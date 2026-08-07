La psicología dice que las personas que duermen con sus mascotas son más seguras y tienen beneficios emocionales

Dormir con las mascotas también tiene su significado. Istock

Las claves

Las claves Generado con IA Dormir con mascotas aporta beneficios emocionales como sensación de seguridad y reducción del estrés, según psicólogos. El contacto físico con perros y gatos durante la noche actúa como ansiolítico natural y mejora la calidad del sueño en personas con ansiedad o soledad. Los animales tienen ciclos biológicos distintos, lo que puede provocar microdespertares y fragmentar el descanso humano. Expertos sugieren que las mascotas duerman en la misma habitación pero en su propia cama, para mantener el vínculo afectivo sin afectar el sueño profundo.

Un número creciente de investigadores en psicología y medicina del sueño revela que compartir el sueño con mascotas genera un impacto dual en el ser humano. Varias encuestas demuestran que más del 60% de los propietarios afirma sentirse más seguro y relajado al dormir con sus perros o gatos, aunque los expertos lanzan también una advertencia.

Desde la perspectiva de la salud mental, los beneficios de esta cercanía son inmediatos y medibles. El contacto físico con los gatos y perros del hogar durante la noche actúa como un ansiolítico natural al reducir drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y estimular la producción de oxitocina.

Para personas que sufren de ansiedad, soledad o trastornos más complejos como el Estrés Postraumático, la presencia de animales en la cama disminuye la activación cognitiva nocturna, ofreciendo una sensación de seguridad incondicional que disipa los pensamientos intrusivos antes de conciliar el sueño.

Entonces, en el ámbito puramente psicológico hablamos de una ventaja absoluta, puesto que nuestras mascotas nos ayudan a relajarnos y a dormir con más tranquilidad, mejorando así la calidad del sueño y descanso.

Ahora bien, como con todo también hay parte negativa, y es que los laboratorios especializados precisamente en medicina del sueño muestran la otra cara de la moneda como algo completamente diferente.

El dilema de dormir con animales

Los animales poseen ciclos biológicos diferentes a los de las personas: los gatos, sin ir más lejos, mantienen hábitos nocturnos, mientras que los perros experimentan movimientos constantes, ronquidos o espasmos.

Estas acciones físicas provocan microdespertares en las personas, interrupciones de pocos segundos que a menudo no se recuerdan al despertar, pero que fragmentan el descanso e impiden alcanzar las fases de sueño profundo necesarias para una restauración física óptima y total.

Ante este escenario, los expertos no prohíben en ningún caso dormir con mascotas, sino que sugieren buscar un punto de equilibrio adaptado a cada persona. Aquellos que padecen de insomnio crónico, alergias o problemas respiratorios, deberían evitar que sus mascotas suban a la cama para proteger su salud.

Para el resto de la población, los especialistas aconsejan una solución intermedia: permitir que el animal duerma dentro de la misma habitación pero en su propio colchón, logrando así mantener el valioso vínculo afectivo y a la vez la sensación de seguridad sin sacrificar la calidad del descanso físico.

Es un buen punto intermedio que desde luego permite el descanso total y nos mantiene pegados a nuestras mascotas todo el tiempo posible.