultor e ingeniero técnico agrícola, explica en el podcast Agrolife que el aguacate sí consume agua, aunque considera que existen muchos mitos alrededor de sus necesidades y del impacto del cultivo.

Su experiencia está vinculada especialmente a los cultivos tropicales, una actividad que conoce por su familia y por su trayectoria profesional en Almería, donde también ha desarrollado conocimientos relacionados con los invernaderos.

Precisamente desde esa experiencia, Cuadrado sostiene que comparar únicamente el aguacate con otros cultivos puede ofrecer una imagen incompleta sobre cuánta agua requiere realmente producir determinados alimentos que forman parte de la alimentación habitual.

Uno de los ejemplos que menciona es el arroz, cuyo cultivo se realiza mediante inundación. Para el agricultor, este sistema supone un consumo de agua importante y permite establecer una comparación con las necesidades del aguacate.

Mitos del aguacate

También señala al pistacho y a la almendra cultivados en regadío como productos que, según explica durante la conversación, pueden consumir mucha más agua que el aguacate cuando se comparan sus necesidades de producción.

Cuadrado incorpora además la leche a esta comparación porque, para obtenerla, es necesario alimentar previamente a las vacas. Ese proceso implica cultivar cereales y soja destinados a elaborar el pienso que consumen los animales.

A esto se suma el agua que necesita una vaca durante su producción. Según el agricultor, al tener en cuenta todo ese proceso, el consumo asociado a la leche puede triplicar el correspondiente al aguacate.

El agricultor considera que existe una tendencia a demonizar el cultivo del aguacate, especialmente cuando se utilizan argumentos relacionados con su consumo de agua o con el origen de determinados productos consumidos en España.

Frente a esa percepción, Cuadrado defiende que la agricultura busca utilizar el agua de manera cada vez más eficiente. Para los agricultores, además, reducir el desperdicio también supone disminuir un coste económico importante.

En ese objetivo, la sensorización de las fincas puede desempeñar un papel relevante. El agricultor menciona sensores de humedad y tensiómetros, herramientas que permiten conocer mejor las condiciones del suelo y ajustar el riego.

Los tensiómetros, explica, funcionan de forma parecida a una raíz y ayudan a conocer los valores de humedad del suelo según sus características. Su utilización permite abandonar el riego realizado simplemente a ojo.

Cuadrado considera que estas herramientas son especialmente útiles durante el verano, aunque reconoce que todavía existe margen para aumentar su presencia en las explotaciones agrícolas de Almería, donde la sensorización no está generalizada.