Roberto Brasero, meteorólogo: "Es el primer eclipse para muchos, no lo miréis directamente y poneos gafas"

Las claves

Las claves Generado con IA Roberto Brasero advierte sobre el riesgo de mirar directamente el eclipse solar del 12 de agosto sin protección adecuada. El eclipse será el primero de este tipo en cien años en la península ibérica y sumirá en la penumbra una gran parte de España. Se recomienda usar exclusivamente gafas especiales homologadas para eclipses, ya que las gafas de sol normales no son seguras. El fenómeno se podrá observar especialmente en el norte de España a partir de las 19:30 horas y será un evento astronómico histórico para el país.

Roberto Brasero, el popular periodista y meteorólogo de Antena3, comparte una advertencia crucial ante la inminente llegada del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. A través de una entrevista realizada con AS, el presentador ha recordado que este fenómeno será el primero de esta magnitud para la inmensa mayoría de la población.

Debido a su excepcionalidad, ha hecho un llamamiento urgente a la prudencia ciudadana para evitar conductas de riesgo durante la observación del fenómeno, y es que aunque no lo parezca el eclipse puede causar graves lesiones en los ojos.

La principal recomendación del experto se centra en la seguridad ocular y la prohibición estricta de mirar directamente al Sol sin la debida protección. Brasero ha insistido en que el uso de gafas de sol convencionales, radiografías o cristales ahumados es totalmente insuficiente.

Para contemplar el evento de forma segura es indispensable adquirir gafas especiales para eclipses que cuenten con la homologación oficial y cumplan con la estricta normativa de seguridad internacional.

Hay que ir con máximo cuidado

La expectación científica y social es máxima, ya que la península ibérica no presenciaba un eclipse solar total desde hace 100 años. Este acontecimiento sumirá en la penumbra a una amplia franja del territorio español a última hora de la tarde, convirtiéndose en un hito histórico para la astronomía nacional.

Los expertos meteorológicos ya están coordinando campañas informativas para que el público general sepa cómo y cuándo disfrutar del espectáculo sin poner en riesgo su salud visual.

Como apunte técnico, el meteorólogo apunta también un momento clave y muy importante en el breve eclipse: el instante que coincide exclusivamente con la fase de totalidad, justo cuando la Luna cubre por completo el disco solar y el día se convierte temporalmente en noche.

Pero aquí también hay que ir con cuidado, puesto que tan pronto como los primeros rayos de sol vuelvan a asomar tras el borde lunar, es imperativo tener cuidado con la vista para no sufrir lesiones graves y permanentes en la retina.

"Siempre lo veré con gafas y eso que a nadie se le olvide: ¡no miréis al sol directamente, buscaos unas gafas de eclipse y disfrutad del espectáculo!", señala el experto durante su entrevista mencionada.

El eclipse como tal arrancará el 12 de agosto alrededor de las 19:30 horas (hora peninsular española) y se podrá disfrutar plenamente, sobre todo, en el norte de España. Se trata de un evento histórico que dejará huella en nuestro país.