Ferran Torres, futbolista: "No sólo voy a terapia para gestionar la presión sino también los buenos momentos"

Las claves

Las claves Generado con IA Ferran Torres acude a terapia no solo para gestionar la presión, sino también para aprender de los buenos momentos y cuidar su salud mental. El delantero del Barcelona destaca la importancia de normalizar la presión en la élite y considera que todos conviven con ella en diferentes ámbitos. Torres subraya la necesidad de mantener rutinas de descanso y disciplina diaria para sostener su bienestar físico y emocional. Afirma que los partidos más importantes le motivan y que la presión, aunque exigente, debe disfrutarse como parte del deporte profesional.

La presión acompaña a Ferran Torres desde que alcanzó la élite, pero el futbolista ha aprendido a interpretarla como una consecuencia del camino recorrido y no únicamente como una amenaza.

En una entrevista concedida a As, el jugador del Barcelona reflexiona sobre la exigencia deportiva, la exposición pública y la importancia de cuidar la salud mental durante los momentos complicados y también en las etapas favorables.

Torres comparte la idea de que existen trabajos sometidos a dificultades muy diferentes, aunque considera que todas las personas conviven con alguna clase de presión en su vida cotidiana y deben aprender a gestionarla.

En el fútbol, esa exigencia puede parecer mayor porque los jugadores permanecen constantemente bajo el foco mediático y son juzgados por su rendimiento, tanto cuando atraviesan una buena racha como cuando encadenan resultados negativos.

Para el delantero, la presión implica saber que muchas personas observan cada paso y valoran sus actuaciones, aunque también encuentra un aspecto positivo en esa atención permanente que rodea su carrera.

Buenos y malos momentos

Según explica, estar en el punto de mira puede indicar que continúa avanzando y participando en proyectos importantes. Por eso, considera fundamental aceptar esa realidad y aprender a convivir con ella.

La relación entre presión y salud mental ha llevado a Ferran Torres a hablar públicamente sobre la ayuda psicológica. El jugador sostiene que no es necesario encontrarse mal para acudir a terapia.

El futbolista recuerda que existen numerosos factores capaces de afectar al bienestar emocional y defiende que buscar apoyo también puede servir para comprender mejor las experiencias positivas que llegan durante la carrera.

En el deporte profesional, los éxitos pueden acumularse en periodos muy cortos y generar situaciones nuevas. Por ese motivo, Torres considera necesario aprender a gestionar los buenos momentos, además de superar los malos.

Su cuidado personal también incluye una atención constante a la recuperación física. El delantero se define como un apasionado de los métodos destinados a mejorar el descanso y mantener el cuerpo preparado.

Aunque ha mostrado rutinas como los baños en agua fría, señala que dormir bien constituye la principal base de su recuperación. A partir de ahí, la disciplina diaria refuerza su sensación de bienestar.

Cumplir esas costumbres y alcanzar pequeños objetivos cotidianos le proporciona frescura y satisfacción. Para Torres, mantener la constancia ayuda a sentirse bien consigo mismo y aporta estabilidad dentro de una carrera exigente.

La presión deportiva también presenta distintas formas. Cuando se le pregunta por la exigencia táctica del entrenador del Barcelona, el futbolista reconoce que la presión en primera línea resulta especialmente cansada físicamente.

Sin embargo, acepta que las instrucciones del técnico forman parte del trabajo y deben cumplirse. En cambio, los grandes encuentros no representan necesariamente los momentos de mayor tensión para el delantero.

Partidos decisivos como los que todo futbolista sueña disputar despiertan motivación y ganas de competir. Torres cree que esas citas deben disfrutarse porque la presión forma parte de cada jornada profesional.

El jugador recuerda además un gol marcado contra el Real Madrid en la final de Copa. Durante la acción, asegura que todo sucedió tan rápido que apenas pudo procesar lo ocurrido.

Su atención se centró únicamente en encontrar el espacio, conectar bien con el balón y marcar. Cuando comprobó que el disparo había entrado, experimentó una alegría extraordinaria por una jugada decisiva.